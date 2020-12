Hoteleros no bajan la guardia ante el cambio a semáforo verde

Diálogo con autodefensas en Veracruz, pero para exhortarlos a que eso se termine: CGJ. El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que dialogará con las verdaderas autodefensas en Veracruz, pero para exhortarlos a que dejen las armas, pues ya no hay necesidad de buscar la justicia por mano propia en la entidad.

“Dialogaremos con las legítimas autodefensas, dialogaremos a fin de exhortarlos de que eso se termine, pero que no los encontremos violando la ley, eso sí nos pone en una situación complicada, porque tenemos que actuar…yo conminaría a quien pudiera estar pensando en ese tipo de organización, a que no lo haga. Ahora ya cambió. La procuración de justicia en la Fiscalía es otra. Se procura la justicia, estamos dando resultados” dijo este lunes.

Tras ser cuestionado sobre la presencia de estos grupos de ciudadanos que deciden organizarse para combatir a la delincuencia, reconoció su presencia en la entidad, pero aclaró que no todos los que se autodenominen así, son en realidad autodefensas.

De esta forma se refirió al grupo Autodefensas de Veracruz, encabezado por David Villalobos, quien fue detenido la madrugada del domingo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública:

“Sí tenemos indicios de que hay autodefensas, pero no estas. Esos no califican. Tú porque te llames el líder de las autodefensas, no eres autodefensa. Este señor, como digo, ni es líder, ni es autodefensa ni es general”.