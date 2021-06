Hospital General prepara jornada de salpingoclasia en Papantla

Papantla, Veracruz. –Personal del Organismo Público Local Electoral, (OPLE), ha dado inicio con el conteo de boletas que contenían paquetes electorales que presentaron alguna inconsistencia, serán 88 paquetes electorales abiertos y ocho cajas, las cuales no traían actas de escrutinio y cómputo.

El consejero presidente del OPLE Municipal, Rigoberto García Pérez, señaló que una vez que se termine esta actividad será entregada la constancia de mayoría al alcalde electo, «debemos seguir con el trabajo que nos marcan, debido a una serie de inconsistencias, que causaron inconformidad entre los representantes de partido, quienes pidieron la apertura de los mismos» señaló.

Indicando que primero se hará el recuento de los votos de los paquetes electorales que no traían el acta por fuera, mientras que en algunos, las actas de escrutinio y cómputo no son visibles los resultados, por lo que fueron considerados no legibles y fue necesario abrirlos, la segunda es el cotejo de las actas con la que se tiene en la mesa de sesiones.

Lo que se busca es que se verifique toda la información plasmada por los presidentes de casilla y que corresponda con las boletas que se encuentran dentro de los paquetes electorales, se debe de hacer todo de la manera más transparente, y una vez concluido los trabajos se este entregando la constancia de mayoría al candidato ganador, finalizó Rigoberto García.

Por Delhy Galicia