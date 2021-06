Horóscopos Mhoni Vidente miércoles 09 de junio de 2021

México.- Descubre lo que te espera el presente miércoles 09 de junio de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Dallas Morning News

ARIES

Pides algo que no es posible dar. Y, que, sin ir más lejos, no estás dispuesto a dar. Una transparencia total que no es sana ni te servirá de nada. En lugar de ello, lo que debes dar, por el bien de la relación, es otorgar a tu pareja una confianza total, sin agendas ocultas, pues eso es lo que ella te da a ti.

Es un buen día para confeccionar y crear el mejor currículo. No, no es que vayas a perder a tu trabajo, pero sí es necesario que conozcas tus bondades, virtudes y habilidades. Vas a darte cuenta, con este ejercicio, de algo muy importante: estás siendo desperdiciado en el sitio en el que estás.Este es un buen día para hacer un recuento de tus avances en el aspecto físico. De manera que a la báscula y a revisar tus niveles de azúcar, presión y grasa corporal. Este recuento, lo verás, te va a impulsar a seguir en la senda planteada. No desistas en tus esfuerzos, pues estás logrando todo un cambio integral.

TAURO

No dudes de la palabra de tu pareja sobre este tema. Es del todo sincera y te dice la verdad. No tiene sentido que le interrogues, como si esperases que caiga en contradicciones. Acepta su versión y pasa la página. Tienes que confiar más en su palabra y ser menos intenso con tus celos.

Se espera que cumplas con tu palabra y honres tu deuda. Va a costarte algún trabajo cubrirla, pero puedes hacerlo. Cada día que te retrasas en hacerlo, en cambio, daña tu reputación y tus posibilidades de acceder a más créditos. No retrases más ese pago, pues es menester que piensen en tu futuro.

Hoy vas a enfrentarte a situaciones cotidianas que van a elevar tu estrés. Por ello, es vital que tomes medidas para disminuir la tensión. Una muy efectiva es utilizar tu respiración como herramienta relajante. Ante la presión, para, cierra los ojos, e inhala profundamente, y exhala lentamente. Hazlo hasta serenarte.

GÉMINIS

Es un buen día para poner orden en esos archivos ingentes de fotos y de vídeos. Hay que cerrar la puerta a todas esas influencias externas, y hay que revisar carpeta por carpeta. No importa mucho el resultado que se obtenga. Lo que cuenta es la inmersión en ese pasado común, en esa vida que han sabido construir juntos.

Es hora de probar el Plan B. No te aferres a una manera de hacer las cosas, por bien probada que haya estado en otras circunstancias. No es una buena idea seguir por la misma senda, pues solo va a encontrarte con callejones sin salida. Tienes la imaginación que hace falta para crear una nueva senda.

No dejes que se escape de entre tus dedos esta oportunidad de ser una persona más completa y segura de si misma. Haz un pequeño ritual para aprovechar las tendencias favorables nos dan el Sol y la Luna: enciende una vela amarilla que poses en un cuenco azul. Esto va a equilibrar los principios opuestos en tu cuerpo.

CÁNCER

El amor necesita de aliados, porque tiene poderosos enemigos: el tiempo, la rutina, los desencuentros… No es una buena idea que seas hostil con la familia de tu pareja, pues en ella se encuentran algunos de los más valiosos aliados de tu relación. No hace falta pedir disculpas por tu comportamiento, pero sí necesitas cambiar.

La falta de química entre gente que trabaja junta puede ser un gran problema. Lo está siendo al interior de tu equipo. Es necesario reconocer que hay cosas que no se pueden enmendar por más buena voluntad que se ponga en ellas. Es preciso cambiar algunas piezas de esa gran maquinaria a tu cuidado.

No repitas viejos patrones si no quieres que afloren viejos problemas. Es hora de cambiar, y de hacerlo realmente, pues de otra manera tropezarás con la misma piedra. ¿Qué aspectos de ti mismo debes modificar, entonces? Eres muy consciente de ellos, y todos tienen que ver con tu estilo de vida.

LEO

No pongas en tela de juicio el amor de tu pareja. Hay problemas y hay discusiones, pero es necesario que te concentres en lo que importa: el amor y solo el amor. Todo aquello que es anecdótico debe ser relegado. Si te enfocas en el afecto, de darás cuentas de que todas las diferencias entre ustedes carecen de importancia.

Evita conceder ese préstamo a la persona que te lo va a pedir hoy. Será alguien muy cercano, y tendrá problemas para devolvértelo. Es mejor que se enoje ahora porque no se lo das, a que con el tiempo la amistad se destruya por dinero. No dejes que esa deuda posible se interponga entre el afecto que se tienen.

La vida tiene sus exigencias, pero debes ir con cuidado, pues te demandas mucho y te cubres poco. Hoy sería bueno que te tomases un descanso del ajetreo cotidiano, que apagues el teléfono y que cortes conexión con el mundo. Es un buen día para que reposes y recargues. Mañana será otro día.

VIRGO

La confianza es algo que es casi imposible de recuperar una vez que se ha perdido. Por ello es importante que tu pareja no pierda la suya hacia ti. Es mejor que dejes esos hábitos que te hacen ver sospechoso y culpable. Basta de llamadas a escondidas, de horarios alterados, de cosas que no sabes explicar…

Nada se puede aplazar cuando se trata de hacer dinero. Nunca se está lo suficientemente preparado, nunca llegarán esos recursos, no llegará el momento propicio… Todo eso está contigo ahora, pues son factores secundarios cuando lo que realmente cuenta es tu talento y tu entusiasmo. El día es hoy.

Cuida tu postura. Eres una persona de acción, que cree más en el hacer que en el pensar, pero en esa carrera contra el tiempo y los obstáculos, no estás tomando los recaudos necesarios para cuidar de ti mismo. Y es algo tan sencillo como caminar con los hombros en alto y sentarte con la espalda recta.

LIBRA

Es probable que las aguas hayan entrado a la nave, pero eso no significa que sea tiempo de declarar el naufragio y correr a los botes salvavidas. Todo lo opuesto: es tiempo de poner manos a la obra y de mantenernos en nuestras posiciones. Hay que achicar las aguas, hay que remar, juntos, hasta llegar a buen puerto.

Si sientes que ha llegado el fin de esta aventura, es tiempo de recoger los bártulos y de dar las gracias por el tiempo y el esfuerzo compartido. Tus instintos no te han mentido en otras ocasiones y no van a hacerlo en esta ocasión. Ten fe en tus predicciones, y busca un nuevo lugar en donde puedas ser útil.

La fortaleza interior no se nos concede: la tenemos como parte de nuestra naturaleza innata. Nos corresponde cultivarla, nutrirla y empoderarla. No es sencillo, pero tu autoestima juega una parte determinante en cada aspecto de tu vida, desde lo productivo hasta lo emocional. Tienes que tener más fe en ti mismo.

ESCORPIO

Hay que darse una segunda oportunidad. Y una tercera. Y todas las necesarias. Tu amor es firme, y el de tu pareja también. Es un ejercicio saludable imaginar lo que sería estar el uno sin el otro. La mejor manera de valorar lo que tenemos es hacerlo cuando lo tenemos, no una vez que lo hayamos perdido.

No quieres que se pierda más dinero del que ya has visto perderse, pero no hallas la clave para que ese ahorro sea posible. Hoy vas a dar con esa respuesta: tienes que mantener un mayor control de los pequeños gastos y de los caprichos que te concedes. Esa es la gran fuga que estás a punto de detener.

No digas nunca una palabra negativa a quien no lo merece, como lo has hecho. Eso es algo que no le hace tanto daño a esa persona como a ti mismo. Es mejor guardar silencio y los reproches. No hables hasta que estés seguro de que hablas con justeza y con la razón en la mano.

SAGITARIO

Eres un experto en ciertos aspectos, y te gusta que se respete tu experiencia en esos temas. Eres quisquilloso en ese aspecto, y es por ello que no aceptas las opiniones de tu pareja cuando desea decir algo sobre tu experticia. Tienes que ser más moderado, y aprender a escuchar, pues siempre hay algo valioso en la mirada de tu persona que amas.

Ofrece más de lo que puede hacer para que te tomen más en cuenta. Eres alguien que cumple en tiempo y forma con todas tus obligaciones, pero eres muy parco cuando se trata de entregar. No estableces vínculos con tus jefes y clientes, y estos son esenciales para que tu prestigio aumente.

Nada de mentirse. Esas comidas a escondidas, esos tragos, esos pequeños excesos que no dejas que los demás sepan que cometes… En realidad, no importa si se los ocultas a los demás, pues al final de cuentas tu cuerpo da cuenta de ellos. Se lo más honesto que puedas contigo mismo.

CAPRICORNIO

Hoy es buen día para para marcar la diferencia. Si tu pareja no te perdona esos pequeños coqueteos (o eso que cree que son coqueteos) puedes poner el ejemplo al restar importancia a los que comete. Si desaparecen los reproches, su vida será sencilla, y el amor, desde luego, lo agradecerá.

El vértigo puede producirse cuando tenemos miedo de ascender o miedo de caer. Por ello es una sensación confusa: no nos permite saber en donde estamos realmente. Los astros saben que vas hacia la cima y que no debes temer a este breve momento de desequilibrio. Sigue con el mismo esfuerzo, y todo encontrará su centro nuevamente.

No te gusta que traten de guiarte con sarcasmo y con alusiones. Eres otro tipo de persona: una que prefiere reaccionar a instrucciones claras y transparentes. Tienes que expresar lo que sientes o este maltrato va a continuar, esencialmente porque esa persona no se da cuenta de lo que te hace.

ACUARIO

Hoy te das cuenta de que las cosas no son como las soñaste, y eso te decepciona un poco. Tus expectativas en cuanto a esta pareja eran altas en cuanto a los logros y la estabilidad. Pero pasas por alto otras cosas que han conseguido. Es probable que todo esto no sea como el ideal que tenías, pero es perfecto en otros sentidos.

Nadie puede ni debe decirte cómo hacer tu trabajo, sobre todo si se trata de alguien que no cuenta con tus mismas calificaciones. No importa su nivel de responsabilidad: eres quien sabe qué es lo que la maquinaria necesita para funcionar al 100%. Las críticas salen sobrando.

Los secretos son una carga dura de llevar. Y este te pesa más de lo que te ha pesado ninguno. Deshazte de esa carga: escríbelo en una hoja de papel, ve al bosque o a un jardín, busca un árbol con un hueco, y déjalo ahí. Cúbrelo con pasto, ramas o musgo. De vuelta a casa te sentirás aliviado.

PISCIS

Cada uno debe conservar espacios y personas como propios. Aunque las buenas intenciones nos lleven a tratar de unirlos, eso no siempre funciona. De la misma manera en que eres diferente de tu pareja, lo son aquellas cosas y aquellas personas que ambos atesoran. Y a veces pueden ser sencillamente incompatibles.

Ante esa plaza libre que has escuchado ofertar, no lo dudes: ve por ella. Se trate de un nuevo trabajo, de un asenso o de cualquier tipo de movimiento laboral, podría ser de gran beneficio para ti. No dudes en postulare, pues los astros consideran que ese trabajo está hecho a la medida para ti.

Te has tomado algunas libertades con tu dieta. O es así como lo ves, pero cierto es que todo suma, y en este caso se trata de una gran suma negativa. Dañas a tu cuerpo, de una manera lenta e invisible, pero efectiva. Retoma el buen control de lo que comes. Dale a tu organismo lo que de verdad necesita.

Con información de MhoniNoticias