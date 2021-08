Horóscopos Mhoni Vidente lunes 09 de agosto de 2021

México.- Descubre lo que te espera el presente lunes 09 de agosto de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Aries

Semana de tener buenas noticias alrededor de tu vida profesional te llega la propuesta de un ascenso y un aumento de sueldo que eso te va ayudar a comprarte un casa o cambiar tu carro, recuerda que estás en tu mejor época económica que eso te va ayudar a que tu energía positiva este a su máximo rendimiento pero para que se mantenga más tiempo la suerte.

Te recomiendo este día 11 de agosto cargar un limón verde en tu bolsa y dejarlo ahí siete dias y despues tirarlo para que así tu energía no tenga ningún obstáculo y sigas en ascenso económico, no te confíes tanto de los abogados y problemas legales tu siempre checa lo que vayas a firmar, te llegan regalos que no esperabas por parte de un amor nuevo, sales de viaje por cuestiones familiares, te busca tu papi para pedirte un consejo y ayuda médica, eres muy cariñoso y eso hace que siempre tengas en tu vida una pareja estable y recuerda que el dicho de tu signo es que vivir en pareja es el mejor momento de la vida así disfrútalo. Recuerda que tu compatibilidad son Acuario, Géminis y Virgo, tu ángel de la guardia te dice para estos días que debes administrar más tu tiempo y haz un pizarrón donde anotes todos tus pendientes de la semana y así no se te olvide y estés más organizado, tendrás un golpe de suerte con los números 21,09.

Tauro

Semana de transformación en tu vida decidas poner fin a esas amistades y relación amorosa que no te lleva a ningún lado recuerda que tu signo tiende a idealizar mucho a su pareja y cuando se dan cuenta como son en verdad sufras mucho por eso en estos días date la tarea de ver realmente quienes son personas de fiar y si ese amor es sincero.

En este día 11 de agosto te recomiendo ponerte ropa de color blanco y prendas una veladora del mismo color para cortar cualquier brujería y mal de ojo que te pudieron a ver causado, trata de no confiarte mucho con tus compañeros de trabajo y solo platicar lo necesario de tu ámbito laboral, recibas una invitación para salir de viaje y irte con tus amigos de vacaciones en estos días, mandas al mantenimiento tu coche, tu ángel de la guardia te manda decir que es el momento de crear un proyecto nuevo de trabajo más personal. Recuerda que tu creatividad y desempeño en ideas es muy fuerte y en estos días vas a tener la oportunidad de desarrollarlo mas, tendrás un golpe de suerte con los números 12,28 trata de agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, tu compatibilidad mejor es con los signos de Capricornio, Piscis y Aries que son tu pareja perfecta, ya no lo pienses trata de comparar una casa para un patrimonio para tu futuro.

Géminis

Semana de poner en orden tus ideas y empezar a ver que quieres para tu futuro, recuerda que eres uno de los signos mas ambiciosos del zodiaco y eso te hace siempre buscar ser el mejor y buscar la perfección de todo lo que realizan por eso son grandes líder empresarial y políticos, yo sé que a veces no estamos laborando en el mejor lugar y no te sientes confortable pero recuerda no salirte de allí hasta que tengas otro trabajo firme así trata de calmar tus impulsos y irte por paso a paso en la vida.

Ten cuidado con lo que comes sobre todo con los lácteos para que no tengas problemas de infección estomacal, recuerda que ya es tiempo de formalizar en el amor así que no trates de sabotearte tu mismo en tus relación de pareja y ya dejarte querer recuerda que tu signo mas compatible es Capricornio y Libra. Ten cuidado con los gastos imprevistos trata siempre de ahorrar, no tengas dudas de que quiere estudiar recuerda que tú eres empresarial y defensora así estudia ciencias políticas o comercio internacional, tus números de la suerte van ser 19,70, este día 11 de agosto te recomiendo que pongas una vela blanca y te bañes con flores para que las buenas energías rodeen tu vida.

Cáncer

Semana de tener mucho cuidado con lo que platicas con tus compañeros de trabajo que van ser unos días llenos de chismes así que trata de mantenerte al margen de esas situaciones, recuerda que tu signo siempre se hace presa de las envidias por eso te recomiendo que este día 11 de agosto prendas una vela de color roja y te pongas un limón verde en tu bolsa para cortar todo lo negativo, decidas ahora si hacer dinero y empezar un negocio que te ayudar a estar mejor económicamente. Recuerda que tu signo es negociante natural así no lo pienses y haz lo, realizas pagos de colegiatura y cambios de escuelas, trata de seguir con la dieta y mantenerte con ejercicio para no vuelvas a tener esos kilos de más recuerda que tu punto débil es el estómago, empiezan en estos días hacer limpieza en tu casa y sacar todo lo que no utilices para la buena energía fluya mejor.

Trata de usar mucho perfume toda la semana para que las buenas energías fluyan a tu alrededor, un amor del signo de Escorpión o Acuario se va de tu lado trata de cambiar tu actitud hacia las personas que mas te quieren, ten cuidado con los problemas legales se mas precavido con lo que firmas, tus números de la suerte son 06,55.

Leo

Semana de estar muy atento a los cambios positivos que viene para estos días en cuestión de tu vida personal recuerda que siempre llega lo que uno espera y esta semana va ser de suerte para tu signo y mas porque sigues de cumpleaños, en el trabajo te va llegar un ascenso de puesto y un bono económico. Un amigo se está enamorando de ti pero es mayor que tú trata de poner en orden tus sentimientos, realizas tareas de escuela y preparas para los exámenes de admisión, ya no seas tan intenso con lo que te opinen los demás recuerda tomar las cosas de quien viene.

A los del signo de Leo les recomiendo que este día 11 de agosto prender una vela roja para que las energías positivas estén mas alrededor de ti, recuerda que tu signo lo domina el vestirse bien y verse bien así trata de gastar tu dinero en eso y no en los vicios, tendrás un golpe de suerte con los números 22,18, nota importante no pelees con tus padres trata de entender que lo desean es verte feliz.

Virgo

Semana de estar con toda la buena actitud te viene unos días de mucho trabajo y juntas con tus jefes para cambios de proyectos, recuerda que tu eres pieza clave en todo lo que es lo laboral por eso es muy importante tu opinión, sabrás que alguien viene de fueras a visitarte.

Eres muy cariñoso y es una virtud de tu signo pero a veces tu pareja no te valora recuerda que si no te sientes ya a gusto con tu relación amorosa es mejor darse un tiempo, ya no seas tan exigente contigo mismo a veces se vale equivocarse y aprender de los errores, te compras un boleto de avión para irte de viaje en este mes de agosto, trata de cuidarte de problemas de infección de los pulmones trata de dejar a un lado el cigarro. Tendrás un dinero extra por cuestión de la venta de un carro, ya no peles con tus compañeros de trabajo recuerda que tu signo atrae mucho las envidias así trata de protegerte este día 11 de agosto ponerte algo de plata y ropa de color rojo para cortar ese mal de ojo, tus números de la suerte son 03,24.

Libra

Semana de dejar a un lado los miedos y enfrentar todos tus retos recuerda que tu eres el signo que tiene mas fuerza espiritual por eso te recomiendo que este día 11 de agosto pidas a tu Ángel de la guardia lo que tanto necesitas y prendas una vela blanca y veraz como será cumplido, te buscan para pagar una deuda del pasado y ya trata de ser mas cauteloso con tus gastos. Ya no seas tan dramático y no sufras por algo que no ha pasado aprende a vivir a tu tiempo y ser feliz, van ser unos días de recordar a una persona muy especial en tu vida que ya esta con Dios recuerda que mientras viva en tu corazón estará siempre presente, tendrás unas dudas sobre tu trabajo actual y eso te va dejar algo pensativo recuerda que si ya no te sientes a gusto a buscar nuevas oportunidades.

Trata de no meterte tanto en cuestiones de cursos de sanación y metafísica porque después no sabrás como cerrar esas energías, tus números de la suerte son 05,66, un amor del pasado te busca para volver trata de analizar bien todo lo que propone y se te convence vuelve, prepararás un viaje para finales de mes, pienses mucho en cambiarte de casa tu haz lo que eso te va ayudar a renovar tus energías.

Escorpión

Semana de estar analizando un cambio radical en tu forma de ser recuerda dejar a un lado eso que te caracteriza mucho el ser controlador e impulsivo con todas las personas que te rodean, que es el momento de aprender a ser más tolerante y dar el espacio a cada quien de hacer su vida más en cuestiones de tu pareja, esta semana será determinante para tu proyecto laboral y te llegan una propuesta muy buena por parte de una empresa internacional solo recuerda no platicarlo a nadie para que se pueda lograr ese gran proyecto laboral que viene para ti. Tu salud es lo más importante para tu vida así trata de hacerte un chequeo y enfocarte en infecciones, te llega un regalo que no esperabas, planes unas vacaciones en septiembre con tu pareja, recuerda que una de tus misiones en la vida es ser generoso y siempre ver por la humanidad en el servicio social y este es el momento de ponerlo en práctica, tendrás un golpe con los números 00,19.

Trata de pagar tus deudas y no dejarlas pendientes, recibas un premio y reconocimiento económico en tu trabajo que no esperabas, recuerda protegerte de las envidias en estos días por eso el día 11 de agosto te recomiendo que prendas una veladora de color roja y te pongas mucho perfume antes de salir de casa para cortar el mal de ojo.

Sagitario

Semana de estar un poco preocupado por los pagos y pendientes económicos sientes que no te rinde el dinero y por más que trabajas, recuerda que tiene muchas envidias alrededor de tu signo por eso te recomiendo este día 11 de agosto prender una veladora de color blanca y te pongas un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho y al día siguiente córtalo y eso te va ayudar a progresar en tu vida económica.

Tu Ángel de la Guardia te dice que debes escuchar tus sentimientos y no poner una coraza contra el amor que es momento de volverse enamorar que no todos las personas son como tus expareja y tendrás ayuda divina que pide que se te dará lo que necesites, te vas de viaje y decidas cambiarte de ciudad para buscar una nuevo rumbo de vida. Ten cuidado con problemas de salud recuerda que estas en el momento de mantenerte sano en todos los sentidos, tendrás suerte en cuestiones amorosas con los signos de Leo, Capricornio y Piscis que van ser muy compatibles contigo, buscas volver hacer maestría y tomar cursos de idiomas, tendrás un golpe de suerte con los números 31,29.

Capricornio

Semana de tener la suerte de tu lado por eso te recomiendo jugar lotería con tus números mágicos que son 07,21,30 y veraz como saldrás ganador, días de juntas en tu trabajo para reacomodo de personal y de revisión de tus jefes así que trata de tener todo en orden en tu ámbito laboral, para los capricornio que están estudiando les viene exámenes así que traten de aplicarse para poder pasar todas sus materias.

Cuídate de problemas de estomago o intestino recuerda de seguir con tu dieta saludable, van a ser una semana de mucha convivencia con tu pareja sentimental te sentirás de lo mas enamorado y para los capricornio que están solteros les recomiendo que este día 11 de agosto que prendan una veladora roja y le pidas a tu ángel guardián que te traiga ese amor que tanto deseas en tu vida y veraz como será cumplido. Te invitan a salir de viaje para la próxima semana y va ser por cuestiones de trabajo, te busca un amigo para invitarte un negocio recuerda que el signo de capricornio siempre está buscando el bienestar económico así no lo dudes y haz lo. Te regalan un perfume un amor nuevo.

Acuario

11 de agosto día mágico para tu signo en este día se te va dar todo lo que estabas esperando en cuestión laboral solo recuerda que debes de ser más prudente para no platicar tus planes y no tengas problemas de envidias por eso te recomiendo que este día prendas una veladora de color blanca y le pidas a tu ángel guardián todo lo que necesitas y verás como será cumplido

Recuerda que tu signo es el más sociable pero también el más resentido con lo que hacen es decir le gusta guardar rencor por eso te recomiendo que trates de cortar problemas del pasado y volver a ser feliz con lo que vives en este momento, un amigo de tu trabajo se esta enamorado de ti trata de poner en claro tus sentimientos y hablar bien con esa persona, te pagan una deuda del pasado, recibes una invitación par ir a una boda, te busca un familiar para invitarte a irte de viaje. Ya no dudes de tu capacidad para hacer negocios recuerda que tu eres el vendedor del zodiaco así trata de organizar tu tiempo y empezar a tener mejor economía en tu vida, para los acuarios solteros seguirán los amores fugaces pero sin compromiso solo puro sexo, tus números mágicos son 14,50.

Piscis

Semana de estar con mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus materias de escuela, en esta semana haces unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y pago de colegiaturas, te busca un amigo para invitarte a una fiesta tu trata de ir pero no caigas en los excesos para después no tengas problemas de salud. Recuerda que el punto débil del signo de piscis es la ansiedad y nervios así tu trata de seguir con el ejercicio y tu dieta saludable, recibes un dinero extra por lotería con los números 17,60 y trata de usar mas el color amarillo para la abundancia en tu vida, en el amor seguirás con tu pareja con más armonía y tranquilidad recuerda que los piscis cuando se enamoran se entregan totalmente y para los que están solteros.

Les va venir un amor del signo de Aries o libra que va ser muy compatible contigo, este día 11 de agosto que va ser de muchas energías a tu alrededor te recomiendo que prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel guardián todo lo que necesitas y verás como será cumplido, arreglas asuntos legales a tu favor.

