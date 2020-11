Horóscopos Mhoni Vidente del 16 al 22 de noviembre de 2020

México.- La pandemia del coronavirus de un momento a otro cambió nuestro día a día, y es que, para cuidarnos y evitar contagiarnos ha sido necesario el mantenernos en nuestras casas y cambiar por completo nuestra rutina. El hecho de no exponernos al sol, genera cambios de ánimo, cambia la manera de asimilar nuestros alimentos, el ciclo del sueño y otros tantos efectos que son derivados de la falta notable de vitamina D.

La falta significativa de vitamina D puede generar enfermedades crónicas e incluso mortales. Debido a ellos en el presente artículo te mostramos el por qué la Vitamina D es tan importante para nosotros, cómo saber si te hace falta y cómo evitar que te afecte.

El confinamiento ha generado un impacto innegable en absolutamente todas las personas de este planeta. Así que empezando por ese punto, el sentir que estamos juntos en esto y no somos las únicas personas con incertidumbre de qué es lo que sucederá o cuántos días más tendremos que permanecer confinados para salir únicamente por los víveres, es de gran ayuda.

Foto: El País

¿Por qué necesitas Vitamina D?

El sol es esencial para generar Vitamina D, y esta tiene un papel fundamental para que nuestro organismo funcione de manera correcta pues interviene en diversos procesos fisiológicos y emocionales que se pueden ver afectados, aumentando la posibilidad de contraer enfermedades serias. La Vitamina D se absorbe a través de la piel y se obtiene cuando nos exponemos al sol de manera mesurada. El problema en esta época de confinamiento es claro, no todos viven en un lugar con acceso al sol. De hecho muchas personas viven en departamentos chicos con poca ventilación y luz.

La Vitamina D es una hormona y está presente en las formas más primitivas de vida. Por muchos años se había pensado que su manera más importante de interactuar en el organismo era como regulador del calcio y fósforo, pero recientemente se ha visto que más allá de los beneficios calcémicos, esta tiene un papel más allá en la modulación de la respuesta inmunológica y diversos beneficios no calcémicos e incluso puedes consumirla a manera de suplemento de 4000 unidades con la seguridad de evitar su carencia.

¿Cómo saber si tienes déficit de Vitamina D?

Saber que nos falta Vitamina D sin acudir al médico no es muy sencillo, pues es muy probable no presentar ningún síntoma, pero se puede pensar que si no hemos estado expuestos a los rayos del sol, por ejemplo o si tenemos signos como cansancio, dolor o debilidad muscular, sobre todo en la cadera y en la parte inferior de la espalda, esto en una etapa de deficiencia más bien avanzada, nos hace falta esta vitamina.

En México, la deficiencia de Vitamina D es un problema de salud pública debido a que al menos 31.8% de las mujeres y 28.1% de los hombres, la padecen; es decir, en 1 de cada 3 adultos, esto en parámetros normales, sin tomar en cuenta la pandemia que atravesamos.

Otra manera de saber si tenemos déficit de esta hormona es a través de un estudio médico, pues para tratar su insuficiencia de manera adecuada se deben conocer los niveles precisos en nuestra sangre y tras este diagnóstico, corregir con la prescripción de Vitamina D. Los niveles necesarios pueden ser de 4000 UI al día, hasta máximo 10 mil UI para llevar los niveles a términos de suficiencia.

Foto: Animal Mx

¿Qué sucede si no generas suficiente Vitamina D?

Estos son algunos efectos en nuestro cuerpo cuando no toma el sol de forma regular, todos ellos aunados al déficit de Vitamina D. Toma en cuenta que tampoco es recomendable asolearse de manera muy intensa pues nuestra piel puede sufrir consecuencias negativas. En particular, la deficiencia de vitamina D se ha asociado con una serie de afecciones patológicas, incluidas infecciones, enfermedades autoinmunes y alérgicas. «La vitamina D y sus metabolitos participan activamente en la regulación de las respuestas inmunes innatas y adaptativas», explica el Dr. Leonardo Alberto Martínez Rodríguez, médico internista y maestro en Ciencias Médicas. Se ha observado que la insuficiencia de Vitamina D puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades como diabetes mellitus y depresión, entre otros. El sistema inmunitario emplea esta hormona para combatir bacterias y virus; los músculos la requieren para el movimiento adecuado, los nervios la necesitan para transmitir mensajes entre el cerebro y cada parte del cuerpo. Por ello, es importante tener niveles óptimos de Vitamina D. Estos son diez trastornos que puede sufrir una persona con déficit de Vitamina D.

Enfermedades respiratorias

Una deficiencia de Vitamina D se relaciona con las infecciones del aparato respiratorio superior, alergias, enfermedades autoinmunes, problemas cardiovasculares e incluso, mayor mortalidad.

Fracturas y osteoporosis

Una dosis correcta de Vitamina D nos ayuda a mantener los niveles de calcio adecuados para nuestros huesos, y con ello disminuir el riesgo de osteoporosis y fracturas.

En los niños se puede manifestar en forma de raquitismo, causante de fracturas óseas y desarrollo deficiente de los dientes. En adultos causa osteomalacia: debilidad muscular, huesos débiles y con dolor; y en personas mayores, osteoporosis.

Cáncer colorrectal y de próstata

La World Cancer Research Foundation –la institución internacional referencial en materia de cáncer– indica que una ingesta adecuada de Vitamina D está relacionada con una menor incidencia de cáncer colorrectal y de próstata. La mayoría de los cánceres colorrectales empiezan con pólipos, es decir, el crecimiento en el revestimiento interno del colon o recto. Por otro lado, «la deficiencia de vitamina D podría ser un biomarcador de la progresión del tumor de próstata avanzado en grandes segmentos de la población general», apunta un estudio de la Universidad de Northwestern y la Universidad de Illinois en Chicago.

Cáncer de mama

La falta de Vitamina D también se relaciona con el cáncer de mama. Esta hormona se convierte en la hormona calcitrol en varios tejidos del cuerpo, incluyendo los de los senos. Las concentraciones bajas de esta hormona que circulan en la sangre pueden tener una función mecanística de promover el crecimiento de cáncer de seno y su metástasis.

Foto: Esculpe tu cuerpo

Diabetes tipo 2

La Vitamina D se relaciona con la liberación de insulina y con la resistencia a esta hormona. Por esto, podría influir en el desarrollo de diabetes y en el control glucémico, por lo que los niveles correctos de vitamina D no solamente se relacionan con la prevención sino del tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 2.

Depresión, ansiedad e insomnio

La falta de Vitamina D está relacionada con un gran abanico de trastornos psíquicos, entre ellos la depresión, tal como en los países que apenas cuentan con la presencia del sol durante invierno y sienten una tristeza profunda. «La luz solar es clave para nuestro estado de ánimo», menciona la doctora Aarohee Desai-Gupta, del Colegio Real de Psiquiatras del Reino Unido, «entre más largo el período de luz, mayor el sentimiento de bienestar general. Tenemos más energía, nos sentimos más activos, más creativos y felices». Los pacientes que sufren depresión, de manera innegable reportan insomnio y grados de ansiedad con los que es difícil lidiar.

Esclerosis múltiple

La Vitamina D desempeña un papel importante en el sistema inmunitario, lo regula y suprime la proliferación de células inflamatorias relacionadas con la actividad de la esclerosis múltiple.

¿Cómo evitar que la falta de sol te afecte?

Alrededor del 90% de la Vitamina D que produce el cuerpo de manera natural proviene de una reacción fotosintética a través de la piel al recibir los rayos UV del sol, mientras que el otro 10% proviene de ciertos alimentos. Lo importante aquí es que, aunque nos expongamos al sol, nuestro organismo no siempre asimila de la manera ideal sus beneficios para traducirlos en Vitamina D y es esencial echarle una mano, ¿cómo?

Alimentos que contienen Vitamina D

La piel produce este micronutriente gracias a los rayos UVB del sol; podemos obtenerlos a través de la alimentación pero con el sol podemos fijar estos nutrientes. Alimentos como el atún, el salmón, las sardinas y en general los pescados azules, los huevos, la leche, los cereales fortificados y el hígado contienen Vitamina D. Evita el consumo de peces de gran tamaño con alto contenido en mercurio, como los son el pez espada, el atún rojo, el lucio y el tiburón.

Suplementos especiales

Aunque la naturaleza es sabia y en los alimentos podemos encontrar prácticamente todo tipo de nutrientes, actualmente no para todos es posible tomar el sol desde sus ventanas o balcones ni salir a realizar actividades físicas al aire libre. Por eso, ayudarnos con un suplemento de Vitamina D de 4000 unidades, para fijar esta hormona en nuestro organismo es la mejor idea. Además, será un gran complemento para que los nutrientes de los alimentos aliados que mencionamos antes, hagan lo suyo. Si consideras esta opción, no olvides consultar a tu médico. Se ha visto por ejemplo, que la Vitamina D ha mejorado el control de la glucosa en pacientes con diabetes.

Baños de sol cortos y controlados

La recomendación más aceptada por especialistas es tomar de 10 a 15 minutos de sol tres veces a la semana, antes del medio día y después de las 15:30 horas en días soleados, y 40 minutos en días nublados, procurando que los rayos nos den en la cara, los brazos, la espalda o las piernas. El protector solar, aunque sea importante usarlo, también puede disminuir la producción de Vitamina D, afirma el Dr. Leonardo, así que si vas a exponerte al sol por cantidades de tiempo mesuradas, puedes prescindir de aplicarlo en el cuerpo, aunque dermatológicamente se sugiere usar a diario en el rostro.

No todos los organismos son iguales, así que si tienes un médico de confianza que conozca tu estilo de vida e incluso en caso de sufrir alguna patología, él sabrá indicarte cuáles son las cantidades de sol que necesitas.

Foto: Pixabay

Échale una mano a tu sistema inmune

El sistema inmunológico es una de las armas que tiene el cuerpo contra enfermedades e infecciones virales, para esto toma en cuenta estas acciones.

Eliminar los agentes de daño. Hay factores que favorecen y arrastran al sistema inmunológico hacia el deterioro y por consecuencia a una mala función, como por ejemplo fumar, consumir alcohol en exceso y sustancias tóxicas.

Control de estrés y ansiedad. Es importante lograr una adecuada salud mental y espiritual, modificando la forma en cómo se percibe y maneja el estrés. Si sientes que no puedes controlar tus emociones, es importante que hables de ellas y hagas catarsis de la manera en la que más cómodo te sientas.

Higiene del sueño. Evita desvelarte de forma rutinaria y utilizar tu celular o ver TV justo antes de dormir, mucho menos las noticias que se enfocan en cifras desafortunadas. La falta de sueño arrastra el sistema inmunológico hacia abajo, afecta el sistema nervioso y la forma en que interactuamos. Quizá prefieras llenar tu mente con algún pensamiento positivo de agradecimiento para conciliar el sueño y terminar un buen día.

En tiempos de Covid-19 es importante cuidar nuestra salud física y mental desde casa, evitar acudir a hospitales para impedir mayores contagios. Intenta mantener iluminado y ventilado tu espacio, y de vez en cuando aprovecha las horas de luz para tomar unos minutos de sol desde donde puedes. Manténte hidratado, come bien, sé feliz y cuida tu sistema inmune.

Con información de Cultura Colectiva

