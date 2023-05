Horóscopos Mhoni Vidente martes 23 de mayo de 2023

México.– Descubre lo que te espera el presente martes 23 de mayo de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto Aire de Santa Fe

ARIES

Te preocupa que tu pareja no sea capaz de ver la hipocresía en las personas, algo que tú identificas muy bien. Sin embargo, cada uno debe descubrir por sí mismo ciertas cosas, incluyendo la persona que amas. Puedes advertirle sobre el traidor en su vida, pero evita intervenir. Permítele vivir sus propias lecciones.

Hoy es un buen día para dejar de lado las cosas que dividen a tu equipo y enfocarte en aquellas que los unen, especialmente en las metas que deben alcanzar juntos y que son la razón de su existencia como grupo profesional. Es hora de dejar de lado las diferencias y trabajar en conjunto. Hay grandes desafíos por delante.

Realiza un pequeño ritual para sanar tus relaciones afectivas y eliminar cualquier conveniencia, transformándolas en puentes que te impulsen en tu desarrollo personal. Coloca monedas y una flor en un plato, separadas por una ramita. Hazlo esta noche con ese propósito.

TAURO

Hoy vas a reconectarte con un amor del pasado. Sentirás emociones intensas, pero debes controlar tus sentimientos y reacciones. Sabes que tu pareja no ve con buenos ojos esta «amistad», ya que cree que donde hubo fuego, quedan cenizas. Ten cuidado y no juegues con fuego.

Considerar volver a un puesto o una etapa anterior de tu negocio como una forma de enfrentar la crisis puede parecer tentador. Menos ingresos, pero también menos responsabilidades. Sin embargo, los astros te advierten que sería un error. No importa desde qué perspectiva lo veas, dar un paso atrás no es la solución. No hay posibilidad de retirada, sigue adelante.

No descanses, no te relajes, no te rindas. Te has dejado abrumar por las exigencias de este proceso de mejora y piensas que lo mejor es tomar un descanso. Sin embargo, sabes que tu naturaleza te llevará a abandonar por completo si sigues por ese camino. Continúa haciendo un esfuerzo constante hasta el final justo.

GÉMINIS

Hoy debes mirar a los ojos de tu pareja e intentar comprender la situación por la que está pasando. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras, experiencias que superan nuestro lenguaje y que no estamos en posición de transmitir. Usa tu intuición para conectar con su experiencia y entenderla. Evita hacerle preguntas directas.

No es una buena idea hacer reclamos airados. Sabes que tienes derecho y que estás pidiendo lo que te corresponde. Sin embargo, adoptar un tono confrontativo solo empeorará la situación. Sería mejor buscar la ayuda de un tercero como intermediario, alguien que pueda solicitar un veredicto justo que te beneficie, pero de manera serena.

Hoy es un buen día para conectarte con tu esencia animal. Interactúa con criaturas no humanas. Si no tienes mascotas, visita las de un amigo o acude a un refugio. Deja que la honestidad de su mirada y la bondad de sus corazones te llenen al tocarlos. También permíteles contagiar su amor por la vida.

CÁNCER

Hoy es importante que hagas todo lo necesario para aliviar la presión que tu pareja está sintiendo. Teme que, debido a los eventos recientes, tomes decisiones que afecten su relación. Es importante que le asegures que esto está lejos de la verdad y que ambos estén tranquilos.

No defiendas como un pajarito lo que reclaman los leones. Es necesario que te fortalezcas, tengas un mayor control de tus recursos y una mayor participación de los miembros de tu equipo. La competencia está creciendo ante tus ojos y no estás tomando las medidas necesarias.

Cuando te enojas, a veces te olvidas de la serenidad y te comportas impulsivamente. Es como si fueras un león hambriento que no piensa ni se detiene a negociar. Por lo tanto, cuando te encuentres en una situación desafiante hoy, tómate un paso atrás, respira profundamente y cuenta hasta diez. Evita perder la compostura y lidiar con la culpa posteriormente.

LEO

No hay lugar demasiado lejano ni cima demasiado alta cuando emprendes el viaje con alguien a tu lado. Esa es la esencia del amor, tener un alma gemela que te ayude a alcanzar cualquier meta, por más audaz que sea. Tu relación necesita una meta común que los impulse más allá de ustedes mismos.

Necesitas una mejor planificación para que tu día rinda como deseas, ya que el tiempo sigue siendo limitado. El problema no es la disponibilidad de tiempo, sino la organización. Dedicas demasiado tiempo a cosas secundarias y no priorizas lo que realmente importa. Coloca en primer plano aquello que es prioritario.

Una buena estrategia para liberar la tensión y hacer ejercicio es bailar. Considera tomar clases de algún ritmo, de esta manera podrás disfrutar y aprender habilidades como coordinación y equilibrio, que luego podrás aplicar en todas las áreas de tu vida.

VIRGO

Tienes altas expectativas de tu pareja, y ella también espera mucho de ti. Esto es algo positivo, ya que demuestra la salud de tu relación. Hoy es un día para celebrar que ambos pueden seguir sorprendiéndose mutuamente. Después de celebrarlo, es el momento de cumplir con las expectativas que cada uno tiene del otro.

Este es un buen día para dejar de lado las prácticas secundarias que te distraen de tu trabajo productivo y no te permiten enfocarte en lo que realmente importa: tu trabajo y los beneficios que te brinda. No permitas que lo secundario esté por delante de lo necesario. Enfócate en lo que verdaderamente importa.

Hoy es el momento de hacer un nuevo pacto con tu cuerpo. Debes cuidarlo mejor. Prioriza una alimentación saludable, realiza más ejercicios y practica la meditación. Hazlo gradualmente, avanzando paso a paso hasta llegar al nivel de rigurosidad y dieta que necesitas. Tu cuerpo te necesita ahora.

LIBRA

Cuida el amor en todos sus aspectos, no solo los evidentes como la compañía y la intimidad física, sino también aquellos que involucran el crecimiento personal y académico. Hoy es un buen día para considerar retomar los estudios junto a tu pareja.

Es importante que escuches las críticas de las personas a las que sirves y atiendes, aquellos que reciben tus productos o servicios. En esas críticas se encuentra la clave para mejorar como profesional y trabajador. No ignores esta valiosa información que te permitirá crecer.

Los excesos en la comida tienen consecuencias y no serán baratas. Necesitas restaurar tu sistema digestivo. La clave para que tu estómago e intestino vuelvan a funcionar al 100% es sencilla: beber mucha agua, consumir vegetales y, sobre todo, aumentar la ingesta de fibra. Evita los alimentos que te han causado malestar.

ESCORPIO

Recuerda que no solo importa lo que dices, sino también cómo lo dices. Una palabra suave puede convertirse en un insulto si no se le da la intención adecuada. Evita levantar la voz y utilizar la ironía, ya que puede volverse en tu contra. Piensa cuidadosamente antes de hablar.

Entre más temprano empieces, más rápido llegarás. Necesitas organizar mejor tu tiempo para dedicar más espacio al trabajo. Los cortes, las ausencias y la dispersión no te ayudan a rendir al máximo. Delimita claramente el tiempo dedicado al trabajo.

Evita irte a dormir enojado. Últimamente has tenido esta tendencia y es algo que debes evitar. Al hacerlo, el estrés y la angustia perturban tu sueño y te restan descanso. Siempre trata de llegar a puntos de conciliación al finalizar cualquier discusión nocturna.

SAGITARIO

Hoy es un día en el que debes aprender que a veces es mejor no intervenir. Permite que tu pareja se encargue de lidiar con sus amistades y problemas, evitando enfrascarte en controversias innecesarias que solo generarán conflicto. Respeta su privacidad e intimidad.

Espera a que el polvo se asiente. Han sido días intensos y aún es demasiado pronto para saber cuál es el siguiente paso a dar. Tómate el tiempo para analizar lo ocurrido y aprender de los desafíos que se presentaron. Confía en que tienes lo necesario para levantarte y comenzar de nuevo.

Las estrellas pueden ser tu guía y filosofía de vida. Aunque muchas de ellas dejaron de existir hace millones de años, su luz sigue impactándonos y guiándonos. Haz de tu vida una obra que resuene, brille y permanezca mucho tiempo después de que hayas partido.

CAPRICORNIO

A veces ocurren situaciones imprevistas, como una llamada que no se escucha, un corte de teléfono o un mensaje que no se envía. El azar puede jugar en contra del amor, y es importante considerar que todo puede ser simplemente un error. No atribuyas a tu pareja una agresividad que no mereces y que no ha mostrado. Reconoce el papel de lo inesperado.

Hoy es un día para dejarse llevar por el caos y ver qué puede ofrecer. No planees ni contemples demasiado, simplemente sigue tu instinto. En el trabajo, al apostar, al gastar, al invertir… Este es uno de esos días en los que Marte domina tu horizonte y premia el atrevimiento de desafiar al destino.

Para comprender mejor tus estados de ánimo y superar esas situaciones angustiantes, es beneficioso estudiar. Lee sobre psicología y astrología, sobre campos energéticos y sanación. Tienes razón al pensar que eres tu mejor médico. No hay exploración más completa que la que emprendemos en nuestro interior.

ACUARIO

La libertad es la base del amor, pero también requiere reglas claras. Evita los celos excesivos, ya que no estamos sujetos a riendas ni somos animales de costumbres. A veces, una acción puede llevar a una reacción inesperada. Si te rodeas de tentaciones, puedes provocar una respuesta negativa en tu pareja.

A menudo, no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero no has llegado a ese punto. Un esfuerzo adicional hoy evitará consecuencias en el futuro. No es el fin del mundo ni lo será si te recuperas y convocas tu talento para hacer las cosas de manera excepcional. No dejes pasar esta segunda oportunidad.

Cuando el desánimo te invade, es difícil combatirlo. Debes prevenir y evitar que la melancolía y la apatía te dominen. Tu alimentación puede ser parte vital de esta estrategia. No saltes comidas ni abuses del azúcar y las grasas, ya que su efecto momentáneo de alegría es seguido por una caída emocional.

PISCIS

Es importante recordar que los gustos de tu pareja no deben ofenderte. Aunque puedan parecerte terribles, debes aceptarlos y celebrarlos, compartiéndolos en la medida de lo posible. Tratar de cambiarlos es un error, al igual que menospreciarlos, ya que cada uno de nosotros es lo que le gusta. La música y las artes que elegimos reflejan nuestra esencia y nuestro origen.

Confía en que lo mejor está por venir. Los astros te indican que no mienten al respecto. Puede que sientas desaliento en el presente porque las cosas, ya sea en tu negocio, trabajo o ventas, no estén rindiendo como deseas. Sin embargo, es importante mantener la perseverancia, ya que las circunstancias van a cambiar y te brindarán una tendencia positiva. No es el momento de rendirse.

Si sientes que la melancolía está agotándote y quitándote energía, es necesario que tomes medidas para disiparla. De lo contrario, puede convertirse en algo más grande e incontrolable. Este es un día para abordarla de manera directa y efectiva: concéntrate en agradecer el presente y el hoy. Muestra gratitud hacia ti mismo por el lugar en el que te encuentras.

Con información de MhoniNoticias