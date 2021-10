Hoy No Circula CDMX jueves 07 de octubre de 2021

Foto: El Universal

Ciudad de México.- La legisladora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, durante una sesión del Senado de la República, llamó “traidora” a Lilly Téllez , pues la actual panista ha encabezado ciertas acciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora le recriminó a Téllez que su lugar en el Senado es gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ella confrontó y lanzó mensajes de amenaza.

Por otro lado, Antares le recomendó a la bancada del PAN hacerse responsable de sus acciones políticas, tales como firmar un trato con VOX, agrupación de ultraderecha en España.

Supuestas Amenazas

A través de su cuenta de Twitter, que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez compartió capturas de pantalla de usuarios que arremetieron contra ella, amenazaron con desaparecer a su hijo y otro tuit en el que un usuario convocó a apedrear su automóvil, en consecuencia,la senadora pidió apoyo a la Policía Cibernética.

Téllez destacó que el usuario es seguido en la red social por el senador por el Estado de Zacatecas, José Narro Céspedes quien pertenece a la bancada de Morena y en cuya descripción asegura que no es un bot.

El pasado 1 de octubre, Téllez tildó al presidente Andrés Manuel López Obrador como “violador serial de la Constitución”, por lo que amagó con enfrentarlo cuando el mandatario asista al Senado de la República, para entregar la medalla Belisario Domínguez, en este contexto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador había anunciado que no asistirá a la ceremonia.

Durante la mañanera realizada en Veracruz, el mandatario federal habló sobre estos hechos desde su perspectiva:

“Ahora una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”.

Andrés Manuel López Obrador