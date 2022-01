Hombre vive con el corazón de un cerdo por primera vez, en Estados Unidos

Inglaterra.- La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, cumple este domingo 40 años, se ha ganado la confianza en su país.

“Esta es la mujer que fue la plebeya que se casó con un miembro de la familia real, no se ha tropezado, ni causado ninguna vergüenza”, señaló Katie Nicholl, autora de “Kate: The Future Queen”.

Foto: 20 minutos. Fotos oficiales por su cumpleaños 40.

Lo anterior luego de las controversias que han encerrado a la familia real, como el caso del escandalo sobre ahora las acusaciones de agresión sexual contra el príncipe Andrés, o de la tempestosa partida del príncipe Enrique y Meghan a California en 2020.

“No ha sido un año fácil, y aun así Catalina parece de alguna manera erigirse como un faro de luz en medio todo esto”, aseguró Nicholl.

Luego de la muerte del príncipe Felipe el año pasado, Kate Middleton se mantiene en la vista del público como la madre sonriente de tres hijos capaz de consolar a padres afligidos en un hospicio infantil o asombrar a la nación tocando el piano en un concierto de Navidad televisado.

Foto: Hola.

En un momento cuando la Casa de Windsor enfrenta más de una controversia, la esposa del príncipe Guillermo se ha granjeado elogios por su compromiso con la educación temprana, el arte y la música, además con el apoyo a las organizaciones benéficas

Kate Middleton está “emergiendo rápidamente como la joya de la corona de la monarquía gracias a su capacidad de mantener los pies en el suelo y ser una roca para el príncipe en tiempos turbulentos», afirmaron los expertos reales el año pasado.

Foto: El País.

Es hija de una auxiliar de vuelo y un despachador de vuelo. Catherine Elizabeth Middleton nació en Reading, Inglaterra, el 9 de enero de 1982, y creció al lado de su hermana menor, Pippa, y su hermano menor James.

Fue en la Universidad de San Andrés en Escocia donde Kate conoció al príncipe Guillermo, el hijo mayor de la fallecida princesa Diana y el príncipe Carlos, segundo en la línea para heredar el trono británico después de su padre.

Catalina y el príncipe Guillermo se casaron en la Abadía de Westminster en 2011 y tienen tres hijos.

Durante los 11 años que ha estado bajo el microscopio real, Catalina ha evitado principalmente las críticas tras adoptar la máxima real de “jamás quejarse, jamás dar explicaciones”.

En un especial de navidad que se transmitió por IVT, la duquesa de Cambridge realizó su primera interpretación pública en piano junto al cantante escocés Tom Walker, entonando For those who can’t be here.

Con Información Publimetro.