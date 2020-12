Horóscopos Mhoni Vidente semanal del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020, descubre lo que las atinadas predicciones de la famosa tarotista y astróloga cubana traen para esta semana para cada uno de los 12 signos del zodiaco, y lo que los astros revelan para el amor, salud, trabajo, familia. ¡No te los puedes perder!.

Horóscopos Mhoni Vidente semanal para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

ARIES

«Si en el transcurso de estos días cometes un error, no intentes disimularlo ni ocultarlo. Asúmelo y pide disculpas a quien corresponda. Es la mejor solución cuando se mete la pata. Estás ahora muy sensible y esto te hace ver las cosas en una dimensión mucho mayor de la que realmente tienen.

En el terreno económico, es cierto que tienes ciertos problemillas pero ninguno es realmente grave. Sin embargo tú lo vives como si estuvieras en la ruina más absoluta. Espera unos días para tomar decisiones, te sentirás más fuerte para analizar más objetivamente la situación. Y sobre todo no se te ocurra pedir un crédito al banco, de momento puedes pasar sin él.

En el terreno amoroso, estás saliendo con alguien y su incipiente relación se mueve en el plano físico. Estás pasando y pasarás grandes momentos de pasión. Disfrútalos plenamente, pero recuerda que también el aspecto emocional y el espiritual son importantes si quieres que la relación perdure. Esta semana será muy intensa a nivel sexual».

TAURO

«Se avecinan cambios pero por suerte son positivos y el influjo de la Luna te ayudará a adaptarte más rápidamente a ellos. Si has de tomar decisiones hazlo desde tu corazón, escuchando tu voz interior, y sin dejarte influenciar por lo que piensan los demás.

En el ámbito laboral estás deseando desde hace tiempo encontrar un trabajo que te satisfaga más que el que tienes actualmente, pero los astros indican que por ahora en este terreno, precisamente, los cambios tardarán un poco más en producirse.

Contrarresta el estrés y la frustración que esto te produce haciendo deporte y realizado actividades lúdicas que te proporcionen satisfacción. En el amor ya llevas algunos días con la melancolía instalada en tu corazón.

Este estado anímico no está precisamente justificado y además ha empezado a afectar a tu relación. Esta semana puede estallar una discusión en la que dirás cosas de las que luego tendrás que arrepentirte. Plantéate si vale la pena seguir con alguien que puede faltarte al respeto».

GÉMINIS

«En estos días todo lo que has deseado durante mucho tiempo empezará a materializarse. Tendrás a tu favor un importante impulso planetario que te ayudará en el terreno económico y sentimental. Se desatascarán asuntos que ya creías imposibles de resolver y esto te dará mucha tranquilidad.

En el aspecto laboral, empezarás a gozar de la protección de un alto mando de tu empresa que ha reparado en tu talento y tu capacidad. Será tu referente a partir de ahora y con su apoyo podrás consolidar tu prestigio profesional.

Si busca ocupación, tendrás oportunidad de poner en marcha algún proyecto relacionado con la venta online. Tendrás agudizada tu creatividad y esto te hará hallar la solución a cualquier traba que se te pueda presentar.

Tienes motivos para sentirte alegre y feliz, pero estos días llevas puesta encima una capa de melancolía inexplicable. Esto está afectando de lleno a tu relación sentimental porque tu chico ni lo entiende ni sabe qué hacer para animarte. Haz un esfuerzo o le perderás».

CÁNCER

«Te convencerás en estos días que los prejuicios que tenías sobre ciertas personas eran totalmente injustificados. Te contactará un ex jefe con el que trabajaste para ofrecerte una nueva posibilidad de empleo. La anterior experiencia no fue precisamente una maravilla pero no te precipites en decirle que no.

Es verdad que antes las condiciones laborales eran mediocres pero ha pasado mucho tiempo y todo ha mejorado. Además supone un puntazo para ti que quieran recuperarte. Esto significa que aprecian mucho tu talento y tu capacidad.

No obstante, asegúrate de conocer bien todos los detalles de la propuesta antes de decidir. En el terreno amoroso estás atravesando muy buen momento. Ahora las cosas salen como tú deseas, aunque algo que te tiene en vilo.

Tú eres muy apasionada y expresiva en el amor pero tu pareja no es tan efusivo. Esto te tiene un poco decepcionada. Quizá necesita un poco más de tiempo para manifestarlo. De cualquier forma, no lo tengas en consideración porque para él eres el centro del Universo».

LEO

«Esta semana el poderoso influjo de la Luna te ayudará a salir airosa de cualquier percance, incluso triunfadora, si actúas según tu criterio y no te dejas influenciar por opiniones ajenas. También podrás adaptarte mejor a los cambios que lleguen a producirse.

En el ámbito laboral tendrás una excelente semana porque por fin llegarán noticias sobre la solicitud de empleo en una nueva empresa o tu petición de traslado en la que te hayas ahora.

Quizá podría ser un amigo quien te pida que te asocies en un pequeño negocio que quiere poner en marcha. Tendrás tus dudas pero te conviene aceptar porque de lo contrario podrías arrepentirte. Ahora es cierto de es algo de poca monta, pero tendrá mucho éxito y subirá como la espuma.

No te dejes engañar por las apariencias, valora el fondo. En el ámbito sentimental, has de tener un poco más de paciencia. Si la persona con la que estás no quiere dar todavía el paso hacia un compromiso más formal, no le presiones, dale tiempo».

VIRGO

«Alégrate porque esta semana te encontrarás pletórica de vitalidad y energía. Te verás con ánimos de enfrentarte a todo y esta actitud tan positiva te ayudará mucho en todos los terrenos. En el ámbito laboral puedes llevarte una buena sorpresa porque un compañero o compañera con quien siempre has andado a la greña, te cederá algo que en realidad le corresponde.

No tengas ningún recelo en aceptar porque no existen malas intenciones por su parte. Por muy descolocada que te deje la situación, no te olvides de agradecérselo como se merece.

En el terreno sentimental, en cambio, tendrás unos días algo más complicados, aunque podrás superarlos gracias a la energía positiva que ahora está llegando a ti.

En alguna discusión previa a estos días quizá le dijiste cosas que en realidad no pensabas pero que han herido su sensibilidad. Da tú el primer paso para la reconciliación. Pide disculpas con humildad y cuando las cosas se arreglen celébralo por todo lo alto».

LIBRA

«Empiezan a avanzar notablemente todos los planes que hasta ahora parecían estancados. Tú serás la primera sorprendida porque lo que hasta hace poco te parecía imposible está pasando. Muchas cosas que llevabas deseando desde hace tiempo ahora se harán realidad.

En tu ámbito laboral quizá te sientas un poco desconcertada porque la llegada de una nueva persona te creará dudas. La vivirás como si fuera tu competencia. Relájate porque será todo lo contrario, este hecho pondrá de relieve tu experiencia y tu capacidad para el trabajo que desarrollas.

Te angustia mucho también el tema económico, porque desearías ver de inmediato los resultados de tanto esfuerzo, pero recuerda que la vida tiene sus propios tiempos. Ten paciencia y conserva la calma porque tu espera será recompensada.

En el amor, si de verdad quieres ser feliz aleja los fantasmas del pasado. El temor a que vuelva a repetirse un mal rollo que tuviste no te deja aceptar a las personas que se acercan a ti. Supéralo, ahora hay alguien muy especial en tu puerta».

ESCORPIO

«Tendrás que ser muy tolerante en estos días. Evita mostrarte tan crítica y exigente con las personas de tu alrededor porque acabarás alejando a gente que en realidad te aprecia mucho. Estás entrando ahora en un ciclo en el que sentirá la necesidad de superarte como persona.

Te ayudará en este problema de tu intransigencia, sobre todo en el ámbito laboral porque mostrarás más paciencia con ciertos compañeros a los que no aguantabas.

En estos días también tendrás tendencia a visitar a la familia y demostrarles que aunque les veas poco piensas mucho en ellos. Necesitan ese estímulo que tú puedes proporcionarles y esto los beneficiará a todos.

En el ámbito sentimental te esperan días complicados. Llevas ya tiempo buscando la solución a tus problemas de pareja, pero a pesar de tus esfuerzos las cosas no mejoran y esto te llena de tristeza. Tal vez sería mejor que se den un poco de tiempo para aclarar sus respectivos sentimientos. Esto les permitirá reflexionar y también verán si se echan de menos».

SAGITARIO

«Podrías llevarte una decepción esta semana porque siempre te has considerado una buena compañera de trabajo y si tienes algún cargo, una excelente superior para ellos. Sin embargo, a través de ciertos comentarios descubrirás que ellos no opinan exactamente lo mismo.

Has de hablar con estas personas con tranquilidad y averiguar qué es lo que les molesta. Hazlo porque conseguirás ponerles de tu parte. En el ámbito económico estás entrando ahora en un ciclo muy favorable que te hará remontar el bache que estabas atravesado.

Y también te espera una semana genial a nivel sentimental, aunque al comienzo las cosas anden cojeando un poco. Estás muy enamorada de la persona que está a tu lado y has hecho muchas cosas para que él se muestre tan ilusionado como tú, pero hasta ahora no estás consiguiendo tu propósito.

En estos días te dirá que siente no ser tan expresivo como debería pero que está muy bien a tu lado, que te quiere y que cuentes con él para lo que necesites».

CAPRICORNIO

«Te esperan momentos de tensión en el ámbito laboral. No tienes buena relación con uno de tus jefes y has tenido ya varias enganchadas con él, aunque hasta ahora lo habías hecho de la mejor manera posible. Sin embargo tienes un resentimiento que te hace estar siempre de mal humor cuando él anda cerca.

Piensas que si puede hacerte una mala pasada no lo dudará y quizá no estés del todo equivocada. Si has decidido cambiar de empresa, empieza a buscar en estos días y no te quedes con lo primero que te ofrezcan.

Al menos que las condiciones igualen a las que tienes ahora. En el terreno sentimental ésta será también una semana de reflexión y de toma de decisiones.

Habías empezado a relacionarte con alguien y al principio todo iba sobre ruedas, pero ahora estás empezando a sentirte molesta con ciertas actitudes suyas, un poco o bastante machistas. Esta semana te plantearás seriamente dejar esta relación. Y saldrás ganando un montón. Ciérrale tus puertas para siempre».

ACUARIO

«Cuando no tienes marcha a tu alrededor es como si te faltara el aire, emprendedora Acuario. Esperas con ansiedad ciertas novedades sobre un negocio en el que has intervenido que no se producirán a lo largo de esta semana y esto te hará sentir muy decepcionada.

En cambio, en el ámbito laboral puede surgirte la posibilidad de un traslado a otra ubicación, tal vez fuera de tu ciudad, para cubrir temporalmente una vacante. Esta experiencia siempre es enriquecedora, aunque las cosas se complican si estás en una relación formal.

Pero si en estos momentos estás sentimentalmente libre, no dudes en aceptar. Adquirirás muchos conocimientos y te relacionarás con gente muy interesante. Incluso podrías encontrar allá al amor de tu vida.

Si en estos momentos estás en un tira y afloja con tu pareja, quizá les hará bien que se den un poco de tiempo y aclararen las ideas antes de seguir con una relación en la que hay pelea un día sí y otro también. Aunque llevas bastante tiempo juntos quizá ahora descubran que son más felices por separado».

PISCIS

«En estos días todo lo que has deseado durante mucho tiempo empezará a materializarse. Tendrás a tu favor un importante impulso planetario que te ayudará en el terreno económico y sentimental. Se desatascarán asuntos que ya creías imposibles de resolver y esto te dará mucha tranquilidad.

En el aspecto laboral, empezarás a gozar de la protección de un alto mando de tu empresa que ha reparado en tu talento y tu capacidad. Será tu referente a partir de ahora y con su apoyo podrás consolidar tu prestigio profesional.

Si eres de las Piscis que busca ocupación, tendrás oportunidad de poner en marcha algún proyecto relacionado con la venta online. Tendrás agudizada tu creatividad y esto te hará hallar la solución a cualquier traba que se te pueda presentar.

Tienes motivos para sentirte alegre y feliz, pero estos días llevas puesta encima una capa de melancolía inexplicable. Esto está afectando de lleno a tu relación sentimental porque tu chico ni lo entiende ni sabe qué hacer para animarte. Haz un esfuerzo o le perderás».

