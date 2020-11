Hoteleros confían que ocupación del sector supere el 50 por ciento

Tuxpan, Ver.- A través de mensaje de WhatsApp ciudadanos alertan a sus familiares acerca de los billetes falsos que han comenzado a circular.

Por Martha Hernández

Tuxpan, Ver.- Aprovechándose la desesperación que tiene los comerciantes por incrementar sus ventas, vivales han puesto a circular billetes falsos de diferentes denominaciones, siendo los de 500 pesos los que más se han detectado, por lo que a través del WhatsApp ciudadanos han alertado a sus familiares, amigos y vecinos, ello para que no se deje engañar y chequen bien los billetes.

Esta situación le sucedió a la señora Carmen, propietaria de una tienda de abarrotes, quien al momento de hacer sus cuentas, después de cerrar su negocio, se percató que un billete de 500 pesos era falso, por lo que a través de sus grupos de WhatsApp alerto a sus contactos.



“Afortunadamente me di cuenta quien me pago con ese billete y fui a buscarlo para que me regresara mi cambio y se quedara con su billete, y que me pagara con dinero real la compra que me había hecho”.

agraviada