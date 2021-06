Hoy No Circula CDMX martes 01 de junio de 2021

Ciudad de México.– La noche del pasado domingo, cerca de 80 mil aficionados fueron los que se conglomeraron en el Ángel de la Independencia para festejar que el Cruz Azul es el nuevo campeón mexicano.

Las autoridades capitalinas no reportaron ningún incidente que lamentar debido al buen comportamiento de la ciudadanía, aunque sí manifestaron su preocupación porque la Ciudad de México continúa en alerta sanitaria y semáforo amarillo por la epidemia de Sars-Cov-2.

Tras felicitar a la Máquina Celeste por ganar el campeonato de la Liga MX, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que supervisarán el impacto que, en términos de Covid-19, se tenga por la celebración.

Comentó que, en términos generales, durante la madrugada, la policía capitalina sólo intervino para retirar a las personas que quedaban y para inhibir alguna situación de vandalismo que se presentó.

“En general no hubo, prácticamente intervención de la policía, más que vigilando permanentemente que no hubiera ningún problema; al final, hubo algún vandalismo e intervino como normalmente lo hace la policía, pero realmente fue una manifestación de todos los aficionados del Cruz Azul esperando este triunfo que no se daba desde hace mucho tiempo”, dijo Sheinbaum.