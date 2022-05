¡Histórico! NASA logró el primer “holotransporte” espacial

México. – Como si fuera magia, reiniciar un ordenador, laptop, teléfono inteligente o tablet puede ayudar a resolver problemas del sistema operativo. Si bien no puede sustituir la labor de un técnico, es un método efectivo y casi infalible.

Tanta ha sido la insistencia de reiniciar un dispositivo electrónico para que este funcione correctamente, que hay quienes consideran que esta solución es un mito. Y no se les puede culpar, ya que, ¿cómo es posible que con prender y apagar algo se solucione un problema técnico?

Para esa duda existe una explicación que detalla por qué una acción tan simple puede resolver problemas de los dispositivos electrónicos. Esto se debe principalmente porque hay un amplio abanico de errores que se originan en el software y no en el hardware.

Foto: Xataka

Gracias a que muchas de las fallas se originan en la parte “blanda” del gadget estas se pueden corregir con el reinicio. Algunos de esos fallos ocurren sin que el propio usuario se de cuenta de ello. Cabe recordar que el software actúa de intermediario entre el hardware y el usuario.

Por ejemplo, en el caso de una PC, hay varios procesos y aplicaciones que se abren y cierran, sin embargo, aunque en algunos casos se cierre un programa, hay subprocesos que continúan ocupando espacio en la memoria y tras pasado cierto tiempo la RAM se sobrecarga. Dichos procesos en ocasiones pueden entrar en conflicto con otros produciendo errores sin motivo evidente ya que no siempre se evidencian en un mensaje que manda el sistema.

Entonces el reinicio se encarga de limpiar cualquier error pendiente y regresar todo a la normalidad. Cuando se apaga y vuelve a encender, el código se vuelve a ejecutar desde cero. No hay que olvidar que si hay una falla crítica será necesario revisar el hardware.

Algunos de los casos comunes que un reinicio resuelve problemas son:

Sistema operativo lento: No importa que sea en Windows, iOS, Android, o cualquier otro sistema operativo, si el dispositivo comienza a ir lento cuando normalmente no es así, es probable que se deba a que un programa esta usando mucha memoria y se podría resolver administrando las tareas. En caso de no saber cómo hacerlo, lo mejor es simplemente reiniciar el dispositivo.

Foto: Olhar Digital

Problemas en el Internet: Este puede ser bastante molesto, ya que en la actualidad, para hacer casi cualquier cosa es necesario contar con una conexión a Internet estable. Una forma de solucionar el problema es reiniciando el módem y el dispositivo.

El navegador está usando toda la memoria: Es común que este problema se presente y sea solucionado al reiniciar, ya que las pestañas cargadas podrían estar demandando mucha memoria. Cabe señalar que no solo puede ser el navegador sino un programa que se esté usando en el momento, en cualquier caso se arregla usando el mismo método.

No hay que olvidar que para reiniciar hay que seguir los pasos adecuados y descartar presionar directamente el botón de encendido. Según hardzone, cuando se apaga el sistema adecuadamente la máquina lleva a cabo varios procesos que son necesarios para el correcto funcionamiento del reinicio. Apagar el dispositivo con el botón y no a través de los pasos que brinda el sistema permite que se queden archivos temporales sin eliminar.

Con información de Infobae