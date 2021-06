Hombre simula asalto para quedarse con 16 mdp de la empresa donde trabajaba

México. – El IMSS como Pilar importante de la seguridad social de más de 70 millones de mexicanos, han sido atendidos por más de 400 mil personas que siguen en pie de lucha por la defensa de sus derechos sindicales.

Sin embargo a un año y medio de inicio de la pandemia el Sindicato Tradicional ha dejado mucho que desear habiéndose mantenido al margen de las marchas y demandas de los trabajadores pasando por alto los riesgos de trabajo falta de equipo de protección o de mala calidad así como personajes y delegados seccionales ausentes con miles de trabajadores fallecidos que incluso Amnistía Internacional declaró a México como el primer país en muertes en personal de salud.

Ahora se les ve a los delegados que por 3 años no lograron destacar como líderes a 6 meses de terminar su gestión y a 3 años de secretario delegacional haciendo militancia como una forma desesperada de ser protagonistas y tomar una bandera a favor del CCT el cual ha sido mutilado y poco defendido desde hace más de 10 años siendo más afectados personal de nuevo ingreso el cual ya no está dentro del Régimen de jubilaciones y pensiones en un acto desesperado por continuar viviendo de las cuotas sindicales pidiendo votos de confianza sin rendición de cuentas el sindicato tradicional promete una vez más defender los derechos sindicales aunque se ha visto que defiende faltistas.

«Me he acercado a solicitar información acerca de que se trata la legitimación del CCT y no me saben decir para que es» solo dicen para que no me quiten el aguinaldo y vacaciones » así lo manifiesta personal de salud de HGZ núm. 11 Xalapa Veracruz.