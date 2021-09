Hoy No Circula CDMX jueves 16 de septiembre de 2021

Ciudad de México.– El programa Hoy No Circula se llevará a cabo el presente jueves 16 de septiembre de 2021 a partir de las 05:00 hasta las 22:00 horas en lo que respecta a la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué autos NO circulan los jueves?

Hasta el momento de la redacción de esta nota, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no ha dado a conocer si las medidas del Hoy No Circula quedan canceladas para este jueves 16 de septiembre, se pide a la población estar atentos a cualquier cambio, para más información puedes hacer click aquí y tener conocimiento de las publicaciones de la institución en su twitter oficial en donde haber algún cambio se hará público en este perfil.

Los automóviles que no podrán circular son los que tienen engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Como lo marca el calendario, la restricción es vigente desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Los automotores con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos ya pueden circular todos los días, incluyendo los sábados.

Evita multas

De incumplir el horario del programa Hoy No Circula, y debido a los cambios al reglamento de transito, el ciudadano deberá cumplir con la sanción marcada, la cual amerita corralón.

Además, quienes no respeten tales condiciones, serán sancionados con una multa cuyo valor oscila entre las 20 y 30 UDC.

