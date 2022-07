Horóscopos Mhoni Vidente sábado 30 de julio de 2022

México.- Descubre lo que te espera el presente sábado 30 de julio de 2022 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Grupo La Provincia

ARIES

No esperes demasiado de esa amistad de tu pareja, pero no opines en voz alta. Al final de cuentas le corresponde a ella y solo a ella calificar a sus afectos. De insistir con la hostilidad, vas a pasar como alguien con celos, que no sabe controlarse y ni siquiera desea compartirla con una amistad. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar.

Hoy hay que poner recursos para seguir trabajando. Eres renuente a invertir, pero hoy es necesario que lo hagas. Estás en un punto en que no puede avanzar sin una mejor infraestructura ni sin una mejor formación como profesional. Ya sea en tus instalaciones, herramientas o tu preparación, invierte.

Hoy los astros te aconsejan que te fijes por dónde caminas. Lo que quiere decir que, en efecto, evites meterte e caminos peligrosos y, también, que no vayas a situaciones peligrosas o delicadas. Es mejor, al menos por hoy, quedarse en casa. No tientes a la suerte, pero si sales, ojo avizor y la atención enfocada.

TAURO

Asumes que sabes más que tu pareja sobre muchos temas. Es justo decirte que hoy vas a llevarte una gran sorpresa. Es una muestra que te da el Destino, para que no sigas creyendo que el amor es una unión inerte: en el amor crecemos y evolucionamos. Justo como vas a comprobar que tu pareja ha hecho.

La mejor manera de llegar al éxito no es, como la mayoría cree, cambiar al menor problema, sino mantenerse. Hay que adaptarse a los cambios y para resolver problemas, pero sin perder la esencia. Esa idea que tienes de dar un paso al costado y probar un nuevo camino, es errónea. Mantente y superarás esta brecha.

El mejor consejo que pueden dar los astros para que alcances el bienestar y el equilibrio es que creas en ti mismo. Solo si te amas darás los pasos necesarios para cuidarte mejor y con mayor esmero. Es necesario que te des cuenta de tu gran valía, y que un pequeño trance no te define ni te estigmatiza.

GÉMINIS

Cuando debas pensar en tu pareja, piensa en Adán y Eva. Al final de cuentas, todas las parejas con como Adán y Eva. Cada una es la primera y la última pareja del Edén. Luchan por construir el Paraíso en la Tierra. Cada vez que pierdan el sendero, recuerda esto: de ustedes juntos depende alcanzar el Cielo.

Cuando se trata del dinero, lo mejor es no recibir sorpresas. Hay que tener redes seguridad que te garanticen que todo va a cumplirse en tiempo y forma. Solo a través de un método establecido y de una maquinaria bien aceitada será posible que el dinero aumente. Revisa todos tus protocolos de seguridad.

Estás bien asentado en tu zona de confort, y no tienes pensado salir de ella. Sin embargo, la vida no piensa del mismo modo que tú. Hoy el destino va a hacerte salir de tus territorios habituales y va a ponerte en una situación extraña para ti: deberás lidiar con desconocidos del todo opuestos a ti. Velo como una prueba.

CÁNCER

Las mentiras, sin importar su tamaño o su color, son mentiras. No hay espacio para ellas dentro de tu relación. Tu pareja es estricta con la verdad y con la transparencia, y no va a reaccionar bien si sabe que te tomas ciertas libertades sobre lo que cuentas acerca de tus actividades. Mientras hayas honestidad todo irá bien.

Se trata de marcar la diferencia, no de ser parte del contingente. Siempre has sabido ir un paso por delante de tu competencia. Y esta situación no tiene por qué ser diferente en esta ocasión. Debes redoblar el paso y el esfuerzo, y colocarte al frente, en la avanzada, como solo tú sabes hacerlo. No hay tiempo para lamentaciones.

El orgullo es una mala guía para la vida. Debería servirte para apuntar tu amor propio, y no para tomar ventaja o desquitarte de personas que te aman. Hay que pasar por encima de él, y buscar esa reconciliación que en el fondo deseas. El rencor no puede ser la salida, ni ahora ni nunca.

Foto: Las Provincias

LEO

Este es un buen día para romper cerraduras, para abrir del todo el corazón y sus recovecos, y ofrecerlos a tu pareja. No hay secretos que valgan entre dos, y es mejor que no haya ninguno. Comparte todo, entrega todo: cuando se ama la condición es ser transparente Y harás feliz a tu pareja.

No inviertas en la aventura que te van a proponer hoy. No está bien cimentada y hay riesgos por todas partes. Te será doloso decir que no, pues procede de un amigo muy querido, pero es lo justo. No puedes arriesgarte solo por el afecto que le tienes. Hay que negarse, y seguir adelante.

Te duele lo que sucede con una persona cercana, en su plano emocional. Sin embargo, debes blindarte, pues puede llevarte a un estado de tristeza peor que el que sufre. Eres sumamente empático, pero debes encontrar el justo medio cuando se trata de ayudar a los demás, pues de otra manera ni le ayuda ni te ayudas a ti mismo.

VIRGO

¿Quién habla en tu nombre siempre? Tu pareja. ¿Quién debe hablar en el suyo, siempre? Tú, y sin dudarlo. Es probable que esta ocasión te hayas dado cuenta de que no la asiste toda la razón, pero es mejor apoyar ahora. Después llegará el momento de poner los puntos sobre las íes. Tu apoyo no se debe escatimar.

Ser un buen jefe no implica ser un villano. Si te sientes a disgusto por el trato de tu superior, debes expresarlo, pues es un común acostumbrase a maltratar y a ser maltratado. No permitas que se confunda la crueldad con el liderazgo, porque en los hechos no tienen ninguna relación.

Los Cuatro Elementos Primordiales se encuentra en nuestro cuerpo: Agua, Aire, Fuego y Tierra. Cuatro fuerzas creadoras y cuatro principios transformadores. Es necesario que los convoques para que se equilibren entre sí. De modo que usa sus colores a tractores: azul, dorado, ocre y blanco.

LIBRA

Quieres que estos reproches y rencores se resuelvan por arte de magia, y no pones lo que tu pareja espera de ti: una sincera disculpa. El orgullo sirve, sobre todo, para dilatar el reconocimiento de nuestros errores. Es preferible un momento de humildad que agrandar la brecha entre los dos.

Te dejas el alma en esa tarea, y eso es algo bueno y noble de tu parte. Por ello es necesario que mires a tu alrededor y reconozcas si alguien más comparte tu misma pasión y realiza un esfuerzo semejante por el proyecto. Los astros te aconsejan que hagas limpieza de colaboradores: solo debe haber espacio para la pasión.

Este es un buen día para poner orden en la casa, y por casa los astros se refieren a tu cuerpo. Has dejado de lado la disciplina en cuanto a su cuidado, y ese es un error. Es tiempo de programar su cuidado, con ejercicios precisos y una dieta en toda regla. No te desperdicies a ti mismo en aras de la pereza.

ESCORPIO

Hay un baile pendiente con tu pareja, una cita romántica que no se ha realizado, una escapada a la luz de las estrellas que adeudas… ¿Qué no te ha pedido nada de esto? Desde luego que no, pero es que no hace falta. Son esas sorpresas que espera de ti: hoy debes darle al menos una, por la dicha del amor.

Es momento de comenzar a ahorrar. Lo micro es macro: nuestros actos cotidianos tienen peso en el entorno y en los giros que toma la fortuna. De manera que el valor que das al dinero es equivalente al valor que el Destino le concede en tu vida. Genera riqueza para que el universo la genere contigo.

El desvelo es muy nocivo para ti, que necesitas de toda la fuerza física que el cuerpo te puede brindar, y que solo vas a obtener de un cuerpo realmente descansado. Prepara todo el ambiente para que el sueño llegue: antes de ir a dormir, prepara junto a tu cama un espejo de agua que absorba las energías negativas del espacio.

SAGITARIO

Hoy es preciso que no pongas en la balanza las ventajas y desventajas de formar una familia, como tu pareja lo desea. En todo caso, es necesario que este proyecto (el más importante de sus vidas) sea pensado y sopesado, en todos sus aspectos. La vida es el mayor de los compromisos, y traerla este mundo un compromiso indeleble.

Este es un buen día para deshacerte de esa energía negativa que no permite que tus negocios tengan éxito. Para hacerlo, enciende una vela blanca en el lugar que trabajar y paséala hasta repasar todo el ambiente. Después, coloca una maceta con una planta vida en donde hayas colocado un puñado de monedas.

Tienes que abrir espacios, dentro de tu rutina, para cuidar de tu equilibrio mental. De modo que programa, con una frecuencia de al menos una vez a la semana, una sesión de meditación o yoga, que te permita reconectar con tu espacio interior y con las energías positivas que rondan alrededor de ti.

CAPRICORNIO

La memoria es muy necesaria en esta relación, y es por ello que debes cultivar la tuya. Tienes una gran tendencia a pasar por alto algunas fechas, a cambiar otras, a hacer una verdadera mescolanza con las fechas especiales que tu pareja venera. El consejo de los astros es que lleves un calendario muy puntual.

El conocimiento es la mayor divisa que tienes. Por ello, hoy es un buen día para reconocer la necesidad de ponerte al día en esos temas en los que has quedado rezagado. Un curso de capacitación o un nuevo grado académico tienen costo, pero al mediano plazo no solo se rentabilizan: devuelven dividendos.

Nada nos hace sentir más felices y libres que regalar. Para aumentar esa autoestima y alejar la melancolía regala. A los que amas, a tu familia, amigos, desconocidos… No importa el tamaño del presente, sino el gesto. Los astros devolverán, con mayores dones, cada cosa de la que te desprendas.

ACUARIO

No cuentes ese secreto que involucra a una persona cercana a tu pareja. No solo traicionas la confianza de quien te lo contó, sino que además vas a hacer que la persona que amas pierda a uno de sus vínculos más importantes. Todo ello, además de que sepas si ese relato es verdad o no.

Parte de la sabiduría para hacer negocios consiste en reconocer que algo se ha terminado, que no da más de sí. Y es tiempo de hacerlo sobre algo que ha dado mucho, pero que ya no rinde como antes. Puede tratarse de un negocio, de una sociedad o de un producto. Pero no temas por este adiós: algo nuevo y bueno se acerca.

Tienes que hacer más con mayor disciplina. Hasta ahora te ha salido bien esa dispersión vital, y no has pasado por enfermedades graves o incidentes que debas lamentar, pero el tiempo pasa y los cuidados se hacen cada vez más necesarios. No sigas dejando en manos del azar una responsabilidad que es tuya y solo tuya.

PISCIS

Espera a que tú parea toque ese tema. No le reclames ni vayas con la furia por delante. Todo tiene una explicación, y es mucho más inocente de lo que crees. Lo que cabe preguntarse a raíz de esta desconfianza tuya es ¿por qué demuestras tan poca fe en la persona que amas? ¿Reaccionaría de la misma manera que tú ante un rumor similar?.

Es un día en el que vas a demostrar tu valía. Vas a resolver un problema de grandes dimensiones, sin dificultad alguna. Ello va a demostrar cuál es tu verdadero papel dentro de la organización. No temas intervenir, pues todo esto está en juego. Da lo que se necesita, y espera esa recompensada tan ansiada.

Te pesa hablar poco de ti mismo. Tienes sueños y pesares que quieres compartir, un peso vital que necesitas compartir. Considera la terapia, pues no estás rodeado por personas que sepan escucharte. Si lo deseas, también puedes llevar un diario, y contarle esas cosas a quien más le importan: a ti mismo.

Foto: Nación Rex

Con información de Mhoni Noticias