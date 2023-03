Horóscopos Mhoni Vidente viernes 10 de marzo de 2023

México.– Descubre lo que te espera el presente viernes 10 de marzo de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Es día de decidir darle término a ese proyecto o esa idea que te ha tenido pendiente durante tanto tiempo.

No debes dejar de completar las cosas, siempre es un buen momento para continuar, aun cuando hayas tenido que dar una pausa a esto por motivos de diferente índole.

Una persona muy relevante en el ámbito de trabajo que desarrollas querrás darte una oportunidad de probar tus habilidades, podría ser a través de una entrevista el día de hoy o en un tiempo más, será una excelente manera de demostrar que puedes lograr todo lo que te propongas.

En el amor debes tomar una decisión importante sobre la continuidad de una relación que estás teniendo hace poco tiempo, las cosas quizás se han puesto un poco difíciles, pero nada que no puedas manejar, si aún decides que es momento de separar los caminos, hazlo con seguridad, no puedes arrepentirte más adelante.

TAURO

Momento de volver a tener seguridad y confianza en lo que haces, lo que hayas elegido como carrera en el pasado fue una buena decisión, pero has ido perdiendo la fe en ti y en tu talento.

No dejes que algunos tropiezos te hagan desistir en el camino, siempre tienes que volver a pararte e intentarlo, no importa las veces que te caigas.

Una oportunidad de demostrar lo que sabes hacer te llegará el día de hoy, procura no dejar de estudiar ni tampoco de olvidar lo que has aprendido producto de los nervios que esto puede provocarte.

Una persona muy cercana estará buscándote el día de hoy y te contactará a través de un mensaje, no dejes de reunirte con ella, podría tener buenas noticias.

Es un buen día para los negocios y para formar sociedades, no te arrepentirás.

El amor camina seguro, no le dejes escapar.

GÉMINIS

Muchas veces en nuestra vida debemos tomar decisiones difíciles, sobre todo aquellas que implican el postergar algunos de nuestros deseos, en pos de lograr otras metas que nos vamos poniendo en el camino, hoy es uno de esos días.

Deberás escoger entre dos caminos a seguir en tus estudios, recuerda que parte de crecer implica sacrificar ciertas cosas, pero no te preocupes, siempre puedes recorrer más adelante la otra opción que tenías.

En el trabajo deberás sacrificar un poco algunos sueños que querías lograr en el corto plazo por otros que podrás conseguir en un tiempo más largo.

Una persona muy exitosa ha puesto sus ojos en ti para ofrecerte algo que parecerá muy conveniente en un principio, pero podría ser de riesgo más adelante, medita bien lo que harás.

El amor deberás esperar un poco, aún no es tiempo que llegue a tu vida, si ya tienes una relación, cuídala.

CÁNCER

Estás pensando en realizar un viaje importante, pero tienes obligaciones que cumplir, más adelante serán más, por lo que es importante que pienses bien la opción de aplazar un tiempo esta travesía que deseas realizar, podrías arrepentirte en el camino.

Una persona que recién vienes conociendo te hará una invitación, tu primer pensamiento será rechazar lo ofertado, pero podrías terminar conociendo una buena persona que te será de mucho beneficio más adelante, no tiene malas intenciones contigo.

El amor está en estado de pausa, por lo que no es muy probable que conozcas a alguien nuevo el día de hoy, si tienes una relación estable, es muy posible que te diga que necesitan salir un tiempo de casa, planea algo para tus días libres y asunto solucionado.

Un dinero que te deben está tardando en llegar, hoy no será el día que lo recibas, pero podrías volver a cobrar hoy lo adeudado.

LEO

Problemas en el amor para Leo el día de hoy, es probable que se te acuse de algo que no hiciste, por lo que estarás con una tranquilidad absoluta a la hora de enfrentar el asunto.

No dejes que terceras personas se involucren en lo que has formado, tu familia o tu pareja, es algo que te incumbe a ti y a los involucrados, a nadie más.

En el trabajo tendrás algunos dolores de cabeza luego de que cometas un error que no tenías presupuestado, podrías tener que realizar un doble trabajo el día de hoy.

En los negocios pueden venir complicaciones por un trato o un documento al cual no le prestaste mucha atención y que incluye cosas que no te favorecen, será una jornada difícil.

Estás abandonando esa sensación de culpa que tenías por no poder manejar todo lo que sucede a tu alrededor, no eres omnipotente, recuerda eso.

VIRGO

Estás en un momento de poco avance y lo estás notando, no dejes que esta situación siga así, ya que hoy alguien te hará saber que has evolucionado poco, es muy probable que esto ocurra en el trabajo o los estudios, lo que te traerá un gran pesar, ya que como buen Virgo no te gusta quedarte en un estado de detención por mucho tiempo.

Necesitas comenzar a surgir tanto profesionalmente como económicamente y te has dado cuenta de esto, las finanzas no andan bien y estás necesitando cada vez más dinero, comienza el día de hoy un plan de ahorro o un plan de acción para conseguir más entradas monetarias.

Tienes en una mente una idea que podría ayudarte a salir de la situación en la que te encuentras y ella involucra a tu pareja o a alguien de tu familia, habla hoy sobre el plan que tienes y comienza a ejecutar.

LIBRA

Comienzas a abrir los ojos a lo que hay a tu alrededor, pero te vas dando cuenta que no te gusta lo que ves, no optes por volver a cerrar los ojos, necesitas comenzar a tomar buenas decisiones y para ello necesitas ver las realidades, no volver a cegarte por opción propia.

Una persona muy buena que está a tu lado hace mucho tiempo tiene un gran consejo de vida para ti, no dejes de escucharle, porque puede ser la solución a muchos de tus problemas.

En los estudios se dará una situación un tanto conflictiva entre tú y uno de tus compañeros, podría ser que alguien ha hablado de ti y te estás enterando recién, no dejes que esto afecte tu desempeño.

Una oferta laboral podría aparecer hoy para quienes buscan trabajo, será algo bueno, pero debes estar con mucha atención en ello.

Necesitas comenzar a conocer personas nuevas, solo así encontrarás el amor.

ESCORPIO

La soledad no siempre es algo negativo, la verdad muchas veces es bastante positiva porque saca a relucir lo mejor de ti, te da tiempo para meditar y pensar en lo que estás correcto o errado, te entrega una perspectiva sobre lo que has vivido en el amor o en la familia y te entrega lecciones valiosas de vida al permitirte conocerte mejor a ti mismo.

Aprovecha este tiempo a solas para hacer todas las cosas antes mencionadas, no comiences a castigarte porque aún no encuentras el amor.

Alguien te hará un comentario un tanto malintencionado sobre tu apariencia el día de hoy, no dejes que te afecte, ni tampoco contestes a esta provocación.

En el trabajo estás muy bien, tienes un buen ambiente y si no tienes, al menos logras soportarle y además de eso, estás caminando hacia un aumento salarial o un ascenso, disfruta este momento.

SAGITARIO

Hay personas en tu vida que necesitan mucho de tu ayuda y estás dejando de darles una mano por darle prioridad solo a tus necesidades, no dejes que las personas que más amas se caigan por no lograr atajarles cuando pudiste.

Tienes la oportunidad de ver a una persona del pasado el día de hoy, será un encuentro fortuito, pero muy provechoso, ya que te recordará cosas tuyas que antes tenías y que la vida te hizo cambiar, cosas que eran muy positivas y que vale la pena recuperar, si tienes la posibilidad de conversar con esa persona, hazlo.

Un momento muy importante se dará con tu pareja el día de hoy, todo comenzará a causa de algo que quiere decirte y terminarás por darte cuenta que quizás no le has prestado la suficiente atención, será un lindo instante entre ustedes después de eso, no dejen de abrazarse.

CAPRICORNIO

No estás mirando bien las inspiraciones positivas que tienes a tu alrededor, te estás centrando solamente en lo que tú sabes hacer y no estás mirando de verdad lo que pasa con los demás, podrías aprender mucho de lo que hacen los otros, no dejes de darte esa oportunidad el día de hoy.

Una persona que es miembro de tu familia tendrá un problema, probablemente de salud, lo que hará que todos estén muy pendientes de cómo se desarrolla, será algo muy leve, no te preocupes.

Un momento muy lindo se dará en tu hogar, si tienes hijos, ellos te demostrarán todo lo que han aprendido y los frutos de los que tú les has enseñado, si solo vives con tu pareja, entonces te tendrá una sorpresa muy agradable, agradece estos gestos haciendo lo mismo por las personas que quieres cada vez que tengas la oportunidad.

ACUARIO

La vida nos muestra gran belleza día a día y muchas veces no logramos conectar con ella, todo debido a que siempre parecemos muy ocupados como para sentarnos y apreciarle.

Hoy es el día para que tú te sientes y comiences a admirar la gran hermosura de lo que nos rodea, cada cosa que está en el universo tiene su ciencia y su razón de ser, su perfección, necesitas volver a apreciar estas cosas sencillas y comenzar a valorar la vida.

Si estás buscando una buena compañía, el día de hoy podrías pensar en adoptar un animal para cuidar y compartir tu vida, recuerda que siempre es mejor adoptar que comprar, hay muchos animales buscando un hogar.

El amor necesita ser cuidado y también contemplado, debes mirar a tu pareja o a la persona que estás conociendo y comenzar a apreciar su belleza y todo lo bueno que hace por ti, así volverás a enamorarte cada día.

PISCIS

No dejes que los problemas del día a día te hagan dejar de tener consciencia con lo que pasa en tu trabajo, en tu hogar y en tu relación.

El estrés y los problemas no puede comenzar a mellar tu capacidad de ponerte en el lugar de otros o de tomar atención a lo que ves.

Una persona muy buena necesita urgentemente de tu ayuda y ya no puede esperar más, hoy debes ir a asistirle.

Necesitas invertir dinero en una propiedad, en algo que sea propio, piensa que es mucho mejor gastar tu dinero en ir pagando algo que te pertenece, que perder arrendando algo que nunca te pertenecerá, busca opciones el día de hoy.

Recibirás una excelente noticia de alguien muy importante para ti, podría tratarse de un ascenso o de un cambio de trabajo, felicita a esa persona.

El amor está muy presente en tu vida, solo debes ver bien las señales.

Con información de MhoniNoticias