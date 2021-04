Hija de José Prigadaá no estaba secuestrada; huía de él

Tuxpan, Ver.- La esperanzas de que las ventas en los comercios en el giro de papelerías incrementen se han perdido por completo, ello al no haber una fecha exacta para el regreso a clases, las ventas siguen por los suelos, y si no regresan de inmediato a clases el cierre de estos negocios se irá dando de manera paulatina.

Foto: Noreste. / Martha Hernández.



A decir de los comerciantes dedicados a este giro, lado la situación económica que prevalece en el puerto por la escases de empleo y por el otro, el que las clases sean en línea, al no asistir los alumnos, de manera presencial a las instituciones educativas, padres de familia reciclaron los cuadres que fueron utilizados el ciclo escolar pasado.

Foto: Noreste. / Martha Hernández.



“Las ventas que no alcanzan ni un 20 por ciento, no hay venta de, lo único que logramos vender es el lápiz, el borrador, la pluma, pues al no haber clases presenciales, no hacen proyectos, manualidades, ni trabajos extras, las cartulinas que eran blancas se está volviendo amarillas por el sol, las pinturas se están secando, las plastilinas derritiendo y así varios artículos” resaltaron los comerciantes.

Foto: Noreste. / Martha Hernández.



Lo que se ha notado es un incremento en la venta de dispositivos como teléfonos celulares, tabletas, computadoras y televisores, siendo estos los aparatos más cotizados en las casas de empeño, quienes han visto un incremento en la venta de los artículos de segunda mana, al ser estos los aparatos tecnológicos que utilizaran los alumnos con las clases virtuales.

Con información de Martha Hernández.

