Históricamente Medellín de Bravo ha sido olvidado por gobiernos estatales: Memo Herrada

Medellín de Bravo, Ver.- El actual gobierno del Estado ha olvidado al productor primario, e históricamente Medellín de Bravo ha sido uno de los municipios más afectados, señaló el empresario, Guillermo Herrada Jiménez, quien organizó un evento con más de 3 mil personas, para respaldar el proyecto de José Francisco Yunes Zorrilla, candidato a la gubernatura de Veracruz.

«Es un gusto recibir en Medellín a nuestro amigo Pepe, así como a los demás candidatos presentes. Yo les pido, que así como me han brindado su voto de confianza, y no les he fallado, lo hagamos con nuestro amigo Pepe Yunes, él tampoco los defraudará, él quiere que le vaya bien a los medellinenses y va a trabajar para que así sea, apoyémoslo juntos, debemos participar en los procesos electorales para construir juntos un futuro mejor para Veracruz”.