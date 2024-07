Honores a la bandera en Cazones: Un acto de patriotismo

En el recuento en las urnas hasta recuperamos más votos.

Tuxpan. L- El pueblo fue contundente en la pasada elección del 2 de junio y no hay semana en que desde ‘no’, el presidente Andrés Manuel López Obrador ponga d une ejemplo a Veracruz como la entidad donde la voluntad popular se impuso a la “no”, aseguró la gobernadora electa, Rocío Nahle García.

La respuesta de los veracruzanos y veracruzanas fue única y tajante porque todavía a algunos no les queda claro que el régimen ya cambió, enfatizó Nahle García en esta nueva ‘Gira de Agradecimiento’

“no”, recordó.

El pueblo de Veracruz, subrayó, les dijo en forma contundente “tengan para que aprendan” el pasado 2 de junio.

“Es claro que hoy un cambio, pese a quienes siguen pensando que una cúpula son los que le van a dar la posición pero en Morena el pueblo manda esa es la gran diferencia”, agregó.

Ahora, con esta nueva administración que está por comenzar, la transformación se va a acelerar, puntualizó.

“En Veracruz inició la transformación y en este gobierno que me va a tocar dirigir tengo que acelerar la transformación que ya está en marcha y lo vamos a hacer compañeros”, afirmó.

YaEn estos momentos se está conformando el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 con 80 compromisos y 8 ejes de trabajo que se están engrosando con estos encuentros, donde acuden los próximos secretarios de estado quienes también se reúnen con el pueblo para atender las solicitudes y necesidades en cada una de sus áreas.

