Horóscopos Mhoni Vidente semanales del 09 al 13 de agosto de 2021

México.- Descubre lo que te espera la presente semana del lunes 09 al viernes 13 de agosto de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Tozapping

ARIES

Esta semana la gente de Aries deberá afrontar desafíos en el ámbito laboral, que les resultarán muy difíciles de superar. Sin embargo, con el tiempo comprenderás que han sido sumamente beneficiosos para ti. Apóyate en tu vasta experiencia previa y en tus conocimientos para encontrar la solución adecuada. En el ámbito sentimental, el hombre de Aries tendrá una buena semana.

Últimamente has estado soñando muy seguido con una persona que ocupó un lugar muy importante en tu vida sentimental. Durante los próximos días, los astros te invitarán a reflexionar y a confiar más en tu intuición, la cual estará potencializada durante esta jornada. En el ámbito financiero y de los negocios, los nativos de este signo tendrán una excelente semana.

El emprendimiento comercial por el que tanto has trabajado, comenzará durante los próximos días a darte tus primeras ganancias, no será una suma de dinero importante pero te incentivará para seguir trabajando. En el ámbito familiar, esta semana recibirás noticias de un pariente con el que no te comunicabas desde hacía bastante tiempo y esto te pondrá muy feliz.

Si sientes que tus sueños pueden significar algo, no deseches esa idea por un tonto prejuicio. Si estás solo, tal vez sea el momento adecuado para buscar a la persona que aparece en tus sueños e intentar nuevamente una relación Por su parte, la mujer de Aries estará muy bien auspiciada esta semana en lo que respecta a su vida sentimental.

Recibirás durante los próximos días, el apoyo de algunos planetas que influirán positivamente sobre ti y te ayudarán a solucionar cualquier inconveniente que pudiera existir en tu vida amorosa.

TAURO

Las personas de Tauro han estado últimamente muy solitarios. Sin embargo, esta semana tu vida social se reactivará. Comenzarás a realizar nuevas actividades, tanto físicas como artísticas que te permitirá ampliar tu círculo de amistades En el ámbito económico y financiero, será una semana muy fructífera. Empezarás a planear emprendimientos mucho más realistas que los que solías hacer.

Lograrás concretarlos y mediante ellos conseguirás una buena suma de dinero de forma mensual. En el ámbito laboral, puede ocurrir durante los próximos días, un evento confuso pero te haga perder la calma y explotar. Sin embargo, es lo peor que puedes hacer, para defender tu posición necesitas ser racional para entender la trama de tu enemigo y planear tu defensa.

En el terreno amoroso, el hombre de Tauro tendrá sorpresas agradables esta semana. Durante los próximos días ocurrirá un acontecimiento fortuito que hará que cambies la opinión que tenías sobre una persona que pertenece a tu círculo de amistades, aunque no es una de tus amigas más íntimas.

Conoces a esta mujer desde hace tiempo pero nunca lo habías visto como una posible pareja. Sin embargo, hoy te descubrirás deseándolo sexualmente y eso te decidirá a intentar conquistarla.

Por su parte, la mujer de Tauro vivirá una semana mágica con respecto al amor. Has demostrado poseer una gran paciencia. Intentaste durante meses conquistar a la persona que te ha arrebatado el corazón.

GÉMINIS

Debido a la influencia de Júpiter, la gente de Géminis comenzará esta semana con un aumento de la concentración y la claridad mental. Esto te permitirá aprender con mucha facilidad y destacarte por la excelencia en el desempeño de tus labores En el ámbito laboral, se producirán cambios importantes esta semana.

Un amigo te hará una recomendación mediante la cual podrás ingresar a una empresa en la cual siempre has deseado trabajar. En el ámbito de la salud, aunque trabajarás mucho te sentirás con mucha fuerza y vitalidad durante toda la semana.

En el ámbito de las finanzas y los negocios, te darás cuenta durante los próximos días que no has cuidado bien tus recursos y que has descuidado tu patrimonio. Aprovecha esta semana para tomar consciencia y cambiar de actitud porque de otra forma tus emprendimientos se verán seriamente perjudicados En el terreno sentimental, el hombre de Géminis tendrá una semana muy complicada.

Los que están en pareja vivirán días en los que se sentirán muy desanimados debido a algunos problemas que surgirán en su relación amorosa. Sin embargo, todo puede solucionarse con una buena conversación. Sólo tienes que esforzarte durante estos días porque a partir del mes que viene lograrás mucha más estabilidad y equilibrio en tu relación Por su parte, la mujer de Géminis vivirá una semana en donde surgirán algunas dudas con respecto a sus sentimientos.

Tu relación va bien, sin embargo durante los próximos días un amigo te presentará a una persona que hará tambalear la estabilidad en tu relación sentimental. Actúa con cautela y no tomes decisiones precipitadas porque podrías arrepentirte.

CÁNCER

En cuanto a la salud, a partir del lunes de esta semana comenzará para la gente de Cáncer un período donde tendrán mucha vitalidad y energía. Sin embargo, deben ser precavidos a la hora de canalizar dicha energía. En el ámbito laboral, durante los próximos días deberán moverse con mucha cautela. Alguien de tu lugar de trabajo querrá que firmes un documento que puede tener ciertas irregularidades legales.

Sería aconsejable que no firmaras nada durante esta semana, pero si no pueden evitarlo, pide todo el asesoramiento que necesiten, en lo posible, de profesionales que no pertenezcan a la compañía en donde trabajas.

En el terreno sentimental, el hombre de Cáncer estará muy reflexivo esta semana. Al analizar con objetividad tus acciones de las últimas semanas descubrirás que cometiste serios errores con tu pareja y entre ellos el más grave de todos fue justamente el no querer reconocer ninguno.

Tu relación terminó recientemente, ahora empiezas a entender los reproches que te hacía tu ex pareja. Tú sigues enamorado y todavía estás a tiempo de recuperar a la persona que amas pero sólo lo lograrás si estás dispuesto a aceptar que te equivocaste y a pedir perdón por ello.Por su parte, la mujer de Cáncer padecerá esta semana por sus inseguridades en el terreno sentimental.

En la vida de tu pareja ha aparecido una persona que sientes que es una amenaza para tu relación. Durante los próximos días te enterarás por alguien de tu entera confianza que ya ha pasado algo entre tu pareja y esta persona.

LEO

El tránsito de la luna por el elemento fuego hará que todos los nacidos bajo el signo de Leo sientan nostalgia por una persona que ha sido muy importante en sus vidas pero que en la actualidad, por diferentes motivos, no está presente. Puede tratarse de una ex pareja o de un familiar que haya fallecido. Para evitar caer en la melancolía deberán salir, ir a fiestas, encontrarse con amigos.

El tiempo que gastan evocando el pasado es un tiempo perdido, mejor focalicen sus energías en el presente y descubrirán muchas cosas bellas que las vida les ofrece En el ámbito laboral, durante esta semana te sentirás exhausto por la gran cantidad de trabajo que has venido desarrollando durante las últimas semanas.

Además, te sientes sumamente deprimido porque aunque te esfuerzas mucho no consigues que ninguno de tus proyectos logre destacarse. Esto no es así, tus jefes sí han notado tu excelente labor y si continúas esmerándote no tardarás en cosechar los resultados En el terreno sentimental, el hombre de Leo tendrá algunas sorpresas desagradables durante esta semana.

Tu pareja te pedirá un tiempo para poder poner en orden sus sentimientos. Esto será sumamente beneficioso para ambos miembros de la pareja. No te angusties terminarás más beneficiado de lo que crees.

Por su parte, la mujer de Leo estará muy melancólica esta semana. Estás atravesando una ruptura de una relación muy seria, posiblemente un matrimonio.

Esta situación es dura para cualquiera pero tú la empeoras con tu intolerancia y con tus recriminaciones, que a esta altura de las circunstancias, no tienen sentido. Hazte un favor e intenta durante esta semana mejorar tu predisposición.

VIRGO

La gente de Virgo deberá asistir esta semana a algunos de sus familiares. Tus parientes cercanos te buscarán para pedirte consejo y contención. Recuerda que tú también debes protegerte y cuidarte, ayúdalos todo lo que puedas pero no malgastes tus energías en personas pesimistas que lo único que pretenden es agobiar a quienes los rodean con sus problemas. En el ámbito económico, debes tener mucho cuidado porque los astros indican un gran riesgo de sufrir pérdidas o robo de dinero durante esta semana.

En el ámbito laboral, las personas de Virgo deberán trabajar bajo mucha presión durante esta semana, y encima tolerar un trato muy agresivo por parte de los superiores en su lugar de trabajo. Los astros te aconsejan que conserves la calma y no vayas a reaccionar de forma agresiva porque durante los próximos cinco días, existirá un gran riesgo de que pierdas tu empleo.

No te desanimes porque será una situación pasajera y durante las próximas semanas la armonía y la tranquilidad volverán a tu ambiente de trabajo En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana excelente.

Has atravesado momentos emocionalmente muy intensos debido a una larga enfermedad y posterior fallecimiento de un pariente muy cercano a ti y por quien sentías un gran cariño. A pesar de que tu relación sentimental recién empezaba, tu pareja te ha dado un apoyo incondicional y ha estado a tu lado en todo momento.

Tu vida amorosa está mejor que nunca debido a que confías plenamente en la persona que está a tu lado y durante los próximos días le propondrás que avancen en la relación, ya sea a través de una convivencia o de un casamiento.

LIBRA

Esta semana la gente de Libra deberá asistir a una reunión familiar a la que sin dudas faltarías si pudieras. Es aconsejable que mantengas la tranquilidad y evites contestar agresivamente a tus parientes.

En el terreno laboral, esta semana descubrirás con amargura que algunos compañeros de trabajo que se decían tus amigos, han planeado una forma de evitar que te destaques y que accedas a ese cargo que tus superiores te habían prometido. No te preocupes porque el plan no te verás perjudicado por este plan pero a partir de ahora debes moverte en tu ámbito de trabajo con suma cautela para evitar futuros inconvenientes.

En el terreno del amor, el hombre de Libra tendrá una muy buena semana. A partir del lunes comenzará para ti un ciclo en el que lograrás cerrar todas las heridas que te hayan quedado de tus dolorosas relaciones sentimentales del pasado. Finalmente te darás cuenta qué clase de pareja quieres para tu vida.

Tienes mucho para darle a la persona que este a tu lado pero a cambio también exigirás que te amen y te respeten. Tu cambio de actitud ayudará a atraer hacia ti personas que tendrán exactamente las características que buscas.

A partir de esta semana tu suerte en el amor cambiará rotundamente y llegarás a ser muy feliz. Por su parte, la mujer de libra vivirá una semana de mucho placer junto al hombre que ama.

Venus estimulará y potenciará tu sexualidad durante los próximos siete días, dejarás a un lado tus inhibiciones y podrán explorar tu sexualidad junto a tu pareja.

ESCORPIO

La gente de Escorpio estará muy tensa y malhumorada durante esta semana En el terreno del amor, el hombre de Escorpio recibirá muchos reclamos de su pareja durante esta semana. Tu ámbito laboral ha estado muy tenso durante las últimas semanas y por ello has descuidado completamente a tu pareja.

Has estado trabajando más horas de las que te correspondían para poder demostrarles a tus superiores que eras capaz de asumir cualquier desafío y controlar cualquier situación problemática. Lo has logrado pero esta semana deberás aceptar todas las críticas y reclamos que la persona que amas quiera hacerte porque tendrá toda la razón.

Para remediarlo, prepara una cena especial esta noche para que para demostrarle a tu pareja que sí te interesas por ella. La mujer de Escorpio estará bastante melancólica esta semana debido a sus conflictos sentimentales. Estás muy ilusionada y enamorada pero las peleas constantes han desgastado mucho tu relación.

El problema son los celos que tanto tu pareja como tú tienen en exceso. Si quieres evitar una ruptura puedes proponerle a la persona que amas que ambos concurran a una terapia psicológica para tratar el tema de los celos Por su parte, las personas de Escorpio que estén solas, tendrán una excelente semana en el ámbito del amor.

Tu autoestima estará muy alta y por eso actuarás muy seductoramente. Tendrás un carisma especial que atraerá las miradas de los hombres y mujeres que se crucen en tu camino. Sin embargo, las conquistas que realicen en el transcurso estos días no pasarán de una relación sexual.

SAGITARIO

La gente de Sagitario recibirá esta semana excelentes noticias relacionadas con el ámbito laboral. Durante los últimos meses han trabajado sin descanso para lograr destacarte en tu lugar de trabajo. Sin embargo, a pesar de que las recompensas a tanto esmero no llegaban, nunca te desanimaste y continuaste con tu diligente trabajo.

Esta será una gran semana porque comenzarás a recibir el reconocimiento que tanto te mereces, disfrútalo porque será solo el comienzo de otros muchos logros que llegarán durante los próximos meses En el ámbito financiero y económico será una semana de muchas complicaciones.

Durante los próximos días sufrirás algunas desilusiones con respecto a alguien que trabaja para ti y en quien has depositado una gran confianza. Aunque te cueste aceptarlo, las cuentas te dirán que esta persona te ha robado dinero. Cuanto más tiempo niegues esta situación, mayores perjuicios a nivel económico te provocará.

No prolongues innecesariamente una circunstancia a la que debes poner un fin en forma inmediata En el terreno sentimental, será una excelente semana para las personas de Sagitario que estén solas. Accidentalmente conocerás a una persona por la que sentirás una atracción inmediata, la cual será recíproca.

Todo irá bien si no lo arruinas con tu desconfianza y tus inseguridades. Es cierto que tus relaciones pasadas han sido desastrosas y muy dolorosas pero en el presente las cosas son distintas. Aprende a disfrutar de lo lindo que te está ofreciendo la vida en este momento.

CAPRICORNIO

Tu vida social de Capricornio se reactivará durante esta semana, saldrás con tus amigos a una fiesta y pasarás excelentes momentos con ellos. También se producirán durante los próximos días algunas reuniones familiares en las que te encontrarás con parientes con los que no tienes una muy buena relación.

En el ámbito laboral, las personas de Capricornio experimentarán algunos cambios esta semana. Se producirán algunos cambios en los niveles jerárquicos superiores al tuyo.

Tu esfuerzo y capacidad llamará la atención de uno de tus jefes nuevos, quien te otorgará tareas que implican mayores responsabilidades para ver si eres capaz de llevarlas a cabo. Lograrás hacerlo exitosamente y por ello ganarás un aliado incondicional que te ayudará a crecer en tu carrera y a ganar prestigio profesional.

En el terreno amoroso, los hombres y las mujeres de Capricornio tendrán muchas dudas acerca de su vida amorosa durante esta semana. Hay una persona, posiblemente del ámbito laboral, que está muy enamorado de ti. Tú lo sabes pero no le das una respuesta concreta.

Un día lo alientas y al día siguiente no le prestas atención. Los astros te aconsejan que emplees los próximos días en reconsiderar tu actitud, no está bien jugar con los sentimientos de alguien que está interesado en ti. Además, si no te decides pronto podrías perder a una persona con la que podrías llegar a ser muy feliz.

ACUARIO

En el ámbito laboral, será una semana de mucho trabajo y muchas demandas para la gente de Acuario. Sin embargo, tu estado de ánimo no será el más adecuado para tolerar tanta actividad. Hasta el momento has tenido una buena relación con tus superiores pero durante los próximos días se producirán algunos roces, los cuales no tendrán mayores consecuencias si logras controlar tu temperamento En el terreno del amor, el hombre de Acuario vivirá una jornada muy complicada. Hace unas semanas has decidido reconciliarte con tu pareja.

Finalmente, cediste ante su insistencia y decidiste perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta que volver a confiar en alguien que ha traicionado tu confianza es mucho más difícil de lo que imaginabas.

Tu pareja intentará seriamente ganarse nuevamente tu amor pero el problema es que los recuerdos de su infidelidad volverán a tu mente a cada momento. Finalizarás el día pidiéndole a tu pareja un tiempo para reflexionar, para sincerarte contigo mismo y descubrir si realmente serás capaz de olvidar lo ocurrido y continuar con la relación. Por su parte, la mujer de Acuario tendrá una semana conflictiva en el amor.

Tu relación ha comenzado a tener algunos problemas. Al principio tu pareja estaba pendiente de ti y eso te agradaba porque te hacía sentir querido y valorado. Sin embargo, desde hace unos días has empezado a sentirte un poco asfixiado, deseas más libertad pero tu pareja no parece dispuesta a dártela.

Esta será una excelente semana para que hables con la persona que amas e intentes llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos miembros de la pareja.

PISCIS

Las personas de Piscis que tienen hijos tendrán algunas sorpresas desagradables referidas a ellos durante esta semana. En el ámbito laboral, será una semana muy importante para los hombres y mujeres de Piscis. Recientemente has comenzado a trabajar en una nueva compañía y el recibimiento de tus compañeros ha sido sumamente hostil. Has puesto lo mejor de ti para lograr agradarles pero todos tus esfuerzos no han servido de nada.Te han hecho el período de adaptación tan difícil que hasta has meditado seriamente la posibilidad de abandonar tu nuevo empleo y regresar a tu trabajo anterior, pero lo único que te ha impedido que renuncies es el tema económico. Sin embargo, esta semana ocurrirá un hecho que te devolverá la confianza y el optimismo.

En el terreno sentimental, el hombre de Piscis estará muy reflexivo esta semana. No eres feliz con tu pareja y sabes que él o ella tampoco es feliz contigo. No obstante, no tienes el valor para enfrentar una separación o un divorcio.

Intenta no angustiarte, por ahora alcanza con que te hayas dado cuenta de tu situación. Más adelante aparecerán las soluciones. Por su parte, la mujer de Piscis recibirá sorpresas agradables esta semana. Tu pareja te sorprenderá esta noche con una cena romántica con la que ambos podrán festejar el excelente momento sentimental que estás viviendo.

En el ámbito de la salud, estás en una etapa de mucha fertilidad, así es que toma precauciones si no quieres convertirte en padre o madre en un futuro cercano.

Con información de MhoniNoticias