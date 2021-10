Horóscopos Mhoni Vidente sábado 09 de octubre de 2021

México.– Descubre lo que te espera el presente fin de semana del viernes 08 al domingo 10 de octubre de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Buena Vibra

Aries

Fin de semana de mucha suerte, te recomiendo jugar lotería con tus números mágicos que son 9 y 21. Viernes de juntas en tu trabajo para reacomodo de personal y de revisión, así que trata de tener todo en orden. Cuídate de problemas del estómago e intestino, recuerda de seguir con tu dieta saludable. Serán días de mucha convivencia con tu pareja sentimental, te sentirás de lo más enamorado.

A los solteros les recomiendo que este 9 de octubre prendan una veladora roja y le pidas a tu ángel guardián que te traiga ese amor que tanto deseas- Te invitan a salir de viaje para la próxima semana y va a ser por cuestiones de trabajo. Te busca un amigo para invitarte un negocio, recuerda que el Aries siempre está buscando el bienestar económico, así que no lo dudes y hazlo. Un amor nuevo te regala un perfume.

Tauro

El viernes será un día mágico para tu signo y se te va a dar todo lo que estabas esperando en cuestión laboral, solo recuerda que debes de ser más prudente para no platicar tus planes y no tengas problemas de envidias. Te recomiendo que el viernes prendas una veladora blanca y le pidas a tu ángel guardián todo lo que necesitas y verás como será cumplido.

Tu signo es el más sociable, pero también el más resentido. Procura cortar problemas del pasado y volver a ser feliz con lo que vives en este momento. Un amigo de tu trabajo se está enamorando de ti, pon en claro tus sentimientos y habla bien con esa persona. Ya no dudes de tu capacidad para hacer negocios, recuerda que eres el vendedor del zodiaco, así que empléate tú mismo en algo relacionado a las ventas. Tus números mágicos son 15 y 19.

Géminis

Fin de semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus materias de escuela. Tu signo siempre necesita organizar más su tiempo para que después no se vea presionado. Haces pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y de colegiaturas. Te busca un amigo para invitarte a una fiesta, trata de ir, pero no caigas en los excesos.

El punto débil del Géminis es la ansiedad y nervios, el ejercicio te puede mucho a liberar esas energías negativas. Te llega un dinero extra por lotería con los números 21 y 30. Usa más el color amarillo para la abundancia. En el amor seguirás con tu pareja con más armonía y tranquilidad. Te busca un amor del pasado, trata de dejar eso atrás y seguir adelante con tu vida. Cuidado con las mentiras, trata mejor de no decir nada para que no te metas en ningún problema.

Cáncer

Fin de semana de estar con las energías muy revueltas, por eso te recomiendo que cargues un limón verde en tu bolsa y te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa para que lo negativo no te alcance tan fuerte. Serán días de estar reacomodando toda tu vida sentimental, es decir, vas a empezar a dejar esas personas que solo te perjudican. Los Cáncer son muy pacientes y aguantadores, pero todo tiene límites, así que ponlos antes de que explotes. Te invitan a salir de viaje.

Recibe un dinero extra por cuestión de pago de una deuda y comisiones. Arreglas tu casa y sacas de tu clóset todo lo que ya no vas a utilizar. Tomas un curso los fines de semana de inglés. A los Cáncer que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Aries o Virgo que va a ser muy compatible. Tus números de la suerte son 3 y 44.

Foto: Digital de León

Leo

Tres días de tener la suerte de tu lado, solo trata de ya no distraerte tanto en situaciones de chismes o malos comentarios que solo te restan autoridad en tu ambiente laboral. El viernes te llega una propuesta de trabajo mejor pagada, trata de analizar mejor todas las oportunidades para que tengas mejores ingresos.

Se juntarán los astros para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida; tus signos más afines a ti son Cáncer, Libra y Sagitario, así que no dudes dejar entrar el amor a tu vida. Te invitan a ir a una fiesta, ve, pero trata de medirte en tu consumo de alcohol y comida. Domingo de salir a pasear con la familia y los amigos. Ya no le digas no al ejercicio, recuerda que tu punto débil es el estómago, así que trata de llevar una buena alimentación. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 8.

Virgo

Fin de semana de estar un poco melancólico y pensativo, recuerda que tu signo es muy extremista, a veces está muy alegre y otras triste. Te recomiendo que encuentres un equilibrio para que no tengas ningún problema emocional. No temas en pedir ayuda si crees que no puedes solo. Viernes de juntas de trabajo y estar con revisión de tus jefes, trata de estar muy atento de todo lo que te pidan laboralmente para que no tengas ningún problema.

Te llega un dinero extra por la venta de un coche. Ten cuidado con los chismes con tus amigos, trata de no platicar de más tu vida sentimental. A los Virgo que están solteros les va a venir un amor del signo de Escorpión, Tauro o Aries que va a ser muy compatible. Sábado y domingo de fiesta y reuniones con la familia. Te viene un golpe de suerte con los números 4 y 66.

Libra

Estarás ocupado este viernes con diversas tareas pendientes y exámenes escolares, administra mejor tu tiempo para que después no sufras por presiones. Acude con tu médico para un chequeo general. Te ofrecen un trabajo para los fines de semana, sólo fija bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad con los pagos. Haces cambios en cuestión de tu actitud y eso te ayuda a tener mejor ánimo.

Te invitan a una fiesta este sábado en la que te divertirás mucho. Festejas tu cumpleaños. Tu compatibilidad para el amor es con los signos de Aries, Géminis o Acuario, con ellos encontrarás el amor verdadero. Evita los vicios, eso no te dejará nada bueno. Inicia un régimen de ejercicio y buena alimentación. Te viene un golpe de suerte con los números 04 y 89, y usa el color verde para estimular tu suerte.

Escorpión

Te sentirás enamorado y pleno este viernes, tu signo no sabe estar solo y este fin de semana convivirás con tu pareja. Los solteros conocerán a amores muy compatibles del signo de Acuario, Virgo o Sagitario. Intenta no cargar problemas ajenos, quédate al margen en cuestiones laborales. Te pones al corriente con tus deudas. Trabajarás el sábado en un negocio propio.

Si te piden una opinión, di lo que pienses pero sin ofender y plantea soluciones. Compras un espejo para tu habitación. Tendrás fortuna con los números 07 y 66, combínalos con tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. Este domingo préndele una vela amarilla a tu ángel protector, que es el arcángel Gabriel, te ayudará a salir de las malas situaciones y te dará abundancia todo el mes. Cuídate de la presión alta y problemas hormonales.

Foto: La Nación

Sagitario

Este viernes estarás un poco molesto contigo mismo porque sientes que no avanzas en tu vida laboral, eso te frustra, pero analiza qué estás haciendo mal y corrígelo; tu signo siempre quiere progresar, por eso quizá necesites tener dos trabajos para asegurar tus ingresos. Aprovecha los sábados para tomar un curso de administración o ventas. Te invitan a salir de viaje este mes.

Pides un préstamo para pagar deudas, pero debes moderar tus gastos en esta contingencia y evita compras innecesarias. Con tu pareja seguirás estable y los solteros conocerán a amores nuevos y apasionados del signo de Leo o Capricornio. Este viernes prende una vela blanca y pídele a tu ángel de la guarda, el arcángel Rafael, que te ayude a eliminar las malas energías de tu vida; él te protegerá. Tus números de la suerte son 08 y 14.

Capricornio

Acudirás a juntas este viernes para cerrar un proyecto nuevo. A tu signo siempre le va bien en los trabajos con personas del extranjero, así que trata de estudiar relaciones internacionales e idiomas. Tendrás un fin de semana muy divertido, estarás rodeado de nuevas amistades. Recibes un dinero extra inesperado por medio de un premio en la lotería con los números 12 y 40. Se avecina para ti un amor muy apasionado del signo Libra o Aries.

Para que se intensifiquen tus buenas energías, préndele una veladora este domingo a tu ángel protector, el arcángel Miguel; te ayudará a estar de lo mejor. Arreglas una llanta de tu carro o lo mandas a la revisión. Tramitas un crédito para una casa. Te busca un amor que quiere volver. Intenta mantenerte saludable. Un familiar tuyo requiere una cirugía, le darás todo tu apoyo.

Acuario

La buena suerte te beneficiará este viernes en todo lo relacionado con el ámbito laboral, tendrás una sorpresa por parte de tu empresa para un mejor puesto y te llegará un dinero gracias a los juegos de azar; trata de jugar los números 17 y 89, y usa colores claros para atraer la abundancia. Este fin de semana reinventarás tu vida y lograrás quitar todo lo negativo que te rodea para comenzar de nuevo.

Pagas tus impuestos. Arreglas documentos de algo relacionado con migración. Ya no seas terco con ese amor que no fue para ti y olvídalo, trata de conocer a personas más compatibles contigo del signo de Sagitario o Tauro. Este viernes prende una veladora azul y rézale a tu ángel protector, el arcángel Miguel, de ese modo te irá de lo mejor. Evita caer en provocaciones con tus compañeros de trabajo o escuela.

Piscis

Sacarás este fin de semana todo lo que tenías guardado en tu clóset y te renovarás por completo; el elemento de tu signo es el agua y por eso estás obligado a no tener estorbos que te impidan avanzar, así que utiliza estos tres días para renovar las energías en tu casa. Tu mente es fuerte y siempre atraes lo que deseas, así que pon puros pensamientos positivos y deja los celos a un lado.

Este viernes estarás molesto con tus amigos porque sientes que abusan de ti y sólo te buscan cuando necesitan un favor, pero deja de esperar lo que no llegará, será mejor que cambies tus amistades. Los que están con pareja tendrán un fin de semana de mucho amor y pasión. Cuida lo que comes. El domingo prende una vela blanca a tu ángel protector para que te ayude a iluminar tu vida. Tus números de la suerte son 06 y 55.

Foto: Marca

Con información de MhoniNoticias