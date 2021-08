Héctor Parra – ¿Salió del marasmo la SCJN?

*Y cuando despertaron, Messi ya no era del Barcelona. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Ha sido, sin duda, el mejor jugador del mundo del futbol. El hombre que dejó todos sus años y todos los records en el equipo de sus amores, Barcelona. Leo Messi se va no por el dinero, había acordado con el club bajarse hasta el 50% de su salario, pero las normas de la liga española no le daban los números al club y por eso tuvieron que prescindir de volver a contratarlo. Doloroso para la liga española. Ya no lo van a ver trotar por todos esos campos españoles, adonde no solo le daba brillo y caché, le daba satisfacción ver al mejor jugador del mundo. Quien esto escribe tuvo la fortuna y suerte de verlo varias veces, en vivo y a todo color, he platicado que por cosa del destino me tocó verlo debutar en el juego amistoso en homenaje a Joan Gamper, un expresidente de club, donde presentan al equipo nuevo, un 24 de agosto de 2005, presente lo tengo yo, y guardo mi boleto por si algún día uno de mis nietos o bisnietos lo ponen en el portal de E Bay, donde subastan todo. Lo vi jugar en dos clásicos, esos que cuestan una fortuna en dinero y por lo regular siempre vencían al Real Madrid, que era y es mi equipo cuando ando por allá. Otra vez, después de un clásico llegué a Barcelona con mi nieto Chicharito y cuando bajé del tren AVE, supe que jugaban contra Roma en una Champions, a la que Messi creo le metió ese día tres goles, de los 6 con que les ganaron. Verlo jugar dos veces en una semana, es algo que pocos tienen privilegios. Cuando había oportunidad, con mi amigo Pepe Aranda nos íbamos a Barcelona a verle y pa´atrás al otro día. O a los pueblos cercanos, cuando a Getafe llegaba Messi. El mejor gol que le vi fue uno en Copa América, en Houston, contra el equipo de Estados Unidos. Aquel fue un tiro libre fuera del área, Messi colocó la bola, la acarició, algo le dijo y sopas, hizo una curva genial y al ángulo del portero. Eso solo se le podía ver a él. Fue grande y será más grande donde termine, lo mismo en PSG francés que en Miami, adonde aseguran se va a retirar, porque ya compró una casa en esa zona de Florida. Al despedirse, dijo: “Estaba convencido de que iba a seguir acá. Era lo que queríamos mi familia y yo. Hoy me toca despedirme de esto. Pasé toda mi vida acá, llegué con 13 años y me voy con mi mujer y con mis tres hijos catalanes argentinos. No tengo dudas de que vamos a volver porque es nuestra casa. Se lo prometí a mi familia”.

TODO MENOS EL MUNDIAL

Todo se le ha dado a Messi, menos su Mundial. Difícil compararlos, porque cada quien en su tiempo ha sido grande, Pelé en su historia fue eterno, Maradona llegó a ser un dios, y Messi el sucesor de ellos. Triste verlo llorar en la mañana que se despidió de su club ante unos cuantos compañeros y su esposa y sus hijos. “Me quería quedar”, decía con el pañuelo en la cara y las lágrimas en el rostro. Es el más poderoso jugador de futbol en el mundo, el que más dinero ha cobrado por contratos y publicidad. 20 años después, abandona el equipo que le vio nacer, cuando una mañana, chiquillo, su padre firmó en una servilleta en una cafetería el contrato más famoso del mundo, que tiene el Barcelona en sus vitrinas, cuando llegó un chaval a la Masía, donde los padres dejaban a sus hijos a que aprendieran bien a jugar el futbol, algunos por la pobreza de no poder sostenerlos, como a Iniesta, que un día aseguró que lloró cuando sus padres lo dejaron allí, y contó en esa entrevista al diario El País, que en su casa guardaba un par de tenis viejos, desgastados, rotos, que sus padres le compraron con muchos sacrificios, cuando no había dinero, para que no se le olvidara de dónde venía, a otros, como Messi, porque no había dinero para los medicamentos que requerían para su crecimiento. Larga vida a Messi, y que siga trotando por las canchas mil años más.

