Hombre muere en choque de camioneta de Catemaco

Xalapa, Ver.- Que los aspirantes a candidaturas trabajen con y por el pueblo para que sea quien los respalde es un mensaje que hemos entendido desde el inicio del Movimiento de Regeneración Nacional, dejó en claro el secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos.

Este sábado, tras el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio desde el puerto de Veracruz a los aspirantes a candidaturas de Morena para la gubernatura de este estado y de paso, a la presidencia de la República, Cisneros Burgos celebró que López Obrador privilegio la democracia y que no haya «dedazo» de los gobernantes en turno:

“El Presidente es un demócrata y entiende que las decisiones políticas no le corresponden a las personas en lo individual, si no que le corresponden al pueblo y eso lo dijo muy claro, que quienes aspiren a un cargo de elección popular, dio a entender, trabajen, estén cerca de la gente y representen los interesen de la gente y no los intereses de un pequeño grupo, entonces, creo que nosotros estamos en el movimiento desde hace más de 20 años y hemos entendido muy claro ese mensaje».