Hoy, la quema del mal humor y coronación de la corte real en Tuxpan

Tuxpan, Ver.- Una noche de fiesta, música y diversión nos espera en el Estadio Álvaro Lorenzo Fernández de la Unidad Deportiva, con el arranque del Carnaval Tuxpan 2023.

Las festividades inician a las 19:00 horas con la Coronación de la Corte Real y la Quema del Mal Humor.

Además, los asistentes disfrutarán de un concierto masivo con presentaciones estelares del comediante Jesús “Chucho” Zequera “El Chinto”, el grupo Super Lamas y el cantante Aleks Syntek.

La entrada al estadio estará abierta al público en general desde las 6:00 de la tarde.

Se pide a los asistentes ser prevenidos y seguir las siguientes recomendaciones:

-Acordar un punto de reunión con familiares y amigos, en caso de extravío.

-En caso de ir con niños y/o adultos mayores, no los descuides.

-No obstaculizar áreas de circulación o evacuación.

-No introducir bebidas en botellas de vidrio.

-No llevar objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas ni animales de compañía.

-Al término del evento espera a que las salidas sean despejadas para evitar empujones o apretones.

-Si surge una emergencia atiende las recomendaciones de Protección Civil Municipal.

