Horóscopos Mhoni Vidente 07 de noviembre del 2020

Averigua lo que te espera en los aspectos del amor, la salud, el trabajo, la familia, y lo que los movimientos de los astros y los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor.

Sus acertados pronósticos le han labrado una reputación que habla por sí sola a la pitonisa cubana, quien día tras día comparte con millones de fieles seguidores sus maravillosos e inspirados consejos.

Horóscopo de fin de semana con Mhoni Vidente

Aries Ciertas formas de actuar de amigos cercanos te demostrarán que su amistad ya no es lo que fue en un tiempo. Deberás resignarte a dejarle el camino libre a aquella persona que en algún momento compartió sentimientos contigo. Recuerda que las palabras siempre preceden a las acciones. Asegúrate de manejarte con cautela en tus comentarios.

Consejo: Recuerda que el respeto no puede ser impuesto o comprado, debe ser ganado a través de acciones y actitudes adecuadas en el tiempo.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Tauro No puedes tomar cada actividad en la vida como una competencia en la que debes salir victorioso a como de lugar. Lograrás juntar la confianza necesaria para iniciar la conquista de esa persona deseada en la jornada de hoy. Lograrás llegar al fin de semana sin demasiadas complicaciones, lo que asegurará tu merecido descaso. Disfrútalo.

Consejo: No puedes vivir postergando aquellas actividades que disfrutes simplemente porque pienses que no es el momento oportuno. Aprovecha tu vida.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Géminis Se te presentarán dos caminos y no sabrás cuál tomar. Pide el consejo de un amigo de confianza, no se equivocará. Presta más atención a lo que generas en tu ambiente laboral. Algo dice que allí está la persona que ocupará tu corazón. La ansiedad respecto al futuro puede hacer que dejes escapar algunos detalles importantes. No te distraigas, estate atento.

Consejo: Si sigues abandonándote al sedentarismo, terminarás encerrado en tu casa, comiendo, mirando televisión y no haciendo algo productivo.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fi de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Cáncer No puedes vivir a base de banalidades. Deberás llegar a la instancia en la que entiendas que tu realidad es otra. No busques el amor en los brazos de cuanta persona conoces. Trata de ser más cauto con tus sentimientos. No permitas que tu actitud competitiva te convierta en una persona despreciable ante tus pares laborales. Cuidado.

Consejo: Ten en mente que el sendero a seguir por una persona no siempre será aceptado por los demás. En ti está la opción de tomar una determinación.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Leo Este fin de puede que te encuentres en la calle con alguien que hace tiempo no veías. Tendrá buenas noticias para darte. No te gusta vivir en soledad, pero aprende a seleccionar un poco mejor tus compañías. Busca gente sana y reservada. Harás contacto con personas influyentes de quienes podrás aprender algunas estrategias de negocios. Ponlas en práctica.

Consejo: No permitas que energías negativas se apoderen de tu hogar. Prende algunas velas y sahumerios para que la buena onda ingrese.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Virgo No lograrás escapar de las consecuencias de ciertos eventos de tu pasado. Deberás lidiar con sus resultados. Tendrás una clara tendencia a aislarte en el día viernes. Asegúrate de dialogarlo con tu pareja para evitar tensiones. Deberás manejarte con suma cautela durante la jornada de este fin de semana, sobre todo a nivel económico-financiero. Revisa todo dos veces.

Consejo: No dejes que el furor de una determinada situación nuble tu capacidad de razonamiento. Todo problema tiene su solución aguardando ser hallada.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Libra Dejarás atrás las disputas y decidirás darle prioridad a los afectos. Comienza por un llamado o una visita sorpresa a tu familia. Sabes que los pequeños detalles son los que avivan las relaciones. Un regalo simple hará que tu pareja muera de amor. Cuando algo o alguien amenacen tu seguridad financiera, descubrirás que no estás solo. Tus colegas estarán de tu lado.

Consejo: Una alimentación más sana, rica en proteínas y en calcio, es lo que necesitas para estar en forma. También realiza deportes.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Escorpio Jornada ideal para realizar todo aquello que dejaste en suspenso por falta de tiempo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú y tu pareja son el uno para el otro, el complemento perfecto, porque supieron construir una pareja en base a las diferencias. El nivel de vida que llevas excede tus límites. Y por más que compres a crédito, en algún momento deberás pagar tus gastos.

Consejo: Un régimen alimenticio inadecuado es el origen de tus desequilibrios y trastornos. Consulta a tu médico de cabecera.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Sagitario Abrirás un nuevo capitulo en tu vida durante la jornada del viernes. Esto traerá consigo grandes satisfacciones a nivel personal. No cierres todos los canales de comunicación con tu pareja solo porque experimentaste algunos inconvenientes con ella. La jornada laboral pasará más rápido de lo que pensabas, dejándote libre para descansar el resto del fin de semana.

Consejo: No dejes que la tensión en la pareja escale a niveles nocivos para la integridad de la relación. Aprende a notar cuando es necesario detenerse.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Capricornio Si analizas demasiado tus emociones, corres el riesgo de cometer equivocaciones. Este fin de semana, déjate guiar por tus impulsos. Una pareja son dos personas. No pretendas que el otro sea totalmente dócil a tus caprichos, dale voz y voto en esta relación. No tengas miedo de decir lo que debas con tal de que no destrocen tus ideas. Defiéndelas con todo el peso de tus argumentos.

Consejo: Tienes posibilidades de realizarte social y profesionalmente. Rodéate de personas más inteligentes que tú y aprende de ellas.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Acuario Lograrás ver ciertos factores de personas cercanas a ti que permanecían ocultos. No niegues la realidad que has visto tú mismo. Jornada complicada a nivel sentimental en la que deberás enfrentar ciertas riñas domesticas, pero que se solucionarán solas. No podrás dilatar la toma de ciertas determinaciones de índole profesional por mucho más tiempo. Decídete.

Consejo: Una vida nunca estará completa sin amor. No podrás triunfar realmente en ella si no le das a tu corazón el lugar que debe tener.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero

Piscis Se presentará la oportunidad de ponerle final a preocupaciones que te agobiaran desde hace tiempo. No la desperdicies. Mantén con tu familia política una relación más estrecha, pero evita los comentarios sobre tu vida de pareja. No dejes que tu ego se interponga a tu razón. Aprende a tomar las criticas constructivas como tales. Baja los decibeles.

Consejo: De nada sirve lamentarse por las oportunidades de la vida que no hemos sabido aprovechar. Esto nos quita la chance de ver las que aún no se presentan.

Horóscopo gráfico de los aspectos claves de fin de semana

= Ánimo.

= Amor

= Dinero