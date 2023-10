Horóscopos Mhoni Vidente sábado 07 de octubre de 2023

México.– Descubre lo que te espera el presente sábado 07 de octubre de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto Aire de Santa Fe

ARIES

Si deseas enmendar un error, comienza por pedir disculpas y escuchar a la persona afectada. No podrás saber cómo enmendarlo si no comprendes plenamente cómo lastimaste a esa persona. La comunicación abierta es clave.

Es importante que priorices tus gastos y evites dejar deudas pendientes. Crea un calendario de pagos y aborda primero las deudas más grandes para evitar retrasos y multas. Esto te ayudará a mantener un mejor control financiero.

Hablar contigo mismo es una estrategia efectiva para conocerse mejor. No te preocupes por lo que piensen los demás si te ven haciéndolo, ya que en la sociedad actual, muchas personas hablan por teléfono en público sin problemas.

TAURO

Una noticia del pasado compartido puede afectar tu relación. Una persona que causó problemas entre ustedes desea tener contacto nuevamente. Es importante permitir que esto suceda para demostrar confianza en tu pareja.

La esperanza es positiva, pero no genera ingresos. Exige acciones concretas en lugar de promesas vacías. Actuar es lo que importa, no la pasividad. Si sigues sin hacer nada, perderás valiosos recursos. Es momento de tomar medidas.

Si te sientes aburrido en la vida, busca nuevos desafíos. Empieza por cuidar de tu mente y cuerpo. Esta es una tarea importante que puedes emprender para darle un nuevo sentido a tu vida.

GÉMINIS

Es importante evitar amistades que actúan como vampiros energéticos, quienes te agotan emocionalmente. Si te sientes desmotivado y triste cuando los ves, y te critican constantemente, es hora de tomar un descanso de esas amistades tóxicas.

La falta de comunicación es un problema significativo en tu organización. Es esencial restablecer las vías de comunicación entre los diferentes niveles para el bienestar de todos y el éxito del negocio. Deja atrás los resentimientos pasados y trabaja en un pacto para alcanzar objetivos comunes.

Si estás lidiando con el rencor, es momento de dejarlo ir. El rencor a menudo proviene de la búsqueda de reparación por un daño, pero puedes perdonar en silencio y liberarte de la influencia de esa persona.

CÁNCER

Hoy es un buen día para priorizar el amor por encima de todo, especialmente considerando los desafíos económicos que enfrentas. La unidad en la pareja es poderosa y puede ayudar a superar las dificultades financieras. Habla con tu pareja sobre cómo enfrentar juntos esta situación.

No pospongas la solicitud de ayuda que necesitas. Tratas de evitar pedir un préstamo bancario y tampoco quieres recurrir a familiares o amigos nuevamente. Los astros sugieren que no recurras ni al banco ni a tus seres queridos, en su lugar, considera organizar eventos como una comida, una función o un sorteo para reunir el dinero necesario.

Si estás pensando en abandonar la medicina tradicional en favor de un tratamiento no convencional, los astros te aconsejan que no lo hagas. Cada disciplina tiene su lugar y propósito, y es importante seguir el enfoque adecuado para tu situación. No dejes de recibir el tratamiento adecuado.

LEO

Hoy es un buen día para celebrar el amor que comparten como pareja. Siéntense juntos, disfruten de una copa de vino o un café, y reconozcan lo lejos que han llegado como pareja. Celebren su progreso, la resolución de problemas y el bien que se hacen mutuamente.

No escatimes en el reconocimiento del talento de tus colaboradores, ya que eres parte de una cadena y lo que das, también puede regresarte. Recuerda que incluso en entornos materialistas, se aplican las leyes del karma: da lo que deseas recibir.

No te aísles cuando necesitas apoyo y contacto humano. Nadie tocará a tu puerta si mantienes una actitud aislada. Pedir ayuda directamente no te hace débil, sino que muestra tu fortaleza al buscar lo que necesitas.

VIRGO

Tu pareja te hará una oferta que se asemeja a un ultimátum hoy. Sienten que han llegado a un punto donde no pueden permanecer en el mismo nivel y creen que es hora de avanzar y comprometerse más. Aunque lo presenten de manera amable, es una oferta que debes considerar seriamente.

Recibirás buenas noticias relacionadas con el dinero hoy. Es un respiro que debes celebrar, pero también usar de manera responsable. Prioriza tus gastos y destina parte de este ingreso a pagar deudas más grandes. Evita el derroche, ya que aún te llevará tiempo alcanzar el equilibrio financiero que necesitas.

No esperes a que otros te indiquen cómo cuidar tu cuerpo. Toma la iniciativa y asume la responsabilidad de tu salud. Cuidar tu cuerpo, tu activo más valioso, es una responsabilidad que recae en ti. No pierdas más tiempo esperando orientación, tú tienes el poder de hacerlo.

LIBRA

El carro del Tarot, representado por dos caballos que se alejan en direcciones opuestas, simboliza un desacuerdo o división. Hoy, evita tomar caminos separados en tus decisiones, especialmente en asuntos importantes. La cooperación y la comunicación son esenciales para mantener el equilibrio.

Aunque nadie puede decirte qué hacer con tu dinero, presta atención a los consejos que recibes. Tu gestión financiera actual no es la adecuada, y reconocer tus errores es un signo de sabiduría. Modifica tu enfoque y utiliza los consejos como una valiosa guía.

Deja de tomarte la vida con tanta seriedad y gravedad. Encuentra tiempo para reír más y ser más ligero en tu enfoque. Rodéate de personas que te divierten y te animan a vivir con intensidad. La alegría es una medicina que necesitas incorporar a tu vida.

ESCORPIO

No te aferres al pasado de tu pareja antes de que estuvieran juntos. Indagar demasiado en su historia puede complicar la relación. Aprende a vivir el amor en el presente y no exijas una fidelidad que no podía ofrecer en ese momento.

Evalúa si el esfuerzo y el tiempo que inviertes en tu proyecto actual realmente valen la pena. Si sientes que no estás obteniendo lo que necesitas, es posible que sea necesario realizar cambios y organizarte de manera más efectiva.

No ignores los pequeños síntomas que tu cuerpo te envía. Escucha la voz de tu cuerpo y presta atención a tu salud, incluyendo tu alimentación y actividad física. No cierres los ojos ante las señales que te está dando.

SAGITARIO

Hoy es importante brindar un apoyo incondicional y sin reservas a tu pareja. El amor implica estar presente en los momentos difíciles y darlo todo cuando las cosas no van bien. Es hora de mostrar tu compromiso de la misma manera en que tu pareja lo ha hecho por ti.

Afronta tus deudas y honra tus compromisos financieros. Aunque te sientas abrumado, los astros te brindan la fuerza y la confianza para enfrentar este problema. Agenda reuniones con tus acreedores y busca llegar a acuerdos. Descubrirás que todo es posible si enfrentas la situación y cumples con tus obligaciones.

Este es un buen momento para hacer una introspección emocional y reconocer el estado de tu corazón. Enfrenta las heridas y cicatrices emocionales con valentía. No veas tu estado emocional como un resultado trágico, sino como un mapa de tu vida. Todas las experiencias, incluso el dolor, te han moldeado en la persona que eres hoy.

CAPRICORNIO

Evita las tentaciones que puedan poner en peligro tu relación de pareja. Es fundamental que mantengas la transparencia y evites cualquier situación que pueda enviar un mensaje equivocado sobre tus intenciones con otra persona. Mantén una comunicación clara y sin manchas que puedan dañar la estabilidad de tu relación.

Comprender a quienes sirves te ayudará a ser más efectivo en lo que haces. Tu misión es ser útil en cualquier lugar en el que te encuentres, pero para lograrlo, debes identificar lo que tú, y solo tú, puedes ofrecer con excelencia a los demás. Es el momento de descubrirlo.

El cansancio que sientes no es simplemente producto de tu trabajo diario. Es una señal de que tu cuerpo necesita atención. En lugar de descansar, busca espacios al aire libre, rodeados de naturaleza y agua, para recargar tu energía. Escapa de los entornos urbanos y permite que tu organismo se revitalice.

ACUARIO

Recuerda que todos tienen secretos en el armario, incluyendo tú y tu pareja. Cada uno tiene su pasado y sus misterios. No exijas que tu pareja revele sus secretos si tú no estás dispuesto a hacer lo mismo. El misterio es parte de la identidad de cada persona y es lo que hace que las relaciones sigan siendo interesantes.

Cuando busques un nuevo trabajo, no te dejes llevar únicamente por la ganancia económica. Considera que también es una oportunidad para crecer y perfeccionarte en tu área de expertise. El crecimiento personal es una parte importante de tu trabajo, así que busca oportunidades que te permitan aprender y desarrollarte.

Es crucial que recuperes el equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. Deja atrás el estrés y adopta prácticas de relajación como la meditación para ayudar a calmar tu mente y mantener la armonía en tu vida.

PISCIS

Puedes estar cuestionando cuánto conoces realmente a tu pareja en este día. Es posible que descubras áreas desconocidas en su vida y te preguntes si eso es algo malo. Antes de preocuparte demasiado, considera cuánto desconoce tu pareja acerca de ti. El misterio es una parte natural del amor, y siempre es emocionante descubrir cosas nuevas el uno del otro.

Este es un buen momento para pensar en tu futuro y abordar tus miedos sobre lo que vendrá. Una forma de superar esos temores es invertir tu dinero en la creación de un patrimonio. Piensa en invertir tus ingresos y hacer que trabajen para ti. Considera establecer un fondo de inversión para asegurar tu futuro financiero.

Si alguien cercano está mostrando una actitud de acoso hacia ti, es importante que establezcas límites. No te sientas cómodo siendo observado o juzgado constantemente. Es hora de poner fin a esa admiración poco saludable y mantener tu bienestar emocional en primer lugar.

Con información de Mhoni Noticias