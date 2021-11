Horóscopos Mhoni Vidente sábado 27 de noviembre de 2021

México.- Descubre lo que te espera el presente sábado 27 de noviembre de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Tododisca

ARIES

Hay que desintoxicarse de las redes y de las pantallas. Hay que destinarlas a un único sitio en la casa, y que les dejen en paz al comer y al ir a dormitorio. Ese embotamiento que tu pareja y tú sientes tienes que ver con ellas y con la atención fragmentada que ahora, apenas, se prestan el uno al otro.

Hoy vas a encontrarte con un problema que, a primera vista, parecerá irresoluble, pero debes analizarlo bien. Vas a comprender que se trata, en realidad, de un reto. Y que la energía que vas a invertir en afrontarlo va a ayudarte a reconfigurar todo tu entorno productivo. Algo que va a ser de gran beneficio para ti.

Hoy debes cuidar en particular todo lo que tiene que ver con tu piel. Los elementos van a jugar en su contra, y por ello debes tomar medidas extras. Huméctala, usa protector solar si es el caso y atiende toda herida. Tu piel es tu conexión más directa con el mundo y sus sensaciones: dale todo lo que necesite.

TAURO

No puedes ser feliz si tu pareja no lo es. No puedes sentirte realizado si tu pareja se siente menospreciada. Cuando se inicia un proyecto común, esa travesía fracasa si cada uno de los miembros de la pareja están por su cuenta. Hoy es un día para volver a firmar el pacto de crecimiento mutuo.

El dinero se va y no regresa. Es por ello que hay que estudiar muy bien las opciones para invertirlo antes de hacerlo. No hay segundas oportunidades en este negocio. Si quieres que tu esfuerzo fructifique, escucha a tu instinto. Te ha dado resultado en otras ocasiones, y ahora está más afilado que nunca.

No le demandas a la gente aquel que no está en capacidad de dar. Recuerda la frecuencia con la que te han decepcionado, pero recuerda (también) que tienes una parte de responsabilidad en ello. Mantén expectativas realistas en todo caso, y que la fe ciega solo se aplique en ti mismo.

GÉMINIS

Antes de criticar a tu pareja, comprueba que no vistas las ropas nuevas del emperador… Al final de cuentas, todos podemos ver la paja en el ojo ajeno, sin antes revisar el nuestro. Sueles ser duro en apreciaciones sobre lo que personas que amas hace o deja de hacer. Y lo que toca es que le dejes ser en libertad.

Hay que saber supervisar y evaluar antes de medir resultados. No harías mal en tomar un curso que te permita descifrar los datos que arroja tu quehacer productivo, pues te estás quedando rezagado en relación a tu competencia. Tienes que aprovechar mejor tus herramientas para medir, diagnosticar y corregir.

No eres un médico, y la tuya es la última voz autorizada para hablar de ti mismo y de tu salud. De manera que consulta a una mirada experta. Lo que vas a conseguir, de una vez te lo vamos a decir, será una reprimenda por esos descuidos que no dejas de cometer en cuanto a tu cuidado personal. Y nada más.

CÁNCER

Hoy tendrás que hablar con tu pareja sobre limitaciones y sobre renuncias. Sobre todas esas cosas que, por ahora y por razones económicas, no podrás llevar a cabo. No deben desesperarse, pues esta es la manera en que el Destino los pone a prueba. Es que esperan y por lo que trabajan, llegará si siguen en la misma senda.

No pidas es préstamo que has estado considerando desde hace cierto tiempo. Es una mala idea, pues implica un regreso al inicio de tu proyecto. Y es aún más grave porque implicará que lo harás con una deuda encima. Es mejor esperar a que las cosas se acomoden a tu favor, y que puedas expandirte con recursos propios.

Tu cuerpo es un templo hecho de los materiales más humildes, pero sostenido por lo más valioso que hay en este mundo: tu pasión. Es momento de recuperarla, porque desde hace algún tiempo te han apresado la melancolía y la apatía. De manera que pregúntate: ¿Qué es lo que ahora mismo me hace falta para sentirme vivo?.

Foto: La Noticia Digital

LEO

Este es un día el que habrá cierta tensión en el ambiente. Tu pareja parece desconfiar de tus palabras y no importa todo lo que haces para intentar agradarle, las cosas no parecen aligerarse. Todo lo que pasa es que tiene problemas en mente, y tu insistencia solo le hace sentirse con más presión.

Te piden que te retires de un proyecto, y sabes que se trata de una situación injusta, que no se valora tu participación y tus méritos en el mismo. Y tienes toda la razón, pero debes ver más allá del momento presente. Y lo que conviene de aquí en más es que te atengas a la disciplina, y aceptes las órdenes.

La salud emocional es parte esencial de tu bienestar. La olvidas a menudo. Como hoy, que insistes en gastar t tiempo en las redes sociales, intentando agradar a gente que no conocer y no te valora. Este es un buen momento para comenzar con una desintoxicación que te permita deshacerte de toda esa negatividad: desconecta.

VIRGO

A pesar de lo que el amor nos pueda atar, cada uno (dentro de una relación) conserva su identidad y su ser. No puedes reclamar posesión sobre un alma y sobre un cuerpo. Eso es lo que los celos pretenden, y desde luego es un error. Es mejor mesurar la manera en que demuestras tu amor. Que solo sea de una manera positiva.

Acalla a las sirenas que te llaman al naufragio. Sólo tu comprendes la esencia de tu negocio, su manera de operar y sus necesidades. Hoy te vas a encontrar rodeado de personas que creen saberlo todo, y que te van a llenar de consejos y soluciones. No les lleves el apunte en nada.

Evita los riesgos relacionados con el tacto. Cuida lo que tocas y evita las sustancias abrasivas. Es mejor que use guantes en el trabajo, para disminuir problemas. Al fin y al cabo, tu piel es una zona delicada que merece toda tu atención. Evita, si acostumbras a usarlos, cambiar de crema, maquillaje o loción.

LIBRA

Hoy es un día en el que va a haber un pulso dentro de la relación. Tu pareja se planta acerca de ciertas decisiones que ha tomado (parece que sobre formar una familia), y tú has decidido también plantarte en tu postura. No será un momento sencillo, y por ello es imprescindible que hagan lo necesario por dialogar adecuadamente.

Debes enfrentar algunas sanciones por no jugar con justicia, según las reglas. No tiene sentido que te opongas a ello, pues sabes muy bien que tu proceder fue equivocado. Hay que asumir una actitud digna, y esa es reparar y resarcir en lo que puedas. Pedir disculpas, también, demostrará que has aprendido del error.

Hoy debes fortalecer tu aura. La luz que desprende de manera habitual está disminuida. Y es preciso que la potencies Consigue piedras de cuarzo de los siguientes colores: rosa, azul y verde. Colócalos junto a tu cama antes de dormir. Te sentirás renovado al despertar, y tu brillo se impondrá.

ESCORPIO

El amor te da la oportunidad de ver al mundo desde una nueva perspectiva. Y es que, al fundirte con otra persona, necesariamente terminar por conocer la mirada que tiene sobre el mundo de una manera intensa. Y toma de esa mirada lo que es valioso para ti, de la misma manera que ella los toma de ti. El amor es un aprendizaje y debes aprovecharlo.

Este es un buen día para echar a andar proyectos y todo tipo de iniciativas. No te dejes inmovilizar por presagios sombríos: tu tiempo está al llegar. Este día será el que marque el inicio de toda una nueva época para ti. Lo que queda a partir de ahora es aprovechar este primer impulso, y dar el salto a nuevas fronteras productivas.

Cuando las cosas se tornan más difíciles es cuando hay que portarse mejor. Comienza una nueva etapa en tu crecimiento personal, e implica nuevos desafíos. Y, justo por ello, nuevos esfuerzos, una disciplina más férrea y mayor compromiso. No te eches atrás por todo lo que implica. Y haz ese extra que tu cuerpo te pide.

Foto: Hola

SAGITARIO

Las cosas han mejorado porque tú y tu pareja han mejorado. Es un buen día para agradecerse el uno al otro por el esfuerzo, y para hacer un inventario de las cosas que se han ayudado a superar el uno al otro. Una copa de vino, música suave y la luz de las velas. La atmósfera para decirse y reconocerse.

Habrá noticias hoy que van a ser inquietantes, sobre factores externos que afectan tu trabajo o negocio. No debes dejarte llevarte el pánico, pues has construido cimientos firmes. Vas a soportar esta tempestad, y de hecho vas a hacerlo muy bien, al punto de que saldrás fortalecido. No temas.

No abuses de tu energía. Te sientes bien, y tu primer impulso es exprimirte hasta quedar exánime. Ese es un error. No te explotes a ti miso, por duro que sea el contexto. Cuando se trata de ser productivo, hasta donde el cuerpo lo permita, y nada más. Da todo lo necesario, pero hasta donde sea posible.

CAPRICORNIO

Este es un día en el que tu pareja va a enfrentar una derrota. Es necesario que, como nunca antes, estés para acompañarle, para darle ánimos y dejarle ver que este resbalón es solo eso. En los días siguientes debes continuar con ese acompañamiento, pues la huella de este fracaso va a ser honda y duradera.

Hay una pequeña conspiración a tus espaldas que debes atender. No te alarmes, pues como dicen “No hace dalo quien quiere, sino quien puede”. No pueden nada contra ti, pero siempre es bueno mantener la disciplina y serenar los ánimos. Observa lo que hacen a tu alrededor, detecta a los que operan en tu contra y corta de tajo sus chismes.

No bastan tus conocimientos para sacar adelante tu salud y tu equilibrio espiritual. Necesitas de un apoyo y de una guía, que debe provenir de alguien con mayor estatura y experiencia vital que tú. Ese maestro va a llegar a tu vida hoy, y debes darle la bienvenida y seguir sus instrucciones.

ACUARIO

Es uno de esos días en que todo se empantana y en que parece que hasta el aire se ha detenido. Son días que son parte del amor, donde el aburrimiento y la rutina toman su parte. Son días que no debemos aceptar, y que brotan para que nos pongamos en alerta, y en pareja nos movamos de vuelta a la vida.

Ante las decisiones injustas de aquellos por encima de ti en la organización, debes ser cauto, pues los reclamos pueden jugarte en tu contra. Tienes que reconocer que parte del contrato de trabajar para alguien implica reconocer una autoridad ante la que, no pocas veces, no tienes ni voz ni voto.

Dejaste que pasaran varios días sin ejercicio y hoy todo apunta a que va a ser otro día perdido para tu cuerpo. Eso no debe suceder, pues cada día menos de ejercicio y cuidado implica un retroceso en tu salud presente y futura. Deja de lado los pretextos, y toma responsabilidad sobre tu bienestar de una vez.

PISCIS

Hay destellos de tormenta en la casa. Es mejor andar de puntillas y no despertar al león al menos por hoy. Mañana debes plantearte hablar con tu pareja y conocer las razones de su extraño enojo y, sobre todo, decirle lo que piensas sobre su manera tan extrema que tiene de expresar su malestar.

Hoy se van a acercar a ti con una oferta. Te va a entusiasmar y te hacer dar el sí sin meditarlo. Los astros sugieres que te tomes unos días para aceptar, pues, aunque todo brilla de manera deslumbrante, hay puntos nada claros y riesgos de los que todavía no te has dado cuenta.

Este es un buen día para sacar de tu casa todas esas energías negativas que las últimas visitas han dejado a su paso. Esa amargura, ese rencor, esa tristeza… Todo se queda impreso en los muros y los espacios. Abre todas las puertas, abre todas las ventanas, y deja que la luz y el viento hagan su trabajo.

Foto: Planta Doce

Con información de MhoniNoticias