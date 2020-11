Horóscopos Mhoni Vidente de fin de semana del 27 al 29 de noviembre de 2020

México.- La famosa astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente nos trae las acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco para este viernes 27 de noviembre de 2020. Descubre lo que los astros te deparan en el amor, salud, trabajo, familia y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías presentes. ¡No te los puedes perder!.

Aries

Si tienes negocios con otras personas Aries, funcionarán muy bien, estás en racha. Tendrás que esforzarte mucho para conseguir lo que quieres, pero lo harás. Trata de contener los gastos hasta primeros de mes, ya sabes lo que viene. Deberías prestarle más atención a tus relaciones en el trabajo, te conviene. Tendrás suerte en el amor y en las citas de todo tipo, disfruta el momento. Puedes tener un encuentro importante o una reunión de cierta trascendencia. Toma la iniciativa con alguien que te interesa, tienes tus posibilidades. Debes renovar un poco tu aspecto, verás cómo te sientes y te ven muy bien. Debes tener sinceridad con la gente cercana, no te conviene ocultar información. Si tratas de salir y de relacionarte más, te sentirás mejor de lo que piensas. Podrás desconectar de la rutina y harás algo diferente que te gustará mucho.

Tauro

No confíes en la suerte si quieres conseguir algo Tauro, el trabajo será tu baza. Vas a esforzarte al máximo en el trabajo y te irá muy bien. Te animarás. Si mantienes tu esfuerzo, pronto verás cumplido uno de tus sueños profesionales. Deberías escuchar los consejos de un amigo en cuestiones de dinero, te conviene. Alcanzarás todos los objetivos que te propongas en el amor, ten confianza. Tendrás noticias de alguien que echabas de menos, algo que te alegrará. Vas a tener buenas noticias que vendrán de fuera, estate pendiente de las comunicaciones. Te sientes con mucho ánimo en el plano emocional y con la mente muy pendiente. Aprovecha tus días libres para descansar y ponerte en forma, te verás muy bien. Te encuentras bien, pero realiza alguna actividad que te ayude a liberar tensión. Te apetecerá disfrutar de todo lo bueno que ofrece la vida y haces bien.

Géminis

Si quieres crear tu propia empresa Géminis, este no es un buen momento, debes esperar un tiempo. Realizarás tu trabajo a conciencia y tus superiores lo van a valorar adecuadamente. Tienes una buena racha para los asuntos económicos, prueba a invertir un poco. No te preocupes por los gastos, sólo tienes que organizarte un poco mejor. Si tienes pareja, te irá muy bien este día en el amor y te podrás servir de su apoyo. Entrarás en una buena racha en temas amorosos, pero procura no meter la pata. Las relaciones o contactos por Internet te conducirán a buen puerto estos días. Puedes darle un aire nuevo a tu casa sin gastar mucho, estás con mucha creatividad. Deberás hacer un esfuerzo extra para lograr tus propósitos, pero lo conseguirás. Tendrás mucha energía y sabrás utilizarla muy apropiadamente en este día. Descansar este día te vendrá muy bien para tu salud, no te sientas mal por hacerlo.

Cáncer

Cáncer, la prudencia será tu mejor aliada en la economía, déjate guiar por ella y conseguirás éxitos. Van a llegarte nuevas propuestas de trabajo, pero no te fíes mucho de ellas. Tendrás mucho movimiento en lo económico, trata de no arriesgar demasiado. Puede que tengas un encuentro con alguien del pasado, piensa si te conviene. En el amor puedes tener muy buenas oportunidades, no te despistes. Puede llegarte una buena noticia a través de gente conocida, te alegrarás. Actualiza tu imagen, no sólo mejorará tu aspecto exterior, también te sentirás mejor. Quieres ponerte en forma y lo puedes lograr, pero sé un poco más constante. Tu nivel de energía es muy alto y contagiarás tu entusiasmo a los que te rodean. Si te sientes con algo de cansancio, toma algún reconstituyente, verás cómo te sientes mejor.

Leo

La creatividad será tu mejor arma en el trabajo en este momento Leo, utilízala. Si te esfuerzas, podrás conseguir que tus ahorros mejoren en unos días. Has ahorrado en este día, gracias a lo cual te vas a sentir con más seguridad. Tienes que arriesgarte en el amor y decidirte, no lo dejes pasar más tiempo. Alguien está muy pendiente de ti y no te has dado cuenta, presta más atención. Transmites magnetismo y buenas vibraciones, tu popularidad va a aumentar. Puede surgir una amistad o algo especial con un Tauro o con un Escorpio. Si te sientes con algo de cansancio, toma algún reconstituyente, verás cómo te sientes mejor. No te preocupes mucho por los pequeños problemas, se pueden solucionar. Deberías salir más y tomar el aire, necesitas despejarte de las obligaciones. Tu mente y tu cuerpo están en equilibrio y esto es muy positivo para tu salud.

Virgo

Si estabas esperando un ascenso Virgo, ahora se acerca el momento más propicio. Si gastas demasiado, luego te costará reponerte, se prudente con los gastos. Podrías tener un golpe de suerte, pero no te confíes, debes seguir en el trabajo como hasta ahora. Tienes una buena racha con el dinero, pero aún así no debes cometer excesos. Si corres riesgos en el amor, te saldrá muy bien, olvídate de los temores. Conocerás gente nueva y te lo pasarás genial, tienes buena racha en lo personal. Personas cercanas a ti necesitarán tu ayuda y consejo, debes dárselo. Te recuperarás de los esfuerzos de este día, pero si descansas debidamente. Estás con mucha energía y eso es positivo, pero tienes que controlarte mejor. Procura descansar un poco más cada día, así conseguirás rendir más y mejor. Evita las discusiones, aunque estás algo de los nervios, si quieres puedes hacerlo.

Libra

Necesitas apoyo para llevar a cabo tus proyectos Libra, solicítalo y lo conseguirás. Trata de tener el trabajo actualizado, así podrás evitar prisas y agobios. Se aproxima una buena racha en elcampo profesional que te conviene mucho aprovechar. En la economía tendrás sorpresas muy agradables, te va mejor de lo que piensas. Posiblemente te llamen los amigos para salir, anímate, lo pasarás muy bien. En el amor debes intentar aclarar los malos entendidos con tu pareja antes de que sea tarde. No dejes de lado a un amigo que te necesita porque le sentará muy mal. Con tu pareja tendrás situaciones diferentes y divertidas, te irá muy bien. En la salud, estás con mucha actividad y puedes hacer muchas cosas, pero te conviene centrarte. Un masaje profesional te vendría fenomenal para eliminar las tensiones. No dejes que tu tendencia al perfeccionismo te agobie, relájate un poco.

Escorpio

No acapares más trabajo del que puedas hacer Escorpio, debes aprender a decir que no. Recuerda que la labor en equipo es mucho mejor para algunas cosas, delega. No te dejes llevar por la rutina, si lo piensas hay algo nuevo que puedes hacer. Algunas dudas que tenías sobre el estado de tus cosas se irán resolviendo. Tienes miedo de no alcanzar las metas que te habías propuesto, pero no será así. Tendrás buenas noticias sobre un amigo al que llevas tiempo sin ver. Te sientes con un poco de desanimo con tus proyectos, pero pueden salir bien. Estás bien, pero ten cuidado con los nervios, no permitas que te guíen. Procura descansar o practicar alguna técnica de relajación, elimina el estrés. Tienes algún que otro problema, pero verás como desaparecen muy pronto. Por tu salud, ten cuidado con lo que comes, porque puedes tener problemas digestivos.

Sagitario

Ten calma en el trabajo Sagitario, las situaciones se resuelven mejor con tranquilidad. Gastarás mucho dinero pero te sentirás bien con lo adquirido, tienes acierto. Notarás que tienes buena suerte en la economía, verás como todo te sale bien. Puedes tener oportunidades de tipo financiero, estudia posibles inversiones. Vas a tener que tratar con una persona que no es muy de tu agrado, pero no hay más remedio. Tu mejor cualidad en el terreno sentimental va a ser el optimismo ahora. En el amor podrías encontrar tu media naranja en alguna fiesta a la que vayas, si quieres. Te vas a sentir bien y con ganas de hacer algunos cambios, adelante. Vas a estar con algo de nervios y eso puede afectarte al estómago, ten calma. Quieres abarcar demasiadas cosas y eso te agota, debes distribuirte mejor. Procura practicar alguna técnica de relajación para estar en equilibrio.

Capricornio

Capricornio, te sentirás bien y muy feliz en el trabajo, este día te irá muy bien. Las tareas se te están haciendo rutinarias, pero pronto van a surgir novedades. Hoy te conviene estar tú mismo al pie del cañón y no delegar en nadie. Tendrás que hacer unas negociaciones en las que puedes salir perdiendo, cuidado. Va a salir a relucir tu gran generosidad con los demás, te lo agradecerán. Deberías relacionarte con gente que sea más positiva, mejorará tu ánimo. Algunos problemas familiares van a irse solucionando, mejora la cosa. En el amor déjate llevar por tu intuición y tus emociones, vivirás nuevas experiencias. Reprime tus impulsos negativos y no cometas excesos que te perjudiquen. Te puede afectar algún problema personal, intenta que sea lo menos posible. No descuides tus obligaciones en lo referente a tu bienestar y salud, cuídate.

Acuario

En el trabajo puedes dar la impresión de estar con estrés por tu vida personal Acuario. Si trabajas por tu cuenta, las cosas te saldrán mejor de lo esperado. Tu economía estará en perfecto estado y no vas a tener ningún problema. Tendrás que tomar una decisión difícil en el amor, pero lo harás muy acertadamente. Enfocarás la vida con más ánimo y energía, gracias a lo que lograrás avances. Deja de aburrirte y sal un poco, te vendrá bien tomar el aire y despejarte. Te apetecerá relacionarte con la gente y salir por ahí, lo pasarás muy bien. Vas a sentirte con mucha actividad y con ganas de hacer ejercicio u otras actividades. Tiendes a cometer excesos por culpa de la ansiedad, no te perjudiques la salud. Tienes poca precaución con el frío y podrías coger un resfriado, cuídate mucho. Te encuentras bien y con mucha energía positiva, te lo pasarás muy bien.

Piscis

Tendrás que hacer gala de toda tu fuerza de voluntad para no gastar de más Piscis. Estás iniciando una fase muy creativa y obtendrás grandes satisfacciones. Antes de iniciar un proyecto nuevo pon en orden del todo tu trabajo actual. Te lanzarás hacia un proyecto que te propondrán sin pensarlo y puedes equivocarte. Destacarás entre tus amigos y serás el centro de atención estos próximos días. En el amor, tu poder de seducción está en alza y podrás realizar conquistas interesantes. El contacto con los demás te ayudará a olvidar tus problemas, no te encierres. Tu organismo tiende a la mejoría aunque no le prestes mucha atención. El estar con más actividad te va a equilibrar el cuerpo y la mente, te sentirás bien. Debes dominar tu inconstancia y superar los problemas que vas teniendo en la salud. Un exceso de estrés puede repercutir negativamente en tu cuerpo, cálmate.

Con información de El Mañana

