Heladas al norte y lluvias aisladas al centro del país con probables tormentas eléctricas

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció en llamada telefónica al presidente López Obrador por el trabajo realizado en materia migratoria.

Esta mañana el mandatario mexicano sostuvo una llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos para coordinar temas migratorios y refrentar el compromiso de trabajo entre ambos países.

Recientemente en la mañana de este miércoles el presidente López Obradorinformó en redes sociales este encuentro que contó con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

I spoke with President López Obrador of Mexico today to thank him for his cooperation on migration issues. I look forward to working with him to address the root causes of migration by improving conditions for people in the region, including in southern Mexico. pic.twitter.com/83VjrATnI1

