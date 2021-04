Hombre de la tercera edad muere calcinado en Zapopan

España.- Un hombre de tan solo 26 años mató, descuartizó y se comió a sus propia mamá. Al momento de su detención, el sujeto aseguró a la policía «sí, mi madre está aquí dentro. Fallecida». De acuerdo con el informe policíaco, dos agentes de la Policía Nacional tocaron el timbre para preguntar por la víctima y fue entonces que aceptó el crimen. Todo ocurrió en Madrid, España.

Al momento de entrar a la casa de la víctima, los agentes se encontraron una de las escenas más espeluznantes. El cuerpo de María Soledad Gómez, de 66 años, estaba repartido por toda la casa (en pedazos) y dentro de un tupper de plástico; de acuerdo con los especialistas, el asesino tuvo que utilizar una máquina, una radial o una picadora, para el fin.

«El perro y yo nos hemos ido comiendo a trocitos a mi madre», manifestó espontáneamente el supuesto criminal.

Además, los policías aseguraron que el sujeto mostraba una actitud fría y distante, como si él no no tuviera alguna relación con su mamá. Hay que destacar que aún no se sabe cómo la asesinó. Aunque al momento, Alberto N ya enfrenta un proceso judicial y está en la cárcel.

Una amiga de la víctima presentó la denuncia de la desaparición, debido a que llevaba, aproximadamente, un mes sin ver a Soledad ni poder hablar con ella por teléfono. En la declaración, la mujer aseguraba que el hijo con el que vivía «tenía problemas y era un poco raro».

Fue entonces que mandaron una patrullahasta la vivienda y fue ahí que descubrieron la horripilante tragedia que se ocultaba tras la puerta del piso 1º C. Los agentes del Grupo V de Homicidios de la Brigada de la Policía Judicial se llevaron una bolsa de basura con restos de la víctima.

Cabe señalar que Alberto es el menor de dos hermanos y según amigos, el sujeto es consumidor de drogas y sufre de varios problemas psiquiátrico e incluso contaron que estuvo ingresado durante una temporada en un centro de salud mental.