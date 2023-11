Hoteleros prevén recuperación del 20% en hospedaje disponible en diciembre en Acapulco

Acapulco, Gro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que su Gobierno apostará por la autoconstrucción como la vía para recuperar Guerrero tras el impacto del huracán Otis, que hasta el momento ha dejado un saldo de 50 muertos, 30 desaparecidos y 250 mil viviendas con daños.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Guerrero, a casi un mes del impacto del ciclón, López Obrador tuvo un mensaje para los damnificados en Acapulco y de Coyuca de Benítez, tras presentar la Primera Etapa del Plan de Reconstrucción y Apoyo tras la devastación ocasionada por Otis.

«Esta reconstrucción en lo general tiene como esencia el corazón de toda esta actividad, el que podamos reconstruir los hogares, y son más de 250 mil viviendas, que necesitamos rehabilitar, y eso no lo podríamos hacer solos desde el Gobierno o con las empresas constructoras, se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de auto construcción que no es cosa del otro mundo”, declaró. “Todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, los han hecho los integrantes de las familias. Son los que primero consiguen los recursos, el dinero para comprar los materiales, saben quiénes son maestros albañiles, trabajadores de la construcción, que son conocidos en los barrios, colonias, en los pueblos, incluso familiares que trabajan en la construcción y se sabe dónde comprar el block, la varilla, el cemento, las tejas, la madera, lo qjue se requiere para la construcción de una vivienda”, agregó.

El mandatario mexicano pidió la participación de todos los sectores en Guerrero “para reconstruir las casas lo más pronto posible”.

“Imagínense el Gobierno construyendo 250 mil viviendas, ¿cuándo terminamos? Y eso que sabemos hacerlo y que conocemos de las necesidades del pueblo, así nos hemos formado. Yo hace 40 años me tocó, sino es que un poco más, como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco me tocó construir con brigadas y con la participación de la gente, como 5 mil viviendas, lo sabemos hacer pero estamos hablando de 250 mil casas y queremos hacerlo en muy poco tiempo, que podamos tener las casas nuevas, rehabilitadas, pintadas, de los colores que nos gustan en el trópico, en la costa, colores alegres”, indicó.

López obrador declaró que no están solos quienes fueron afectados pro Otis en Guerrero, quienes tendrán todo el apoyo del Gobierno, quien no se limitará en el presupuesto para la reconstrucción: “hay dinero suficiente, lo que se necesite, no hay techo financiero”, dijo.

«He estado en seis ocasiones a Acapulco, he venido cada semana y voy a seguir viniendo, no están solos los acapulqueños ni la gente de Coyuca. Vamos a seguir respaldando, apoyando a los damnificados y viene una etapa nueva, una etapa mucho mejor para Acapulco”, manifestó. “Más tarde vamos a rendir un homenaje a quienes lamentablemente perdieron la vida, y a continuar con la búsqueda de quienes están desaparecidos. Un abrazo a los familiares, que se les ha estado atendiendo y se les va a seguir apoyando en todo. No son tiempos para divisiones, para pleitos, son tiempos para unidad y fraternidad”, refirió.

