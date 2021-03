Hija del creador de Pepe le Pew está molesta por la cancelación del personaje

Después de la cancelación del personaje la hija del creador dio su opinión y no está de acuerdo con la decisión que tomó Warner de recortar la escena de pepe en la película Space Jam 2 Se trata de Linda Jones, hija de Chuck Jones, el creador de Le Pew. Ella está completamente en contra de lo que se está haciendo con el dibujo de su padre y ahora levanta la voz.

Pepe Le Pew fue creado por Chuck y presentado al mundo por la Warner Bros. en 1945. Sus cortos animados consistían en las constantes persecuciones del zorro respecto a Penelope, él la confundía con una hembra de su misma especie cuando en realidad era una gata negra que accidentalmente se había pintada una raya sobre el cuerpo. Aunque los acercamientos de Pepe a menudo incluía flores como regalo, poesía o un tono de voz seductor, lo cierto es su comportamiento rayaba en el acoso, pues ella no quería estar cerca de él. A través de The New York Times, el periodistas Charles Blow declaró que las acciones del personajes solo fomentaron la cultura de la violación, generando toda la controversia que hemos observado en días recientes.

Ahora la hija de Chuck, Linda, se entrevista con TMZ para declarar su absoluta postura en contra de lo que las redes están haciendo con Pepe Le Pew. El portal informativo rescata fragmentos de su testimonio:

¨No cree que nadie que haya visto a Pepe se haya inspirado para salir y violar, o incluso acosar, a la gente. Se vuelve bastante literal diciendo que Pepe nunca violó a otro personaje en el programa. LJ simplemente no cree que Pepe deba ser cancelado o archivado por esto, porque sus bromas nunca tuvieron la intención de hacerlo ver como un depredador. Ella dice que se trataba más de cuánto apestaba como pretendiente, a pesar de que él pensaba que era alguien deseable.¨

Warner Bros. ya expuso un comunicado en The Hollywood Reporter en el que proclama que «la decisión de eliminar a Pepe Le Pew de la película [Space Jame: A New Legacy] y no permitir que regrese para proyectos de televisión se tomó hace más de un año», por lo que no veremos al zorro durante un largo tiempo. ¿Logrará encontrar algún tipo de redención junto con los otros personaje que fueron señalados por The New York Times? Recordemos las otras palabras de Blow: «Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes, una criada negra corpulenta que hablaba con fuerte acento.»

El racismo y los viejos estereotipos de las minorías en Estados Unidos ya tienen cabida en la industria del entretenimiento hollywoodense. Ahora las empresas se esfuerzan por conceder al público una variedad de productos que sean amigables con todos los espectadores, siempre procurando el respeto y la alabanza hacia las diferencias. Cuando una serie o película de años pasados contiene algo que podría dañar la sensibilidad de los espectadores, ahora se colocan advertencias en el principio para evitar tragos amargos desprevenidos.

Pepe Le Pew iba a aparecer en Space Jam 2, pero ahora sabemos que ha perdido la oportunidad de tener una nueva aparición en la pantalla grande. Junto con Speedy Gonzales o hasta Miss Piggy (y sus abuso en contra de la rana René) deben hacer frente a décadas de estereotipos problemáticos que nunca fueron juzgados con mano de hierro por el público, ahora sí.

