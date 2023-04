Hoteleros se reunirán con alcaldesa de Veracruz para dialogar sobre Airbnb: COMETUR

Veracruz, Ver.- A pesar de la gran ocupación hotelera que se tuvo en Veracruz y Boca del Río durante la Semana Santa y Pascuas, el tema de los Airbnb es una situación que se debe platicar con las autoridades municipales, mencionó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

A decir de la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, las 7 mil habitaciones de hotel disponibles en la zona conurbada tuvieron lleno total, y se aumentó en un 83 por ciento las rentas de hospedaje a través de la plataforma Airbnb.

«Será importante, y me parece que pronto habrá una reunión con la alcaldesa, y uno de los puntos a tocar será ese, ante este incremento que me parece comentó la alcaldesa de un 83 por ciento en estas plataformas, empezar a ver desde el ámbito municipal la regulación de las mismas, ya que como hemos visto en otras ciudades no solo en otros países, otras ciudades de México un ejemplo de la Ciudad de México, ya se están empezando a regularizar estos establecimientos precisamente por el incremento tan pronunciado que han tenido en los últimos años, y por otras diversas circunstancias que estos incrementos en otras ciudades han llegado a provocar, pues algunas cuestiones que creo que en Veracruz se pueden llegar a evitar», enfatizó.