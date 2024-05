Herido a balazos en la Unidad Deportiva de Tuxpan

Familiares interpusieron una denuncia con la finalidad de localizarla

Tuxpan.-La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas emitió una ficha de localización para un joven de 28 años que tiene más de un mes que no se sabe de su paradero.Se trata Reyna Isabel Ahumada Castán, quién cuenta con 28 años y es de ocupación ama de casa.Ha trascendido que desde el pasado 4 de abril del año en curso no se sabe nada de su paradero.En torno a la denuncia presentada por la familia autoridades ministeriales emitieron una ficha de localización en la que se resalta que la joven, tiene una estatura de 1.60 metros, tiene ojos de color café oscuro, tez morena, pelo negro lacio,hasta los hombros, además de que no cuenta con tatuajes y usa brackets.Corporaciones policiacas y autoridades ministeriales mantienen la búsqueda de esta persona, pero solicitan a la ciudadanía a que si cuentan con alguna información que lleve al paradero de esta persona la hagan llegar a los números 911 y/o 2283193187

Redacción Noreste