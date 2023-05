Hipólito le dice a Ahued que ya no gaste más en fiscalizarlo; “está desperdiciando recursos del pueblo”

Xalapa, Ver.- El ex presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero lamentó que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil siga “desperdiciando” recursos públicos en auditorías para revisar su gestión municipal.

Este sábado enfatizó que su gobierno fue revisado durante cuatro años por la Auditoría Superior de la Federación y por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por lo que dijo que le parece “redundante” y con intereses políticos del propio partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se insista en hacerle observaciones por supuesto mal uso de los recursos públicos:

Foto: Héctor Juanz

“Hubo auditorías internas. Durante cuatro años se llevó a cabo este ejercicio, ahora vuelven a hacer eso, me parece redundante duplicar esfuerzos y de alguna manera, ellos tendrán que justificar ante las autoridades hacendarias, ante la ASF que vuelvan a gastar en lo mismo”.

Ahora fue Rodríguez Herrero quien cuestionó a Ahued sobre el uso de los recursos obtenido por el pago de impuestos y servicios de los xalapeños:

“Me parece que están desperdiciando recursos del pueblo ¿Cuántos millones se han gastado en esto?, ¿cuántos millones? esa es la pregunta: ¿nos podrían decir cuántos millones se han gastado en esto? en volver a auditar algo que ya hizo la Auditoría Superior de la Federación, algo que ya hizo el ORFIS”.

Así insistió en que las observaciones que se le han notificado son “verdaderamente absurdas, verdaderamente pecatas, que indican que el despacho al que contrataron no conoce lo que es la gestión municipal. Gastar millones de pesos en alguien que no sabe hacer auditorías, me parece que es engañar al pueblo y dispersar recursos que son más importantes para otras cosas”.

Foto: Héctor Juanz

Dijo que si la administración de Ricardo Ahued quisiera realmente esclarecer, él y los funcionarios que antecedieron al actual gobierno municipal de Xalapa han estado dispuestos a aclarar, “entonces, echar a andar un procedimiento de esta naturaleza sí obedece a otros propósitos”.

Entrevistado durante un homenaje a Fidel Robles Balderrama donde a convocatoria de Manuel Huerta Ladrón de Guevara y de la familia del ex diputado se reunieron varios fundadores de Morena en Xalapa, dijo que si bien, Morena es una gran alianza por llevar el cambio, ”dentro de esa gran alianza hay grupos de toda índole y habría que ver realmente quiénes son los que están actualmente llevando este tipo de prácticas”.

Sobre el proceso jurídico en su contra, dijo que es llevado por sus abogados y que por secrecía del mismo no podría hablar al respecto.

Por Héctor Juanz