Horóscopos Mhoni Vidente sábado 26 de febrero de 2022

México.- Descubre lo que te espera el presente sábado 26 de febrero de 2022 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Diario Información

ARIES

Hoy tu pareja espera una vuelta a la raíz del amor. Que se caigan los muros, que se cierren las brechas, que se acaben los fingimientos… Hay muchos vicios en la relación que deben ser superados, pues la desilusión puede llenar la casa. Es hora de recuperar la chispa auténtica del amor.

La herramienta más poderosa que tienes para remontar esta ola de negatividad es tu entusiasmo. Es una fuerza contagiosa que debe transmitirse a todos los miembros de tu equipo. Es la principal virtud que todos te reconocen, y es la mayor de tus fortalezas. De modo que ten fe en ti mismo, y ayuda los demás a que las tengas en sí mismos.

Hoy es un buen día para mirar hacia el futuro, y establecer mecanismos para que tengas un futuro más promisorio. Tu bienestar debe estar cubierto de manera económica, de modo que te garantices una atención ante cualquier eventualidad. Reserva una parte de tus ingresos para fin, por tu cuenta, a partir de hoy.

TAURO

Para terminar con esas discusiones que últimamente se han presentado es mejor ceder. Tu pareja cree que te tomas todos los privilegios dentro de la relación sin brindar espacios comunes. Quiere que las decisiones dentro de la relación se tomen juntos. Y en ello tiene toda la razón. Es hora de compartir responsabilidades y derechos.

Es un buen día para que te replantees la necesidad de trabajar en equipo. Tu naturaleza te impele a dar las ordenes antes que recibirlas, pero eso es porque no comprendes la necesidad de trabajar en equipo, sumando tu talento más que imponiéndolo a los demás. Es un buen día para aprender el arte de ser un equipo.

No sueles llevarte por la nostalgia, y ese es un problema para ti, cuando, como hoy, te asaltan recuerdos con los que no sabes lidiar emocionalmente. No te reproches tomarte un momento para recuperar el aire y retomar fuerzas. No puedes hacer nada con el ayer, más que aprender de él.

GÉMINIS

El camino ha sido largo, pero aún queda mucho por recorrer. Ha sido una buena idea compartir un proyecto, pues esa meta común hace del amor algo más que amor, y al mismo tiempo lo fortalece y bendice. De modo que sigue por esa senda compartida, y no pierdas de vista lo que el futuro tiene para ofrecerles.

Los rumores que han llegado a tu oído no son más que eso: rumores que tratan de hacerte perder pie ahora que al fin has levantado cabeza. Es hora de reconocer quién, dentro de tu organización y equipo, está apara ayudarte a subir las cuestas y quién, todo lo contrario, es un lastre y pura energía negativa.

La música puede ser una gran herramienta para ayudarte a librarte de esas tensiones que se convierten en un estrés que te mina. Sí, los astros saben que no te gusta bailar, y es por ello que te recomiendan que, unos minutos cada día, cortes con la jornada y te encierres a bailar y dejar salir a solas.

CÁNCER

Es un día en el que hay cierto desaliento entre tu pareja y tú. Los problemas parecen acumularse a su alrededor, y sienten un gran temor ante el futuro. Los astros van a concederte una señal para que sepan que la luz se acerca. Lo vital es que a partir de ahora permanezcan más unidos que nunca. Todo se resolverá.

Es peligroso confundir los negocios con las amistades, pues eso conduce a que los errores se solapen en nombre de los afectos, que no se exija entre los amigos aquello que se demanda a los compañeros de trabajo. Si insistes en trabajar con amigos, el éxito se basa en hacer respetar los límites del negocio.

Contener tus emociones es la salida más habitual que tienes ante la agresividad de los demás. Esta estrategia, sin embargo, te hace daño, y debes moderarla. No debes callarte por el miedo de causar incomodidad, pues es más importante tu salud emocional que dar una buena impresión ante los demás.

Foto: El Bocón

LEO

Cuando se tiene pareja es recomendable tener una memoria selectiva. Hoy el aniversario de un gran problema que casi pudo destruirles, y por ello es mejor no mencionarlo y olvidar a las personas involucradas. Además, debes perder cuidado: tu pareja ni siquiera lo recuerda más.

La humildad no es la mejor estrategia para vender y hacer negocios, pues las personas necesitan confianza para comprar y firmas acuerdos, y una persona tímida no les transmite esa confianza. Para que la gente confíe en lo que haces debes tener confianza en ti mismo, por encima de todo.

Tus sueños son una guía que pasas por alto con demasiada frecuencia, aunque te han demostrado en muchas ocasiones que contienen consejos y claves para apoyarte en las decisiones de tu día a día. De modo que hoy aplica las enseñanzas que el sueño de anoche te ha dejado. Es un mensaje del Destino.

VIRGO

El amor tiene y debe tener muchos rostros. Puede ser un niño, un guerrero, un ángel, una tormenta… Esa es una de sus grandes virtudes, que se adapta al talante de los amantes, a sus energías. Sin embargo, sin importar el rostro que tenga el día de hoy, evita que sea una que haga daño a la persona que amas.

Hay que volverse un huracán, una fuerza de la naturaleza: es necesario que hoy tomes la ventaja por delante de tu competencia. Si les permites que te rebasen, los dejas en una situación en la que van a poder hacerse con una oportunidad que, en realidad, estaba destinada a ti. No des un solo paso atrás.

Hay que beber agua, mucha agua. No importa lo que hayan dicho sobre otras bebidas. El vino o el vodka: el agua es tu verdadera conexión con toda la Creación. A través de ellas recibes los minerales y las fuerzas magnéticas de corazón de la Tierra. Haz caso a lo que dicen los médicos.

LIBRA

Por un descuido tuyo, tu pareja va a darse cuenta de algo que mantenías en secreto. No se trata de un tema realmente importante, pero lo que pesará será el hecho de que lo ocultaste. Debes evitar mentir y explicar con claridad de que se trató y, sobre todo, que ya no tiene peso alguno sobre sus vidas.

Hay que baja el ritmo, pues solo nos hace desgastar este ritmo incesante para dejar atrás a la competencia. No es tiempo para ganar ni para ir a la vanguardia, pues este es día en el que debes experimentar el goce de trabajar solo por trabajar. El deleite de ver todo aquello de lo que tu talento es capaz.

Ten paciencia en lo que se refiere a ese tratamiento. Los resultados (así te lo dijeron) van a tomar algún tiempo. Y, en todo caso, aunque no lo veas, tu cuerpo ya ha comenzado su proceso de recuperación. Más temprano de lo que crees, notarás (entonces sí) un cambio positivo, que te llenará de energía.

ESCORPIO

Nada se puede dar por hecho dentro de una relación. Ese adelantarse a las cosas y actuar si prestarle importancia no es benéfico para ninguna de las dos partes. Ante las molestias de tu pareja, no argumentes que se trata de cosas de su carácter o que se van a pasar. Hay que averiguar que le sucede.

Aunque pueda ser doloroso y complicado, es mejor tener a los mejores como parte de tu equipo, pues tú eres alguien que ofrece lo mejor, con un alto nivel de compromiso y eficiencia. No es justo quedar rezagado por personas que no están a la altura. Es un buen momento para depurar y mejorar los resultados.

Este es un buen día para comenzar con un nuevo plan de ejercicios. Has llegado hasta dónde podías llegar con el anterior, y es preciso que llegues a nuevos estadios de tu bienestar. Es u hecho que necesitas ayuda profesional. De modo que busca a un experto o infórmate por tu cuenta para diseñarlo.

Foto: Extra

SAGITARIO

Este es uno de esos días en que debes decir que sí, sin pensarlo y sin esperar arrepentimientos posteriores. Es que tu pareja te pide no puede esperar más dilaciones, pues ese esencial para ella. No por razones materiales o de vanidad, sino porque para ella consiste en una verdadera prueba de amor.

Te preguntas si puedes pedir un aumento o una mejora en tus condiciones de trabajo. Los astros te responden que sí, y que es imprescindible, pues lo mereces. Disipa los temores de represalias, pues tus superiores y equipo saben que eres una persona indispensable. Tal vez la más indispensable de toda la organización.

No sabes cómo comenzar con un buen programa de ejercicios, aunque notas su necesidad en tu cuerpo. Eso hace que lo postergues y lo postergues. Hoy es un buen momento para dejar de lado los pretextos y comenzar de una vez. Es muy sencillo: sal a dar un paseo de al menos 15 minutos cada día.

CAPRICORNIO

Hoy es necesario que dejes que tu pareja sea un poco más libre. Suele adoptar una actitud censora en cuanto lo que hace y lo que dice. Y eso le hace sentir presa, sin alternativas de desarrollo personal. Tal vez exagera, pero a ti te corresponde darle la libertad que demanda. Se menos represor.

Este es un buen día para repetir esas situaciones en las que fracasaste, y salir airoso en esta ocasión. Debes forjarte como trabajador y como ente productivo, y esta es la manera de hacerlo. Demuestra que has aprendido de tus errores y no evadas estos problemas que en otras situaciones fueron tu derrota.

No puedes cambiar al mundo y a la gente, pero sí puedes cambiar tú. No te dejes avasallar por aquellos que se resisten a acompañarte en tu camino de desarrollo. Si tus amigos, tu familia o tu pareja no comparten tu necesidad de crecimiento, hazlo a solas. Con tu ejemplo comprenderán la importancia de lo que haces.

ACUARIO

Es bueno decirse que no al estar en pareja. Si importar la intensidad del amor, es necesario que dejemos de lado la idea de que perdemos nuestra independencia. Cada uno debe conservar sus querencias y sus rechazos. Es saludable mantener los propios puntos de vista, pues con ellos demostramos que la relación es fuerte y respeta la libertad.

El dinero no se crea por arte de magia. La ganancia material tiene sus mecánicas y sus secretos, y ni siquiera todos los astros puedes hacer la tarea por ti. De modo que de pie y adelante: hay que dejar de esperar una solución mágica que no va a llegar. Toca trabajo y esfuerzo, pues el talento y la ambición ya los tienes.

Este día debes ir con cautela, pues las tendencias señalan que tu sensibilidad estará al tope. Pequeños estímulos pueden desatar tus emociones de manera violenta. Evita confrontaciones o dejarte llevar por la nostalgia. Es el tiempo de la mesura y del autocontrol, pues tu equilibrio espiritual es esencial.

PISCIS

La clave de las relaciones duraderas es la paciencia y el compromiso. Son dos ingredientes que no tienes problema en dar. Tu pareja, sin embargo, se está pensando las cosas. Lo sabes, pero no debes intervenir, pues es lo peor que podrías hacer. Tu pareja debe entrar a ese mismo espacio que tú por su propio pie.

Lo barato, sale caro, dicen. Y lo dice con probada experiencia. No reduzcas los costos de modo que baje la calidad de lo que ofreces, pues ese seria el final de tu negocio. Trata de encontrar con los involucrados un término medio en el que las demandas de recorte puedan satisfacerse en parte sin afectar la calidad del producto y de los servicios.

Otro día, y otro día desperdiciado. Tienes que enfrentar ese tren de pensamiento que tanto te afecta, y que solo te hace dar vueltas en un círculo vicioso, donde nada sucede y nada se consigue. Es hora de romper con el maleficio que tú mismo te has impuesto: hay que dar un paso firme fuera de esta zona de confort.

Foto: Vogue

Con información de MhoniNoticias