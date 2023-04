Horóscopos Mhoni Vidente semana del lunes 17 al jueves 20 de abril de 2023

México.– Descubre lo que te espera la presente del lunes 17 al jueves 20 de abril de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto Aire de Santa Fe

ARIES

La gente de Aries deberá manejarse con mucha prudencia esta semana para evitar problemas, sobre todo en el ámbito laboral. Y es que en tu espacio de trabajo vas a mostrarte demasiado elocuente en los próximos días, y hablarás, pero sin pensar ni medir tus palabras. No lo harás con malas intenciones, pero tus palabras van a ser malinterpretadas y herirán susceptibilidades entre tus compañeros de trabajo. Refrena tu lengua para no provocar discusiones y problemas innecesarios en tu lugar de trabajo.

En el terreno sentimental, Aries tendrá un serio problema de celos. Aunque atraviesas una excelente etapa a nivel profesional y a nivel sentimental, esos celos no te permitirán disfrutar del momento. Tu mente te estará jugando una mala pasada y estarás viendo peligros y fantasmas en donde no hay nada. Recientemente te has alejado de un amigo de toda la vida por esta misma causa, porque te atormentas pensando que todos desean y quieren arrebatarte a la persona que amas. Como la relación recién comienza, tu pareja está tolerando tu conducta, pero todo tiene un límite y esa paciencia se acabará dentro de poco.

Es conveniente que recurras a un profesional para vencer esa negatividad. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tendrás una muy buena semana. Tu emprendimiento comercial al fin logrará alcanzar el éxito. Te sentirás entusiasmado y con ganas de correr riesgos, por eso te vas a aventurar por caminos desconocidos e invertirás en novedosas ideas. Los astros aseguran que te irá bien, pero debes procurar ser prudente durante los próximos días y solo arriesgar sumas de dinero moderado.

TAURO

Esta semana te encontrará incómodo en tu ámbito laboral debido a la mala relación que tienes con uno de tus compañeros de trabajo. Es cierto que se trata de una persona con mal carácter y egoísta, pero en los próximos días entenderás que la confrontación no te beneficia en lo absoluto. Aprovecha esta semana para tener una conversación extensa con él y te sorprenderá al encontrar a una persona mucho menos desagradable de lo que crees. Probablemente no logres construir una amistad, pero sí lograrás coexistir pacíficamente en el espacio laboral que comparten y esto te permitirá recuperar el entusiasmo por tu empleo.

En el terreno amoroso, el hombre de Tauro deberá reflexionar seriamente sobre su vida sentimental. Tienes una relación que te entusiasma, pero ambos necesitan esforzarse más para que la pareja funcione. El problema es que ninguno de los dos está dispuesto a hacer concesiones o sacrificios por el otro. Esta semana los astros te otorgarán claridad mental y favorecerán la toma de decisiones. Sería bueno que te preguntaras si en verdad quieres estar con esa persona.

El sexo no lo es todo en una pareja, ya que puede haber mucha atracción sexual entre ustedes, pero eso no alcanza para llevar adelante una relación. Ten mucho cuidado porque estás atravesando un período de mucha fertilidad, y un hijo siempre es una bendición, pero tu pareja no está lo suficientemente madura como para afrontar ese desafío. Por su parte, la mujer de Tauro tendrá una excelente semana a nivel sentimental. Disfrutar de ese amor que avanza paso a paso.

GÉMINIS

Será una semana tormentosa en el área laboral para la gente de Géminis. Se cometerá una injusticia contigo, y es muy probable que seas despedido, pero ya no hay nada que puedas hacer al respecto. Es normal que al principio sientas mucha furia y resentimiento, pero esos sentimientos no te ayudarán a mejorar tu situación. Será un momento en el que deberás focalizar tus energías en buscar un nuevo trabajo.

No debes desperdiciarlas buscando culpables. Todo cambio es difícil, pero estás muy bien auspiciado por los astros para encontrar un trabajo nuevo y mucho mejor para ti. Anímate y sal a buscarlo. Además, los astros señalan que esta semana comenzará para ti una etapa que estará marcada por un gran crecimiento económico. Recordarás que, desde hace tiempo, tienes en mente una idea para un emprendimiento comercial.

Por diversas razones no habías logrado ponerlo en marcha, pero durante esto días conocerás fortuitamente a quienes serán tus futuros socios. Son personas excelentes y honradas. Todos aportarán sus conocimientos y habilidades y de esta forma tu proyecto se convertirá en un éxito. Esta semana, por otra parte, será importante para aquellas personas del signo de Géminis que se encuentren solteras desde hace algún tiempo. Al fin aparecerá la persona que los atraiga lo suficiente como para dejar el estado de soltería de una vez por todas.

Se tratará de una persona de su ámbito laboral, aunque no gozará del aprecio de sus compañeros. No hagas caso de los chismes, ya que no tiene sentido que dejes pasar a quien puede convertirse en el amor de tu vida por lo que otros digan o piensen.

CÁNCER

La salud de la gente de Cáncer estará muy bien esta semana. Vas a sentirte lleno de vitalidad y energía y con ganas de realizar mucho ejercicio y cambios positivos en tu vida. En el terreno del trabajo, no actuarás de la forma más inteligente durante los próximos días. Sabes que tienes una gran preparación y mucho talento, y por ello va a irritarte que nombren a una persona como jefe tuyo que es intelectualmente inferior a ti.

Las injusticias suceden, pero no ganarás nada poniéndote a tu nuevo jefe en contra. Durante esta semana te costará mucho manejar tu temperamento. Si das un paso en falso terminarás enojando a tu superior. Tienes la suerte de que es una buena persona y te perdonará un exabrupto. Sin embargo, debes ser consciente de que esta situación no puede repetirse porque entonces sí deberás afrontar graves consecuencias.

Debes resignarte y cumplir con tus deberes. Por otra parte, esta semana comenzará una etapa de tu vida en la que tus principales prioridades serán el dinero y la estabilidad económica. Con esto en mente retomarás una actividad que habías abandonado y que era para ti un pasatiempo más que un trabajo en forma. Los astros te darán ideas para transformar este pasatiempo en una actividad rentable. Pondrás tanto esfuerzo en tu nuevo emprendimiento que, sin duda, será exitoso.

En el terreno sentimental, durante esta semana los nativos de este signo no conseguirán evitar que recuerdos desagradables ocupen su mente. En el pasado tu pareja te ha sido infiel y durante esta semana, por distintas circunstancias, revivirás una y otra vez ese doloroso momento. Intenta desahogarte con algún amigo antes de reencontrarte con tu pareja para evitar caer en recriminaciones que ya no tienen sentido.

LEO

Durante esta semana, Leo, estarás muy optimista y con ganas de renovar todos los aspectos de tu vida. La Luna en tu signo te impulsará a cambiar aquellos hábitos nocivos que te restaban productividad en el trabajo. Esto te hará sentir muy bien y te dotará de una gran predisposición para limar asperezas con aquellos compañeros de trabajo con los que normalmente no tienes una buena relación. Ese espíritu renovador se extenderá a tu esfera afectiva, y te ayudará a tomar esa decisión que venías postergando por falta de valor relacionado con tus amistades.

En cuanto a la salud, esta semana retomarás un deporte que abandonaste hace un tiempo, pero que te gusta mucho. Por otra parte, a pesar de ese entusiasmo, la clave para esta semana será actuar con prudencia en el ámbito laboral. Recibirás ofertas para que abandones tu trabajo actual y comiences de nuevo en otra empresa. Sin embargo, los astros te advierten que durante las próximas semanas no será recomendable que tomes decisiones porque no sabrás ser objetivo. En este caso en concreto, habrá un gran riesgo de que te crees falsas expectativas y que acabes aceptando un empleo que, en realidad, será mucho peor que el lugar en donde trabajas actualmente.

En el terreno amoroso, ve con cautela porque es muy posible que ocurra una fuerte pelea con la persona que amas. Deberás dejar pasar unos días antes de reconciliarte con tu pareja porque fingir que no ha pasado nada será imposible. Considera que será el preludio de una decisión muy importante. Tú y tu pareja han tenido discusiones frecuentes, debido principalmente a que ambos tienen un carácter muy colérico. Por eso, decidirás que deben tomarse un tiempo para calmar las cosas entre ustedes.

VIRGO

Será una semana muy propicia para que las personas de Virgo se concentren en planear actividades placenteras y dejen de lado el estrés laboral que han padecido durante los últimos meses. En cuanto a la salud, es necesario que hagas algo para canalizar la tensión y evitar que repercuta negativamente en tu salud. Esto es importante pues se iniciará un período de cambios a nivel laboral. No debes temer que vayan a despedirte, pero sí que deberás afrontar un cambio de puesto o de emplazamiento.

La noticia te tomará de sorpresa y al principio estarás muy enojado e incómodo con este cambio. Sin embargo, todo sucede por alguna razón y con el tiempo vas a darte cuenta de que este cambio será lo mejor que te podría haber pasado en el ámbito laboral. A partir de esta nueva época, comenzarás a crecer profesionalmente. Te darás cuenta de que te permitirá alejarte de aquellas personas que no te aprecian y que han hecho hasta lo imposible por arruinar tu excelente desempeño. El terreno amoroso, la gente de Virgo vivirá una semana complicada.

Tu pareja te hará algunas proposiciones de índole sexual que te dejarán sin respuesta. Como se trata de una relación que recién comienza, tienes miedo de que si no accedes a sus deseos esa persona te dejará. Esto no es así, la vida sexual de una pareja es fundamental y en ella ambos deben sentirse cómodos. La clave está en hablar francamente con tu pareja sentimental y exponerle abiertamente tus opiniones con respecto al sexo.

LIBRA

En el ámbito de la salud, la gente de Libra se dará cuenta de que su estado físico es lamentable. Hay que remediarlo. Comienza cuanto antes a practicar un deporte. La actividad física te traerá un gran alivio a todos tus padecimientos, sobre todo a esas molestias de la columna.

En el ámbito laboral, te estás esforzando mucho porque deseas crecer en la compañía en donde trabajas. Sin embargo, a pesar de que recibes felicitaciones por tu buen desempeño, no logras ni ascender ni percibir una mayor remuneración. Vas a descubrir que el problema es que la empresa no está pasando por un buen momento. Si deseas continuar trabajando allí debes armarte de paciencia y esperar a que la crisis pase para obtener la recompensa que mereces. En el terreno amoroso, las personas de este signo que no se encuentren en una relación recuperarán esta semana la ilusión en el amor al conocer a una persona del signo de Aries, Leo o Sagitario con la que querrán vivir una gran historia de amor, si bien no se podrán abstraer de experimentar emociones contradictorias.

Habrá días en las que sentirán hacia esos recién llegados un amor enorme y sólido; y, por otra parte, habrá días en los que dudarán seriamente en continuar adelante con esa posible relación. Debes buscar la manera de terminar con esa inestabilidad emocional porque no te traerá nada bueno. Si te estabilizas, esa persona decidirá terminar para siempre contigo sin haber comenzado nada en realidad.

ESCORPIO

En el ámbito de la salud, los dolores de cabeza que las personas de este signo padecen desde hace tiempo empeorarán a lo largo de esta semana. Por este motivo te verás obligado a realizar una consulta médica. No te preocupes: los astros señalan que no es nada grave, pero esa visita te dará un remedio. En el ámbito laboral, esta semana será excelente para Escorpio.

Una persona de jerarquía superior a la tuya te hará una propuesta que no esperabas acerca de la empresa en donde ambos trabajan. Deja los miedos de lado y acéptala porque probablemente no vuelva a repetirse una oportunidad tan buena. Por otra parte, será una semana bastante complicada en el ámbito de las finanzas y los negocios. Tendrás una discusión muy acalorada con uno de tus principales competidores. Tú tienes la razón, pero no hay forma de que él lo comprenda debido a que se encuentra con un estado anímico muy exaltado debido a la rivalidad que ambos han alimentado.

Durante esta semana todos tus intentos por llegar a un acuerdo serán en vano. No gastes energías inútilmente. Si dejas que pasen unos días, los ánimos van a serenarse y podrás conversar con él nuevamente la semana siguiente. En el terreno amoroso, la mujer de Escorpio deberá seguir sus corazonadas. Si sientes que al fin has encontrado al amor de tu vida, no hagas caso a tus prejuicios ni a los de los demás.

Por una vez déjate llevar por el corazón y olvídate de la razón. En el terreno sentimental, el hombre de Escorpio vivirá algunas desilusiones. Estás muy enamorado, pero esta semana te darás cuenta de que tu pareja no te corresponde con la misma intensidad. Como estás tan enamorado, existe una gran posibilidad de que continuarás con la relación de todas formas, pero esa no será la decisión más conveniente.

SAGITARIO

La vida social estará muy activa durante esta semana para los nativos de Sagitario. Vas a recibir llamadas de amigos de los que no tenías noticias desde hacía tiempo. Serán días de grandes reencuentros. En el ámbito financiero, esta semana deberás reconsiderar tus aspiraciones a nivel económico.

Tu emprendimiento comercial ha sido un éxito y continuará creciendo, pero aun así tú te sentirás desilusionado porque no lograrás alcanzar todavía las metas que te habías propuesto cuando comenzaste con ese proyecto. Es un muy buen momento para analizar hasta qué punto puede producirse en la práctica aquellas ganancias a las que tanto aspiras. Es bueno soñar, pero en este caso necesitas poner los pies sobre la tierra y disfrutar de tus logros, que son y serán muchos. Esta semana tendrás una cena o reunión con personas muy importantes de tu entorno laboral. Estás inquieto porque no sabes cómo debes comportarte ante ellos.

La clave que te permitirá tener una noche exitosa será ser auténtico. No caigas en las adulaciones vacías, y considera que tus puntos de vista son muy interesantes. Eso es precisamente lo que ellos quieren escuchar. Expresa tus ideas y verás cómo tu carrera comenzará a ascender gracias a este evento. En cuanto al ámbito familiar, las personas de este signo que tengan hijos estarán muy ocupadas durante esta semana pues habrá complicaciones relacionadas con enfermedades leves de los pequeños.

En el terreno amoroso, esta semana se producirán desilusiones en aquellas que recién comiencen una relación. Las cosas no saldrán como tú esperabas, pero no te desanimes porque muy pronto la vida te dará otra oportunidad verdadera en el amor.

CAPRICORNIO

En el ámbito laboral, esta semana estarás muy enérgico y con mucha claridad mental, podrás adelantar el trabajo que tenías atrasado y dejar todo en orden para un viaje que realizarás en las próximas semanas. En el ámbito de la salud, estarás rebosante de energía y vitalidad durante los próximos siete días. En el ámbito de la familia, esta semana recibirás noticias negativas sobre el rendimiento escolar de tus hijos y tendrás que buscar la forma de mejorar esa situación. Por otra parte, tus emprendimientos comerciales marchan muy bien y esto se debe principalmente a todo el esfuerzo y el trabajo que les dedicas.

Sin embargo, estás muy decepcionado de tus socios. Sientes que ellos no se están comprometiendo con el proyecto de la misma forma en que tú lo has hecho. Únicamente disfrutan de los beneficios, pero no se hacen cargo de las responsabilidades. Esta semana tu paciencia llegará al límite y decidirás separarte de ellos. Los astros aseguran que será una de las mejores decisiones que tomes en tu vida.

No sientas culpa, y ten claro que esto no tiene nada que ver con la amistad. Se trata de respetar tu esfuerzo y poner límites a los demás para que no te tomen por tonto. En el terreno amoroso, últimamente has tenido algunas peleas con tu pareja. No han sido graves, y ambos las han olvidado por completo. Sin embargo, la gente que te rodea, sobre todo tu familia, insistirá en sacar el tema nuevamente y en recalcar los defectos de la persona que amas.

Esta semana tendrás que imponer tus deseos ante los demás y exigir que se respeten tus decisiones.

ACUARIO

Recuerda que la felicidad es una actitud mental. Si manejas tus pensamientos de forma positiva lograrás que tu realidad se transforme. Esta semana será ideal para que las personas de este signo se replanteen las actitudes que están teniendo en el ámbito laboral. Estás padeciendo muchos roces y enfrentamientos con personas de mayor jerarquía y autoridad que tú.

Eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que esa actitud no puede conducirte a nada bueno. Sin embargo, continúas haciéndolo por una cuestión de ego y de soberbia. La cosa es muy simple: o modificas tu actitud o cambias de trabajo. La decisión es tuya. En cuanto a la salud, esta semana la gente de Acuario tendrá una gran vulnerabilidad en las vías respiratorias y los pulmones.

Cuidado con las corrientes de aire y la lluvia. Esta semana será un momento muy propicio para que inviertas un monto de dinero que te llegará de forma inesperada en algún negocio relacionado con los bienes raíces. No gastes ese dinero de otra manera. En el terreno del amor, la mujer de Acuario tendrá una semana mágica. Sin embargo, los astros te aconsejan que controles tu ansiedad.

Tus nervios estarán al límite porque conocerás a la familia de tu pareja en una reunión. Relájate y disfruta de la velada porque todo saldrá bien. Por su parte, el hombre de Acuario tendrá una mala semana. Estás cansando a tu pareja con tus constantes exigencias. Durante los próximos días se producirá una pelea entre ustedes por este motivo y probablemente haya una ruptura. Trata de ser razonable.

PISCIS

En el terreno del trabajo, esta semana le brindarás tu ayuda económica y emocional a un compañero que atravesará un momento sumamente difícil. Tu buen gesto redundará en tu propio beneficio en un futuro cercano y de la forma en que menos te lo esperas. Tu vida social se animará esta semana y comenzarás a tener muchas invitaciones para salir con amigos a los que hace tiempo no tienes contacto. En el ámbito de los negocios, esta semana te darás cuenta de que estás adoptando una actitud equivocada.

Tu emprendimiento comercial atraviesa una crisis, pero en vez de buscar soluciones que te permitan afrontar esta situación, vas a deprimirte y a aceptar lo que ocurre de una forma pasiva. Los astros te sugieren que dejes de culpar a otros por tus errores, asume el control de tu vida y verás como aparecen opciones que te permitirán sacar adelante a tu emprendimiento. En el terreno del amor, el hombre de Piscis mejorará su relación de pareja durante esta semana. Al fin, la persona que amas logrará superar sus problemas laborales y, como consecuencia, mejorará mucho su humor. De esta forma la relación entre ustedes se volverá mucho más armónica.

Por su parte, la mujer de Piscis tendrá una muy buena semana. Estás muy ilusionada con una persona que conociste hace poco porque sientes que puedes comenzar una hermosa con ella. Los astros te favorecen, así es que todo saldrá bien en ese ámbito.

Con información de MhoniNoticias