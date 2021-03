Horóscopos Mhoni Vidente semana del 15 al 18 de marzo de 2021

México.- Descubre lo que te espera el presente lunes 15 de marzo de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Aries

A tu trabajo arriban nuevos compañeros que te serán de apoyo, así que se amable y acepta la ayuda, no quieras hacer todo, recuerda que el que mucho abarca poco aprieta. En materia del amor te buscará un nuevo amor del signo de Acuario o Virgo para una relación estable.

Tauro

Esta semana será de muchas actividades importantes en tu vida es momento de que pongas en orden todo lo que te rodea. Cuida lo que dices y en quien confías evita meterte en chismes, ten en cuenta que la comunicación no es lo tuyo y a veces eres muy inocente al confiar en las personas.

En materia del amor por fin llegará a ti el amor que tanto buscas y necesitas para ser feliz y estar en paz. En materia laboral tendrás mucho trabajo en esta semana, ten calma puede que tu jefe va a estar algo neurótico, trata de no pelear y sacar adelante todo lo que se te pida.

Géminis

Estarás muy pensativo en tu trabajo y con razón es momento de que busques un proyecto laboral más acorde a tu carrera y habilidades. Tus amigos o familiares te invitan a un viaje en Semana Santa, lo mejor es que aceptes y trates de relajarte te ayudará mucho .

En materia laboral, puede que en tu trabajo haya cambios muy fuertes alrededor tuyo. Mandas a arreglar tu carro y le cambias una llanta para evitar accidentes. Sabrás de una enfermedad de un familiar y estarás dando apoyo.

Cáncer

Tendrás mucho trabajo esta semana, mucho y tus jefes te estarán supervisando así que debes poner mucho empeño y ser cuidadoso con lo que haces para que no tengas problemas.

En materia del amor estás a punto de tener un compromiso mayor con tu pareja. En lo económico es mejor que no te fíes y no prestes dinero pues tu signo no sabe cobrar puede que adquieras un crédito para comprar un departamento.

Leo

Es momento de que estés tranquilo y ver como los malos momentos quedan en el pasado, tu signo es de fuego y como tal debido a que en estos días entra la primavera es momento en que toda tu energía se renueva por completo. Recuperas el amor perdido y será una semana de lo más apasionada.

En materia económica necesitas un mayor control de tus finanzas y precisión en tu contabilidad, debes tener un control más férreo de lo que gastas y lo que ganas.

Virgo

Confía en tus buenos amigos este día, en ellos está el triunfo, busca en ellos ese empuje que te hace falta para salir de este pequeño bache en el que te encuentras, sus consejos valen oro.

En el amor te busca una ex pareja para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero, asimismo tendrás una nueva visión de las cuestiones amorosas; esta semana puede que conozcas un amor del signo de Cáncer o Aries.

Libra

No tires a saco roto los consejos que se te van a ofrecer el día de hoy. Confía en la autoridad de quien los brinda, y ponlos en práctica de inmediato. Eres una persona muy amable y caritativa, pero debes aprender a administrar mejor tus finanzas para no quedarte sin dinero.

En materia del amor hablas con tu pareja sobre planes para boda o irse a vivir juntos. Ayudas a un amigo en un problema de divorcio.

Escorpio

En materia económica este día no te favorecerá de manera que es mejor que cuides y ahorres tu dinero. En lo laboral es tiempo de empezar a renovarte por completo intentado y te favorecerá.

Trata de dormir más en las noches y apagar tu celular, no todo son las redes sociales y te están quitando mucho tiempo de descanso.

Sagitario

Será una semana de mucho trabajo, tienes muchos proyectos atrasados, así que trata de no desesperarte para que no tengas problemas con los jefes. Piensa siempre antes de hablar, tu signo es muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres ni sientes.

Cuida tu salud es momento de comenzar la dieta, olvídate de las frituras y dulces que esto te hace estar un poco fuera de forma. En materia del amor si tienes pareja puede que tengas problemas si estás casado y los celos serán los culpables. Los Sagitario solteros por fin deciden tener pareja formal.

Capricornio

No te dejes llevar por el pánico, pues esa es la manera más común de cometer errores. Respira hondo y haz lo que haces día tras día: trabajar dando tu mejor esfuerzo, sin reservas ni tregua.

Tu signo es muy rencoroso y eso te hace que tengas dificultades en tu vida personal, por eso aprende a soltar lo que no fue y a ser mejor persona. Ya no pelees con tus padres, trata de solucionar cualquier malentendido.

Acuario

Desde hoy debes plantearte como tu mayor propósito ahorrar, pues es probable que en un futuro tengas dificultades económicas es momento de que hagas un plan de ahorro que no te limite demasiado.

Ten cuidado con el calor, cuídate mucho del clima, sueles salir a la calle sin abrigarte o sin cubrirte del sol como es debido. Te buscará un amor del signo de Aries o Cáncer que hablará de estar en una relación contigo.

Piscis

Afrontas una decisión muy importante la cual no debes dejar en manos de terceros pues es un riesgo grande, debes tomarlas tú mismo, sin dejar que otros intervengan, pues, al final de cuentas, tu intuición ya ha hablado, y ya has elegido, es solo que no quieres hacerte responsable de esa decisión.

En cuestiones de negocios, trata de no relacionarte con amigos y mejor contrata gente profesional. En cuestiones del amor sé más detallista con tu pareja para que no dejes caer la relación en la monotonía.

