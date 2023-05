Horóscopos Mhoni Vidente sábado 06 de mayo de 2023

México.– Descubre lo que te espera el presente sábado 06 de mayo de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Tienes mucho en tu mente, estás comenzando a crear mundos de fantasía con respecto a una persona que has conocido hace muy poco, lo que podría llevarte a exigirle cosas que no deberían ser aún, estás recién en el periodo de conocerse, no apures las cosas, vuelve a poner los pies en la tierra.

No dejes que los problemas que has tenido últimamente te hagan desistir de tus sueños, es importante que tengas siempre en tu mente el objetivo inicial, el que dio la partida a todo este camino que llevas andado.

Una persona importante para ti ha sufrido una pérdida hace poco tiempo, lo que le tiene un poco triste, dale ánimos el día de hoy, puedes hacerle un llamado o darle una visita, pero muestra interés en su situación.

No dejes que otros decidan por ti, nadie tiene el derecho a decirte lo que debes hacer con tu vida y con tu futuro.

TAURO

Buena jornada para las mudanzas y para los que han decidido partir hacia otros rumbos en busca de otras oportunidades, si este es tu caso, entonces felicidades, tendrás un muy buen punto de partida.

Es momento de comenzar a trazar las líneas que te llevarán a una travesía que necesitas vivir en un tiempo más.

Si estás en etapa de estudios, es una buena idea el comenzar a pensar en seguir tus estudios en el extranjero, será una experiencia que no solo te enseñará mucho, sino que te hará crecer como persona y como profesional.

Tienes muy buenas oportunidades para el futuro, es probable que el día de hoy alguien te ofrezca un proyecto en el que tenías mucho interés de participar, será algo que no podrás rechazar, por mucho que tengas otras cosas que hacer.

Ten cuidado con tus finanzas, es probable que tengas la tentación de hacer gastos que no debes.

GÉMINIS

Estás dejando pasar oportunidades importantes para tu vida y eso lo puedes notar porque el día de hoy una persona que estabas conociendo, pero que se ha aburrido de esperarte te dejará de hablar, es muy probable que haya encontrado a alguien más que le prestó la atención que tú no.

No debes dejar que se te pasen las instancias para conocer gente nueva, es probable que necesites esto para más que encontrar a alguien para amar, también necesitas generar nuevas redes de contacto y tener la posibilidad de hacer mejores trabajos en el futuro.

Estás creciendo como ser humano, pero también debes hacerlo en otros aspectos, las finanzas son importantes en el día de hoy, por lo que debes poner ojo a los gastos que estás haciendo y buscar nuevas maneras de generar ganancias, es probable que no estés ganando lo suficiente y eso te tenga con desgano.

CÁNCER

Estás en un periodo de cambios y eso lo demás pueden verlo sin que lo digas, no es muy difícil de ocultar la sonrisa que estás trayendo en el rostro últimamente y lo que has estado diciendo a todos, han visto tu actitud positiva frente a la vida, no intentes decir que no ha pasado nada.

Las personas con las que trabajas están buscando una oportunidad de hablarte de algo muy importante, es probable que quieran que seas una parte mucho más importante del equipo, por lo que te darán una mejor proyección laboral entre todos.

Aún no es momento de comenzar a celebrar algo que no ha ocurrido, si tienes solo la idea que tendrás éxito en algo que has postulado, deberías esperar a ver el resultado de verdad antes de cantar victoria.

Comienza a hacer más ejercicio, estás dejando que la vida pase y no te estás moviendo de tu asiento.

LEO

Tienes una buena oportunidad de hacer realidad un plan que tienes hace mucho tiempo dando vuelta en tu cabeza, es importante que te sientes a pensar bien las posibilidades que tienes en este momento de hacer esto realidad.

No siempre tu familia estará en lo correcto, si tienes un problema con ellos o tu pareja ha tenido un conflicto con alguna persona de familia, no siempre debes protegerles, recuerda que aunque siempre serán tu familia también debes dar prioridad a la pareja con la que estás formando una familia propia, la cual pasa a ser tu núcleo más importante después.

El tren de vida que estás llevando podría estar pasando la cuenta a tu salud y no será algo barato, si sigues cayendo en excesos y si los vicios siguen marcando tu vida, entonces no debes quejarte en el futuro cuando debas hacer gastos extras para estar bien.

VIRGO

El amor necesita que tomes una opción, puede que estés deseando a dos personas en este momento, debes optar por lo que te haga feliz, por lo que debes escuchar atentamente a tu corazón para hacer una buena decisión.

Tienes una seguridad que a veces confunde a la persona con la que estás al lado.

Si estás recién conociendo a alguien, es muy probable que esta seguridad asuste un poco al otro, quizás es bueno que te calmes y que muestres desinterés a veces, ya que aunque parezca raro a nadie le gustan las cosas demasiado fáciles.

Si quieres demasiado un trabajo, este es el momento para aplicar y ver los buenos resultados que tendrás, es probable que se haya abierto una plaza dentro del puesto que deseas con ansias, no dejes de atreverte Le debes un favor a alguien y te pedirá una vuelta de mano el día de hoy, cumple con tus promesas.

LIBRA

Un hombre de edad necesita de ti para ayudarle con un trabajo, no será algo que te deje dinero, pero si tendrás la satisfacción de ayudar a un ser querido.

Tiempo de tomar decisiones en el amor y en los negocios, ambos se encuentran unido el día de hoy, por lo que puede significar que este sea un día bastante agitado para ti.

La salud está en un punto alto, quizás un problema podrían ser algunas complicaciones estomacales, pero nada que no arregle un agua con bicarbonato.

Debes reflexionar el día de hoy sobre una situación en particular que te ha estado quitando el sueño, puede tratarse de un problema económico que te ha estado dando vueltas, lo que te ha llevado a tener un poco de insomnio, vuelve a la tranquilidad y a buscar soluciones posibles para este problema.

ESCORPIO

Tiene la posibilidad de hacer un cambio importante en tu trabajo el día de hoy, no se tratará de una decisión radical como irte o cambiarte de puesto, sino de poner más orden en tu lugar y en tus prioridades.

En los negocios, si es a lo que te dedicas, necesitas tomar un riesgo importante, quizás en contra de todos los pronósticos, si decides irte por el camino seguro, podrías mantener tus ganancias, pero en la vida siempre es bueno correr riesgos, podrías terminar creciendo mucho después de esto.

Una forma diferente de ver la vida podría suceder el día de hoy debido a una situación importante, si estás enfrentando un quiebre amoroso, es probable que te enteres de una mentira, lo que te hará dejar de lado cualquier sentimiento que tenías hacia esa persona.

Si estás bien en el amor, necesitan tomarse tiempos a solas para estar siempre bien en la relación.

SAGITARIO

El amor está en una etapa un tanto extraña, ya que es probable que ninguna de las dos personas estén muy seguras de querer continuar el compromiso, no se dejen abatir por los problemas, ni tampoco caigan en tentaciones que harían sufrir al otro, deben conversar seriamente las cosas y si aun así desean separar los caminos, háganlo de forma pacífica.

Momento para dedicárselo a la familia, especialmente a tu madre, si es que todavía se encuentra contigo, si no es así, entonces dedícale un momento del día a honrar su memoria.

Una persona de edad está buscando una solución a un problema económico que está enfrentando, se trata de alguien muy querido para ti, así que si estás en las posibilidades monetarias de darle auxilio, entonces no dudes en hacerlo.

Dineros adeudados o deudas que tú debes pagar estarán presentes el día de hoy, no dejes que pase la oportunidad de pagar lo que debes y tampoco de cobrar lo que te deben.

CAPRICORNIO

Podrías recibir noticias de una herencia que te dará un dinero que no tenía contemplado, podría ser una gran suma, la que deberías usar para un negocio o para arreglar tu hogar.

Es un buen día para cerrar tratos de negocios o para firmar un contrato de trabajo importante, no dejes pasar esta oportunidad.

Quienes están bien en el amor, enfrentarán cambios inesperados.

El trabajo tendrá una jornada un tanto movida, al igual que los estudios, para quienes se encuentren en esta etapa, esto se debe a que estás en etapa de cambios y necesitas conseguir nuevas habilidades para enfrentar las tareas del día, no dejes de estudiar ni tampoco de aprender, siempre llegará algo nuevo en esta materia a tu vida.

La pareja está estable, solo existen complicaciones de carácter familiar para uno de los dos, apoya al ser amado en esto.

ACUARIO

Te dirán un comentario muy positivo en el trabajo, pero estarás muy pendiente de otra cosa como para darte cuenta, procura agradecer lo que te digan, pon más atención.

Si estás planeando hacer un viaje más adelante, quizás sea bueno que lo pienses dos veces, podrías necesitar ese dinero más adelante.

No dejes que la vida te ponga tantas trabas y comienza a darle movimiento a lo que piensas que está deteniéndose, es momento de tomar acciones para cambiar las cosas.

El día de hoy te llegará una invitación de un amigo muy querido, pero te verás tentado a rechazar, no lo hagas, aprovecha de recuperar el tiempo perdido.

El amor necesita una vuelta a la ensoñación y la fantasía entre ambos, están dejando que la realidad los haga aterrizar demasiado, nunca es tarde para volver a soñar en pareja con metas y objetivos para la vida de ambos.

PISCIS

Estás dejando de lado tus amistades y eso no es positivo para tu vida, necesitas volver a tomar valor a las personas que han estado a tu lado por tanto tiempo, no dejes que el trabajo o el amor ocupe todo tu tiempo, date un momento para tus amigos también.

Es probable que estés sintiendo que tu vida profesional se haya estancado y no logras ver un avance en ella, no te desesperes, porque se trata solo de una fase donde las piezas se están acomodando para que puedas dar un gran salto más adelante, continúa con el buen trabajo y comienza a pasar más tiempo con tus seres queridos.

Un amor del pasado dará señales de vida el día de hoy, si las cosas terminaron bien entres ustedes y ambos se encuentran sin compromisos actuales, entonces quizás sea bueno reunirse para hablar sobre lo que vivieron juntos.

Con información de MhoniNoticias