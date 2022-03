Horario de Verano en suspenso, diputados votarán su eliminación

Foto: La Neta.

México.- “Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa matutina, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgará la libertad inmediata a Alejandra Cuevas, y la cancelación de la orden de aprehensión contra su madre Laura Morán Servín, de 94 años, señaladas por el supuesto homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Foto: AMLO celebró la liberación de Alejandra Cuevas, excuñada del del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

El mandatario federal dijo que esta es una muestra de que en México se vive un auténtico estado de derecho y que todas las decisiones se apegan al marco jurídico.

“Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico Estado de derecho, antes esto no sucedía, antes era un Estado de chueco”, expresó López Obrador.

Foto: Político MX. Hijos de Alejandra Cuevas celebran la liberación de su madre.

“Eso ya no sucede, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los Poderes y eso es el cambio y que bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, agregó.

Los ministros del pleno de la SCJN ampararon a Alejandra, ordenando su libertad inmediata, ya que determinaron que se utilizó una figura inexistente en el código penal de la Ciudad de México para meterla a la cárcel: la de garante accesoria.

Foto: Milenio

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, anunció que de esta forma queda resuelto el asunto, e instruyó que se notificara a las autoridades correspondientes para que se pusiera en inmediata libertad a Alejandra Cuevas.

Alejandra Cuevas declaró a las afueras del penal, que buscará una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre su caso, y pedirle su apoyo ahora que se encuentra libre.

Foto: La Neta. La SCJN otorgará la libertad inmediata a Alejandra Cuevas, y la cancelación de la orden de aprehensión contra su madre Laura Morán Servín, de 94 años.

“Quiero comunicar el interés que tengo en ser recibida por el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para respetuosamente pedirle que nos proteja de cualquier eventualidad a mi madre, a mis hijos y a mí”, señaló Cuevas.

