Horóscopos Mhoni Vidente viernes 12 de marzo de 2021

México.- Descubre lo que te espera este viernes 12 de marzo de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Hoy es un buen día para sacudir al amor con una sorpresa. Y debe ser una novedad que despierte los sentidos de tu pareja. Te toca elegir de qué sentido se tratará: si del paladar, si del tacto, si lo harás a través de un delicioso aroma o con algo que embruje su mirada. Tú decides: usa tu imaginación.

Hay que estar más atento al flujo del dinero. Esas pérdidas que has tenido a últimas fechas tienen explicación, y puedes evitarlas. Es vital llevar un recuento de todas las manos que entran en contacto con el dinero, y hacia dónde lo mueven. Ahí está el eslabón roto que debes recomponer.

Tu signo no lo tiene fácil con el fracaso. No importa su dimensión, te afecta de manera generalizado. Te desmotivas al punto de la depresión. Por ello es importante que trabajes en una noción muy sencilla: no eres infalible. Y por ello todo fracaso debe ponerse en su justa medida.

TAURO

Hoy tu pareja te va a proponer que sean parte de un negocio de un amigo suyo. Te asegura que es una persona de mucha confianza. La verdad es que no es así, pero debes ser cauto en la manera en que te niegues a ser parte de esto, y en la que le sugieres que también se niegue. Cuida tus palabras.

Esta vez eres quien tiene la razón, y no tus superiores. Has tenido un regaño injusto, y hoy piensas en cómo debes enfrentar esta situación. Tienes que ser cauto y demostrar tu punto con hechos y datos. Podrás encontrarlos y con ellos en mano, podrás reclamar que, si no se pidan disculpas, si se te de alguna compensación.

Te preocupa que, al parecer, has perdido brío, y produces y haces menos. Sientes que es la edad y que pierdes facultades. No se trata de eso, y estás con una salud excelente. En realidad, se trata de una pérdida de foco. Tus preocupaciones te hacen dispersarte. Evita brindar atención a asuntos secundarios cuando debes enfocarte en lo vital.

GÉMINIS

Hay problemas que puede minar el amor y hasta hacerlo abandonar tu casa. Es vital que los atajes antes de que crezcan y se vuelvan incontrolables y puedan hacerle daño a tu pareja. Todo error nos cobra intereses si no lo enmendamos apenas y asoma. Y en este caso esa factura es demasiado alta.

Si tu apuesta no es bien recibida por los demás, tienes que seguir adelante con ella por tu cuenta, pues los astros señalan que has dado el paso correcto. No pierdas el tiempo en complacer a los demás, pues ese es justo el camino para la inmovilidad y el fracaso. Ten fe en tus corazonadas.

El estrés es el mayor de tus enemigos. Es silencioso, es invisible, pero es demoledor al mediano plazo. De manera que debes hacer todo lo que esté de tu parte para combatirlo, pues puede minar tu estilo de vida y tu salud. La manera más efectiva de hacerlo: asume solo las responsabilidades que te corresponden.

CÁNCER

Hay que esperar un poco más de tiempo a que los ánimos se aquieten, pues de otra manera solo vas a revolver las aguas con tus reclamos. Al fin y al cabo, se trata de que la fiesta esté en paz, y que la armonía vuelva al hogar. Y con ese fin lo mejor es hablar de frente, serenos y con la voluntad de firmar la paz.

Hoy es un día en el que debes replantearte que estás haciendo con tu vida en términos profesionales. Vas a descubrir tus grandes logros, pero también esos desaciertos que te han llevado a estar en la lona más de una vez. ¿Cómo subsanarlos? Centra todas tus acciones en la pasión que te despierta trabajar en lo tuyo.

No tienes que elegir entre cultivar tu cuerpo y tu mente. Debes cuidar de ambos. De hecho, atender tu cuerpo es cuidar de la casa de tu mente, y atender tu mente es cultivar el bienestar de tu cuerpo. Es imposible separarlos. Tienes que dejar de verlos como entes aparte, sin relación, y comprometerte con ellos.

Foto: Inter 91.7 FM

LEO

El amor tiene dos sentidos. Palabras, caricias, promesas y hechos van en un sentido y en el opuesto. Es decir, como vida que se entrega y se recibe. Ese intercambio no puede cesar pues es la esencia del amor. No dejes de dar lo que recibes de la persona que amas. Es un circuito de esperanza.

Este es un día que debes aprovechar para apostar al azar. De manera que no dejes de trabajar duro y de cuidar tus ingresos, pero deja una parte de tu dinero para apostar por los números que los astros ponen frente a ti. Se trata de las cifras más poderosos de la Cábala: 11, 22 y 33.

No eres más que una persona, humana y falible. Por ello carece de sentido que te sigas reprochando cosas que en su momento no pudiste resolver adecuadamente (relaciones, negocios, encuentros…). Es hora de que el pasado regrese para hacerte daño: hay que cerrar esa puerta y mirar con esperanza hacia el futuro.

VIRGO

Es difícil adaptarse a la vida con otra persona cuando has vivido toda tu vida por tu cuenta, y es preciso dividir tiempos y espacios entre dos. Sin duda es proceso que va a tomar tiempo, pero una vez que consolide (y vas a ver lo fácil que resultará ser), descubrirás que es la mejor manera de vivir.

El trabajo en equipo es una coreografía en donde todos deben saber, de antemano, el momento en el que deben entrar a escena. No puedes producir en el caos o en el desconocimiento. Cada una de las piezas de la maquinaria debe estar perfectamente aceitada. Solo en el orden se genera riqueza.

En este día hay que dejar todas tus preocupaciones atrás, y cantar y bailar. En este día el Sol y tu astro regente demandan que des gracias por lo vivido y por lo que está por llegar, por lo que se recibió y por lo que no llegará. Este es un buen día para recordarte que, ante todo, la vida es posibilidad.

LIBRA

No seas la sombra de nadie, mucho menos de la persona que amas. Tienes que conseguir, dentro del universo de tu pareja, espacio para crecer y ser independiente, tener tu propia identidad y logros. De otra manera llegará el día en que sientas que desperdiciaste tu vida en aras de que otra persona viviera la suya.

Hay ocasiones en que no queda más remedio que eres de motor de este o de aquel proyecto, y que si no eres quien empuja y jala, quien insufla vida y entusiasmo, las cosas sencillamente no ven a suceder. De modo que no sigas formándote falsas expectativas, y ponte al timón. Tu guía es más necesaria que nunca.

Tu cuerpo no puede ser una apuesta que dejes en manos del azar. Tienes que tomar acciones concretas para que tu vida sea lo que quieres, pues de otra manera te arriesgas a sinsabores y posibles limitaciones en tu estilo de vida. Recuerda que más vale prevenir. Al final de cuentas, es una forma de demostrarte amor a ti mismo.

ESCORPIO

Hoy es necesario que consultes a tu pareja sobre el rumbo que deseas que tomen. Tienes una tendencia a tomar decisiones sin consultarle, y eso termina por hacerle daño en su autoestima y en la confianza que tiene en ti. Desea que le tomes en cuenta, y es hora de que comiences a hacerlo.

No esperes a que te den permiso para llevar al terreno de la realidad tus ideas. Si sigues esperando la aprobación de tus superiores, nada de lo que deseas va a ocurrir de la manera en que deseas que suceda. El cielo solo es de los que se arriesgan a tomarlo por asalto. Y hoy todo está de tu parte para lograrlo.

Nunca es tarde para enmendar el rumbo. Y hoy es un buen día para reencontrarte con tu centro y con tu tranquilidad. Ha demasiadas personas que se acercan, abrevan de tu fuente de la fortaleza y se marchan si siquiera un agradecimiento. Es necesario que guardes tu luz y tus bondades para ti, por un tiempo al menos.

Foto: Tozapping

SAGITARIO

Acude cuando llame, responde a sus mensajes, saluda al despertar, despídete antes de dormir… Los pequeños gestos separan al amor de la rutina, y son lo que se impone cuando las cosas se tambalean. Si perdemos ese toque, estamos en riesgo de perder toda la esencia del romance… y de amor.

Es un buen momento para bajar la intensidad y reconocer lo mucho que se puede aprender de los errores. Te ha costado dinero llegar a este punto, pero era necesario para que recibieras un aprendizaje esencial. Y es que hay cosas de las que tú y solo tú puede hacerse cargo. No delegues lo vital.

Espera el llamado de los elementos. Hoy es un buen día para reconectar con tu ser natural, con tu esencia. Debes abrir la ventana y la puerta, debes dejar que entren la Luna, el Sol y el viento. Cuando esté en su presencia, recibirás un mensaje: sigue adecuadamente sus instrucciones.

CAPRICORNIO

No hay que dejar ninguna promesa sin cumplir. Y si por razones económicas esto no es posible, es necesario recordarlas, marcarlas en el calendario, darle visibilidad y considerar hacerlas realidad en el futuro inmediato. Todo aquello que se olvida o se da por banal, daña a tu pareja, pues cree en tu palabra.

Antes de lanzar una apuesta o hacer una inversión, por rutinaria que sean, debes analizar con cuidado todos los factores que rodean esa elección. Y es que no te has dado cuenta de que las últimas decisiones que has tomado no han sido las mejores, y se debió a que te precipitaste. Calma, calma para ir más aprisa.

Para conservar la mejor salud de tu corazón, es primordial que evites una mala alimentación. Sin duda tus numerosas actividades te han obligado a descuidarla, pero a partir de hoy debes llevar una mejor planificación para que puedas elegir y preparar con mejor criterio tus alimentos. No sigas jugando con fuego.

ACUARIO

Este es un día en el que puedes dejar de lado esa pasivo-agresividad de los últimos días, para hablar con total sinceridad de lo que te preocupa con tu pareja. Es momento de dejar atrás la ironía y el sarcasmo para habla desde el corazón. No hay nada malo en reconocer que tienes miedo y necesitas un poco de ayuda.

Hoy es un buen día para dejar atrás todo lo que distrae (las redes sociales, los chats, las selfies y los memes) para ponerte con todo tu talento y empeño en esa tarea que está pendiente, y que, de ser llevada a cabo con excelencia, va a significar un nuevo impulso para tu carrera. Pon toda la atención en l que importa.

Aléjate de esas tentaciones. Pon tierra de por medio entre tú y esas delicias que amenazan con traer de vuelta a tu vida a las azúcares, las grasas y otras sustancias adictivas y tóxicas que alteran tu metabolismo. Es hora de dejar bien asentado que tienes todo lo que hace falta para mantenerte en forma.

PISCIS

Cada persona vive sus procesos de diferente manera, y tu pareja no es la excepción. A pesar de la cercanía, hay cosas que cada uno debe vivir a su modo. Si prefiere no decirte lo que le pasa, respetar su deseo, y darle el tiempo que necesita. Puedes estar tranquilo, pues se trata de algo que no tiene que ver contigo.

Hoy es un día para dejar ir. Socios o empleados que ya han cumplido su ciclo a tu lado. No hay razón para retenerlos, pues otras alianzas, con otras personas, te esperan, más benéficas. Hay que despedirse con gratitud y alegría por lo vivido, y esperar lo que el camino nos depara.

Nada te hiere más que decir adiós, pero es necesario. Te has guardado uno desde hace tiempo. Ya no puede esperar más, porque te hace daño y porque debes dejar ir a esa parte de ti que supo ser con otra persona. Haz tu ritual para que comiences a cerrar tu duelo. Los adioses son bendiciones mezcladas: algo se va, algo llegará.

Foto: Clarín

Con información de MhoniNoticias

