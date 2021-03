Horóscopos Mhoni Vidente lunes 01 de marzo de 2021

México.- Descubre lo que te espera este lunes 01 de marzo de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Este lunes la parte laboral será esencial, no descuides a la gente que trabaja para ti, así como la gente que te compre, debes mejorar tus habilidades en el trato con tus clientes.

Es momento para poner freno a esa serie de crisis, cuídate de las sorpresas desagradables, pon atención a esas señales de alarma. Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante.

TAURO

En este tercer mes del año tu signo estará lleno de cambios, uno de los principales en tu forma de ser, se acerca a tu vida una etapa de abundancia en cuestiones de negocios o cambios en el trabajo.

No te enganches y se mesurado, evita a toda costa pleitos familiares, recurre al diálogo antes que la violencia. Cuida de tu salud pues es tu punto débil, el sobrepeso es tu peor enemigo, es momento de hacer ejercicio y adoptar una buena alimentación.

GÉMINIS

Hacer meditación te ayudará mucho para encontrar paz interior, salir a caminar por la mañana es una gran actividad que te ayudará a atraer energía positiva.

En el ámbito laboral se te presentarán nuevas oportunidades y experiencias nuevas. En cuestiones de salud tu punto débil serán tus huesos. Para cuestión del amor si eres soltero el amor por fin llegará, tu conexión puede darse con los Aries, Leo y Capricornio.

CÁNCER

Marzo será un mes en el que tendrás buenas noticias en tu vida personal y profesional, es momento de que aprendas a controlar tu carácter, no siempre puedes tener la razón aunque así lo creas, trata de ser tolerante para así evitar frustraciones.

En cuestiones de salud debes cuidar de tu intestino, por lo que debes procurar comer más saludable. Para las cuestiones del amor continuaras con pareja estable, si se lo proponen pueden llegar a formar un hogar.

LEO

Es tu oportunidad para reinventarte por completo, confía en ti y lograrás grandes cosas, estás por iniciar una nueva etapa laboral beneficiosa para ti, es momento de que dejes atrás todo lo negativo.

Eres un signo al que los negocios se te dan muy bien, solo no olvides en ser constante cuidate de las traiciones, aprende de tus errores pues en el pasado ya te han traicionado, antes de firmar cualquier documento revisa bien lo que firmas.

En cuestiones de salud debes cuidarte de las úlceras y ejercítate más, la vida sedentaria no te dejará nada bueno. En el amor este mes será de conquistas fugaces, no te entregues por completo solo trata de divertirte y no aferrarte a una sola persona.

VIRGO

Tendrás cambios radicales en el ámbito amorosa y laboral, no seas tan impulsivo, piensa bien tus decisiones. La suerte te acompañará en todo este mes aunque debes ser cauteloso con lo que decidas compartir con los demás para que no generes envidias.

En cuestiones de salud es tiempo de buscar ayuda para dejar tus vicios. Para cuestiones del amor si eres soltero este mes te llegará alguien muy compatible con Aries o Escorpión. Es recomendable que vistas de colores fuertes como el rojo, negro o morado para atraer buenas energías.

LIBRA

Tu conexión con lo místico será muy grande este mes por lo que tu fuerza espiritual será mayor, este día será de mucha abundancia para ti, así que aprovecha al máximo tu racha de suerte, misma que debes aprovechar para emprender un negocio o cambiar de trabajo.

En cuestiones del amor serán días muy positivos puedes encontrar una conexión especial con los signo Sagitario, Tauro o Cáncer. En cuestiones de salud acudirás con tu médico para tratar temas relacionados con tu vista.

ESCORPIO

Este será un mes de transformaciones para tu signo, te encuentras sumergido en una etapa de crecimiento personal que a la larga será un gran progreso en tu vida espiritual y laboral, pero debes cuidarte de las envidias y chismes.

Controla tus impulsos pues llegas a enojarte sin razón, en especial con tu pareja que ya ha soportado mucho, cuidado o la puedes perder. Para la salud puedes tener problemas del sistema nervioso y ansiedad.

En cuestiones de amor quienes tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados; mientras que los están solteros se les presentarán dos amores casi al mismo tiempo, tendrán buena conexión con los signos Piscis y Virgo.

SAGITARIO

Es momento de que te reconcilies contigo mismo pues constantemente haces de todo para sabotearte, este mes será de abundancia para ti. En cuestiones de salud el estrés te desgastará por lo que estarás un poco cansado.

En el amor tendrás que definir si seguir o no con tu pareja, tu signo suele ser muy intenso y apasionado, es recomendable que reflexiones tu relación antes de tomar una decisión; para los solteros conocerán a un amor que va a ser muy compatible.

CAPRICORNIO

Tendrás que estar sereno y tener cabeza fría pues se acercan decisiones fuertes en tu vida personal. En lo económico se te dará la oportunidad de crecer aún más, en el ámbito laboral tendrás una nueva oferta para cambiar de trabajo donde recibirás un mejor sueldo.

Aprovecha las buenas energías que se presentarán este mes para progresar en todos los ámbitos de tu vida. Ignora las críticas y cosas malas que digan de ti, recuerda que si hablan de ti es porque te haces notar.

ACUARIO

Este mes que inicia será de grandes decisiones encaminadas para progresar en tu vida, trata de no platicar tus planes para no salvarlos. En cuestión del amor si tiene pareja puede haber discusiones motivadas por los celos; para los solteros les llegará un amor muy intenso del signo de Aries, Tauro o Virgo que va a ser tu pareja ideal.

PISCIS

Tendrás un mes lleno de éxitos y logros personales, buscaras reinventarte en todos los sentidos, así que es momento perfecto para comenzar con la dieta y ejercicio. Ten cuidado de las envidias más de las personas que trabajan contigo, no olvides nunca tu profesionalismo y carisma eso es lo que mas les duele y envidian los demás de ti.

En cuestiones del amor si tienes pareja llega el momento de hablar de comprometerse o casarse; mientras que para los solteros se presentarán dos amores muy intensos del signo de Cáncer o Aries.

Con información de MhoniNoticias