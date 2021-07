Hombre pierde la vida al intentar salvar a un gato en Monterrey; cae de segundo piso

Nuevo León.- El alcalde electo de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas, y el alcalde actual, Antonio Martínez se reunieron por primera vez para dar inicio a la transición en el municipio, proceso que contará con un presupuesto de 1 millón de pesos.

En rueda de prensa, Colosio Riojas adelantó que se harán auditorías “con lupa” a la actual administración municipal con una auditoría externa, para que certifique el proceso.

El actual alcalde, Antonio Martínez, contará con un presupuesto de 1 millón de pesos, mismo que podría aumentar dependiendo de su desarrollo.

Ambos coincidieron en que la transición se realizará de forma transparente, aunque en caso de encontrar inconsistencias se procederá con investigación. Aunque de acuerdo al emecista, Colosio Riojas, esta no es la intención de la transición o las auditorías.

Incluso, señaló que no se tiene una intención de hacer “cacería de brujas” a la administración saliente.

“Es con el objeto de saber dónde estamos parados, obviamente si se encuentra algún tipo de anomalía, se pedirá en su momento una aclaración y si se tiene que proceder de alguna forma, se hará, pero esto no es más que con el afán de que se den las cosas con orden, no pretendemos hacer una cacería de brujas, porque no es intención de mi persona ni de mi administración llegar a cumplir vendettas”, dijo Colosio.