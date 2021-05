Hermano del delantero del Club América es detenido por presunto abuso sexual

México. – El boxeador, Saúl «Canelo» Álvarez, ofreció una entrevista al periodista Graham Besinger, en donde dio a conocer su interés en invertir en gasolineras.

«Quiero ser millonario en los negocios. No estudié y vengo de muy abajo, pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo. Siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero».