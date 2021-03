Hombre muere atropellado por camión de la Pepsi, en Veracruz

Coatepec, Ver. – El incendio de un departamento provocó la movilización de diversos cuerpos de socorro, en el fraccionamiento Hacienda Cafetales, municipio de Coatepec, sin que se reportaran lesionados, ni intoxicados.

El siniestro se registró la tarde de este miércoles, cuando vecinos de la calle Privada Dos Caminos se percataron que salía humo y fuego de un departamento, ubicado en un segundo piso, por lo que pidieron auxilio al número de emergencias 911.

El apoyo se canalizó a elementos de la Policía Municipal, Estatal y personal del cuerpo de Bomberos, quienes bajo el mando de su comandante Diego Solano se trasladaron al lugar.

Tras la llegada de los bomberos, éstos fueron informados que los vecinos ya habían sofocado las llamas, originadas por un veladora, por lo que el inmueble fue revisado para confirmar que ya no había riesgo alguno.

No se reportaron lesionados, ni intoxicados, agregando la fuente que los habitantes del departamento no se encontraban en el lugar.

