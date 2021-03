Henry Cavill se cambia a Marvel si no lo renuevan como Superman

México. – Ser mujer es difícil, y en un país como México es cada vez más complicado y se convierte en una lucha por sobrevivir y no ser violentada. Nuestro país desgraciadamente es un lugar hostil con las personas del género femenino, con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género, es considerado uno de los peores países para las mujeres.

Las cifras sobre el abuso y acoso sexual cada día son más alarmantes y sinceramente no podemos pensar en alguna mujer cercana a nosotras que no haya sido violentada de alguna u otra forma.

Las famosas no se escapan a este tipo de violencia sexual y muchas de ellas han levantado la voz para denunciar públicamente las historias de abuso que han vivido, esperando que más mujeres puedan romper el silencio.

Estas son algunos de los desgarradores relatos de las famosas que han vivido abuso sexual

Karla Souza

Durante todo el movimiento de #Metoo, la actriz reveló que en sus inicios como actriz fue víctima de una violación por parte de un director.

«Acabé cediendo de cierta manera a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y me violó».

Stephanie Sigman

Como parte de unas entrevistas para la periodista Carmen Aristegui, la protagonista de Miss Bala confesó que un famoso cineasta la manoseo y acosó en compañía de su esposa.

«Estaba haciendo una fila para entrar al baño y un director muy conocido en festivales internacionales, que generalmente no trabaja con actores, que es un personaje muy excéntrico, llegó, me agarró del pelo, me jaló y me metió con su esposa a un cuarto oscuro y me comenzaron a tocar».

Foto: Chic Magazine

Paola Nuñez

La actriz dijo que aunque el acto sexual no se llevó a cabo, un productor la presionó para tener relaciones y la aterrorizó psicológicamente.

«Me hizo sentir mal actriz, me hizo sentir más desesperada en una de las citas a las 10 de la noche en su oficina. Yo estaba llorando y él me estaba gritando exactamente lo mismo. En ese momento dije ‘él quiere’, efectivamente esto es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida. Salí llorando de la oficina, le hablé a mi mánager y le dije lo que había pasado y que quería renunciar, y renuncié. Al día siguiente él habló con mi mánager y le dijo ‘ya no quiero que Paola sea parte de la película’. Me sentí tan culpable porque no estaba cien por ciento segura (de que fuera acoso), ahora estoy cien por ciento segura de qué es lo había pasado».

Foto: Revista Cosas México

Ana Claudia Talancón

Ana Claudia Talancón reveló que al igual que Karla Souza, también ha sufrido de acoso sexual durante su carrera artística.

«A veces la gente puede no acosarte sexualmente, pero puede haber diferentes tipos de abuso que pueden ser desde ciertas clases de intimidaciones hasta acosos directamente sexuales. No ha sido nada más una vez. Desgraciadamente, alguna vez me acuerdo yo estaba muy jovencita, muy chica y me intimidé totalmente con alguien que estaba hablando por teléfono, mientras estaba firmando un contrato. Se portó de lo más grosero en la llamada telefónica y al voltearse (dijo) ‘si bueno, cómo estamos’, diciendo vas a firmar el contrato o hay una lista de niñas listas para firmar el contrato que te estamos ofreciendo a ti. En ese momento yo pensaba: ‘no, pero lo quiero leer, espérenme’. No supe bien qué hacer, gracias a Dios las cosas se resolvieron bien, pero fue intimidante, y algunas otras veces con personas que abusan de su poder»

Foto: People en Español

Kate del Castillo

En el documental El día que conocí al Chapo, Kate confirmó que la empresa usaba a sus actrices para entretener a los publicistas y patrocinadores.

«Eras básicamente una elegida así guau si te invitaban a las comidas de publicidad,porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas,que son la gente que mete el dinero y compran los tiempos en Televisa. Después me hablaron y me dijeron: ‘¡Cómo que no vas a ir!’ Casi, casi, ¡no te estamos preguntando! A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté».

Foto: Milenio

Nath Campos

Uno de los casos más sonados en estos tiempos fue el de la youtuber Nath Campos, quien por medio de un video y públicamente acusó a Rix, otro influencer de haberla violado.

«Recuerdo que llegamos a mi edificio y Rix se ofreció a subirme, porque yo no podía caminar bien. Mis otros amigos se fueron. De las otras cosas que recuerdo es entrar a mi departamento, quitarme mi Jumper para meterme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos ni las piernas, no sé si estaba en shock, no sé qué estaba pasando»

De hecho actualmente Ricardo González se encuentra detenido por el delito de violación.

Foto: La Noticia

Ixpanea

Tras la denuncia de Nath Campos, Ixpanea decidió alzar la voz y unirse a las acusaciones contando el abuso que sufrió por parte del también youtuber Yayo Gutiérrez.

Ixpanea, por medio de un video de poco más de 15 minutos aseguró que Yayo Gutiérrez grabó videos sexuales de ella sin su consentimiento:

«Me daba miedo hacer este video y que la gente dijera que lo hacía por seguidores. Es algo que guardé durante más de 10 años y no pensé que lo iba a decir, sin embargo, me llegó muchísimo lo de Nath».

Foto: Milenio

Eréndira Ibarra

Tras la denuncia pública que hizo la youtuber Nath Campos, una de las que se decidió a romper el silencio sobre la agresión que había sufrido fue Eréndira Ibarra quien confesó que fue abusada por un compañero actor y no sólo eso, sino que coincidió con su agresor en una filmación y que pese a que buscó apoyo de gente de la producción no lo tuvo, lo que le provocó ansiedad.

«Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio. Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA».

Foto: Publímetro

Natasha Dupeyrón

Recientemente, la actriz Natasha Dupeyron contó por medio de sus historias que cuando la invitaron a participar en una canción sobre feminismo, las palabras le resonaron y le dolieron:

«Esta parte de mí no se quiere quedar callada, pero tiene miedo (…) hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil, saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesita mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debido gente, gracias a todas las chicas que hablan y denuncian».

Pese a que su padre y hermano Humberto Dupeyron salieron a desmentir a la actriz y aseguraron que ella no estaba hablando de una experiencia personal, las palabras de la actriz fueron muy claras.

Foto: TvyNovelas México

Regina Blandón

Con motivo del 8m, Regina Blandón se armó de valor para hablar de un incidente que asegura que es muy doloroso para ella y que le costó mucho trabajo superar y es que sufrió abuso cuando tenía tan solo 6 años por parte de una persona que trabajaba en la casa en la que ella y su familia estaban vacacionando.

«Abuso, acoso, sí fue un acoso sexual en la teoría de la palabra, pero prefiero no ahondar en el tema porque es como ponerle etiqueta a lo que es importante en el abuso, acoso, lo que sea», indicó la actriz.

Foto: El Diario de Hoy

Salma Hayek

Meses después de que un grupo de mujeres acusara al productor de cine Harvey Weinstein, Salma Hayek se pronunció en una columna de opinión publicada en el diario The New York Times donde dio detalles del acoso sexual y el comportamiento abusivo dentro del set de la película Frida.

«Cuando tantas mujeres dieron un paso al frente para describir lo que les hizo Harvey, tuve que enfrentarme a mi cobardía y aceptar humildemente que mi historia, aunque fuera tan importante para mí, no era más que una gota en un océano de pesar y confusión. Sentí que a estas alturas a nadie le iba a importar mi dolor; quizá era un efecto de todas esas veces que me dijeron, especialmente Harvey, que no era nadie».

Foto: AS

Esmeralda Pimentel

Otra actriz mexicana que quiso romper el silencio fue Esmeralda Pimentel quien confesó haber sido víctima de abuso sexual durante un evento organizado por una organización estadounidense y dejó muy claro que todavía es un tema que la lastima.

«Todos en algún momento hemos sido víctimas y perpetradores de este sistema y sí, sí comparto ahora una historia, pero pues eso es lo que me interesa, que la gente hable, que la gente no se quede callada y que todos tomemos conciencia de que para sanar este problema es necesaria la unión de todos».

Foto: La Crónica de Hoy

Pamela Moreno

La influencer fue una de las que alzó la voz en contra del youtuber y creador de contenido Memo Aponte, con quien tuvo una relación tóxica y abusiva.

«Estoy llorando de miedo pero creo que es momento de que les cuente del abuso psicológico que viví mientras salía con Memo Aponte. Salí con el aprox unos 6 meses que culminaron en yo teniendo que volver a tomar antiansiolíticos por el nivel de manipulación bajo el que me tenía».

Foto: All Things Hair México

Con información de Cultura Colectiva

