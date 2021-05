Hospitalizan de emergencia a esposa de ‘Latin Lover’

Estados Unidos. – La actriz de “Game of Thrones”, Esmé Bianco, demandó a Brian Warner, verdadero nombre de Marilyn Manson, este viernes 30 de abril alegando abuso sexual, físico y emocional.

En la demanda presentada en la corte federal de Los Ángeles, Estados Unidos, Bianco dice que Manson violó la ley de trata de personas al traerla a California desde Inglaterra bajo la falsa pretensión de papeles en videos musicales y películas que nunca se materializaron.

La actriz, quien interpretó a Ros en la serie “Game of Thrones”, asegura que Manson cometió actos sexuales en momentos en los que ella no otorgó su consentimiento o no estaba consciente.

Manson dijo a principios de febrero que todas sus relaciones íntimas habían sido completamente consensuadas, esto tras las declaraciones de su exnovia Evan Rachel Wood quien aseguró abusó de ella.

Según los documentos obtenidos por TMZ, Bianco conoció al rockero en 2005 tras el divorcio de Marilyn con Dita Von Teese, el cantante le hizo sus primeras insinuaciones sexuales pidiéndole fotografías desnuda. Bianco sostiene que Manson usó drogas, fuerza y amenazas para obligarla a realizar actos sexuales en múltiples ocasiones.

En 2009, Manson la llevó en avión a Los Ángeles, supuestamente para filmar un video musical de la canción “I Wanna Kill You Like They do in Movies”, la demanda describe el rodaje de cuatro días como “una experiencia desgarradora, en la que la mantuvieron en la casa de Manson y la obligaron a usar lencería todo el tiempo. También afirma que él la encerró en un dormitorio, la ató, la azotó y la sometió a descargas eléctricas. El video musical nunca se produjo”.

Y agrega: “Ella dice que más tarde, ese mismo año, Manson la visitó en Londres y comenzaron una relación sexual consensuada. Pero también detalla que Manson le impuso un estricto código de vestimenta, la mordía sin su consentimiento y la manoseaba en público. Luego, en 2011, Bianco sostiene que Manson la invitó a quedarse con él en Los Ángeles y le ofreció elegirla para una película llamada “Phantasmagoria”. Ella pasó dos meses y medio con él” sin que se filmará dicho trabajo.

Cansada de los abusos, Bianco intentó escapar mientras Manson dormía, él se enojó y la amenazó con revocar su visa. Incluso cuenta que la persiguió con un hacha y la cortó con un “cuchillo nazi” durante el sexo. “Le tomó años a la señorita Bianco comprender el alcance del abuso físico, sexual, psicológico y emocional del señor Warner”, afirma la demanda.

Tras la publicación de las denuncias hechas por Bianco, el abogado de Manson habló con el mismo portal TMZ. Señaló que las acusaciones ante su cliente son “probablemente falsas” y acusa a la actriz de haber presentado la denuncia una vez que Manson se negó a ser “bateado” por ella.

