Horóscopos Mhoni Vidente sábado 18 de diciembre de 2021

México.- Descubre lo que te espera el presente fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de diciembre de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Aries

Fin de semana de estar de lo más feliz y compartiendo con tus seres queridos. Debes tener cuidado con problemas de estómago o intestino, trata de no comer demasiado en las posadas navideñas para que no sufras.

Tendrás muchos regalos sorpresa que te llenarán de alegría, sobre todo de alguien de no esperabas. A los Aries les encantan mucho los regalos muy llamativos y más los perfumes, relojes y ese será el regalo ideal para ellos en este navidad. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 00, 17 y 21.

Recuerda vestirte mucho de colores rojos y dorados para que tu suerte se multiplique. En el amor, alguien del signo de Capricornio o Escorpión vendrá a ti para hablarte de formalidad. Recuerda que no debes cerrarte a la felicidad y el amor por las decepciones del pasado, arriésgate.

Tauro

Se vienen días para renovarte por completo y salir a disfrutar de las posadas navideñas y fiestas familiares. Este viernes sales de viaje por cuestión de trabajo. Tendrás un problema con una tarjeta de crédito y una compra de última hora, trata de siempre de poner atención en todo lo que firmas, recuerda que en estas fechas crecen los fraudes.

Será un sábado de lo mejor con un amor del pasado que te busca para volver a tener una relación. A los Tauro les gustan mucho los regalos de ropa o joyería, así que lo mejor para ellos podría ser una prenda, especialmente de colores rojo, negro y dorado.

Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 13, 22 y 77. En el amor estarás muy bien correspondido y tu compatibilidad será con los signos de Escorpio o Capricornio, así que date la oportunidad.

Géminis

Viernes de mucho trabajo de última hora y estar preparando el cierre anual en tu empresa, recuerda que debes de administrar más tu tiempo para que puedas realizar todo sin complicaciones. Tramitas un crédito para comprar una casa o departamento, es momento de pensar en un patrimonio para tu futuro.

Recibes un regalo por parte de un amor del pasado que te va a dar mucho gusto volver a ver, solo trata de aclarar muy bien las cosas para que nadie se haga expectativas ni salga lastimado. Ten cuidado con tu salud, no te expongas a cambios bruscos de temperatura para no resfriarte.

Realizas una posada en tu casa, eres muy buen anfitrión y tus fiestas siempre son un éxito, solo recuerda controlar el alcohol para que después no tengas cruda moral. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 34, 55 y 71

Cáncer

Fin de semana de mucha alegría y sorpresas que te llenarán de felicidad. Los Cáncer están en la mejor época del año porque les gusta mucho la Navidad, más por la convivencia familiar. Sales de viaje o vas a visitar a un familiar. Ten cuidado con pérdidas en la calles, sé más precavido.

Ya es tiempo que tú mismo te consientas y te regales lo que más necesitas para que te sientas de lo mejor. En el amor estarás conociendo a personas muy compatibles contigo. Recuerda que tu signo es muy sentimental y los regalos ideales para los Cáncer son los más detallistas como un cartera, bolsa o algo de oro.

Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 19 y 23. Tu mejor días será día será el domingo, vístete de colores plateado o azul para que tu energía positiva crezca más y todo te salga de lo mejor.

Leo

Días de sentimientos encontrados y estar nostálgico por personas que ya no están contigo, solo recuerda quedarte con los mejores momentos para no caer en depresiones de fin de año. Pasa más tiempo con tu pareja y trata de salir de viaje con ella para que tus ánimos mejoren.

En este sábado preparas una cena especial para tus amigos, a tu signo le encanta cocinar y expresar su amor de ese modo, especialmente en las fiestas navideñas. Compras unos regalos de última hora, pero no gastes mucho, recuerda que lo que importa es la intención y los buenos deseos.

A los Leo les encanta que les regalen videojuegos, celulares y eso los hará muy felices. Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 16, 23 y 90. Es momento de estrenar ropa para que tengas más suerte en estas fiestas navideñas.

Virgo

Visitarás a familiares y amigos que hace mucho tiempo no veías, recuerda que no importa qué fue lo que los separó, estas fechas son para dejar atrás todos los rencores y conflictos del pasado. Recibes un regalo de alguien muy especial para ti que te dará mucha alegría.

Te invitan a una posada navideña en la que te vas a divertir mucho y te llenará de ánimos para lo que resta del año. Compras un regalo para un amor nuevo en esta navidad, solo recuerda que no puedes esperar nada a cambio y lo tienes que dar de corazón.

El mejor regalo que le puedes dar a los Virgo son cosas como bolsas, carteras o un buen perfume. Ten en cuneta que su color favorito es el negro o gris. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de diciembre con los números 31, 87 y 90. Trata de descansar mucho para renovar energías.

Escorpión

Fin de semana de estar con las personas ideales para ser feliz, recuerda que estás en la mejor época del año. No guardes rencores y aprende a perdonar para que puedas convivir con tus seres queridos sin problemas.

Viernes de mucho trabajo y estar analizando un proyecto de marketing y servicio público, estás en en buena racha, así que aprovéchala en cuestión de juegos de azar. Compras los regalos para tu familia, recuerda que lo más importante es el amor con el que se da y no el precio del regalo.

Comienzas a hacer arreglos en tu casa para la cena de nochebuena. Tus números mágicos son 21, 97 y 66. juégalos en la lotería el domingo y verás que la suerte estará de tu lado. Viste de colores fuertes para que tu energía positiva se multiplique más rápido. Haz un esfuerzo por regalarte un carro nuevo.

Sagitario

Viernes de estar comprando los regalos para tu familia y amigos, recuerda que a tu signo le encanta regalar y hacer feliz a los demás, por eso siempre se esmera mucho. Tomas unos días de vacaciones para convivir con tu familia. Tramitas un crédito para un carro. Cuídate de dolores de garganta y trata de dejar el cigarro.

En el amor estarás de lo mejor y bien correspondido. Tendrás muchas invitaciones a fiestas navideñas, organízate para no quedarle mal a nadie. Tu familia se juntará en la casa de tus abuelitos.

Recuerda no tomar mucho alcohol para que después no te sientas mal o tener cruda moral por decir cosas que no quieres. Tendrás un golpe de suerte con los números 19, 88 y 73. El sábado recibes una sorpresa, los mejores regalos para los Sagitario son los relacionados a la música y cine.

Capricornio

Fin de semana de estar festejando tu cumpleaños, no te sientas mal por tener que compartir tu festejo con las tradicionales posadas, mejor trata de recordarles a tus seres queridos que también merecer un día especial para que te consientan.

Tendrás una noticia de un casamiento familiar que te dará mucha alegría y te pedirán que seas madrina o padrino. Decide hablar con todas las personas que estás molesto y quedar en paz, a nadie le hace bien guardar sentimientos negativos.

Te va a tocar un premio en la posada de tu trabajo, así que no faltes. Un amor del signo de Aries o Libra estará muy presente en este fin de semana. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 30, 97 y 21. El mejor regalo para un Capricornio es todo lo relacionado a perfumes o ropa y eso los va a hacer muy felices.

Acuario

Fin de semana de estar conviviendo con tu familia y amigos en una posada navideña, recuerda que tú eres el mejor anfitrión del zodiaco y el alma de las fiestas. Recibes un regalo de alguien que no esperabas en tu oficina. Haces limpieza en tu casa para recibir a tu familia en estas fiestas.

Te compras ropa para estrenar en esta temporada. Ya no prometas lo que no puedes cumplir, especialmente con amores fugaces, tienes que ser más sincero para no lastimar a nadie. Trata de consentirte a ti mismo y comprarte todo lo que necesitas porque para eso trabajas todo el año.

Lo que más le gusta al Acuario es todo lo que sea de marca costosa, le gusta mucho presumir sus regalos navideños, así que para consentirlos se debe gastar mucho dinero. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 14, 17 y 30.

Piscis

Fin de semana de estar terminando todos los pendientes que tenías en cuestión de trabajo y escuela, recuerda que debes de administrar más tu tiempo para que no te veas tan presionado. Te invitan a una posada navideña en la que te vas a ganar un premio. Estos eventos son muy buenos para ti porque te ayudan a ser más sociable.

Recuerdas mucho a un ex amor que ya no está, trata de hablarle y desearle lo mejor para que tu corazón esté en paz. Te regalas un celular o cambias tu computadora. Compras unos regalos para unos sobrinos de última hora.

El mejor regalo que le puedes hacer a un Piscis es un tratamiento en un spa, una cadena de plata o un reloj. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 29 y 00. Vendes tu carro o remuevas el que tienes. Con tu pareja va a ser un domingo de mucha convivencia y armonía.

Con información de MhoniNoticias