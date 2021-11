Hoy No Circula CDMX martes 02 de noviembre de 2021

Ciudad de México.– La Ciudad de México tendrá por cuarta semana consecutiva semáforo verde, lo que hace un hecho histórico en la capital del país desde que inició la pandemia por Covid-19, anunció Eduardo Clark, Encargado de Tecnología en el gobierno local, quien precisó que será en dos semanas más cuando se establezca si permanece el mismo color.

En conferencia de prensa, el funcionario público destacó la disminución en diversos indicadores, que muestran el comportamiento de la emergencia sanitaria por Covid-19 en la entidad.

Por ejemplo, el viernes pasado (22 de octubre) había 858 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, hoy hay 682, lo que significa una reducción de 176.

Los indicadores siguen a la baja, es la primera vez en toda la pandemia que podemos estar por cuatro semanas seguidas en color verde, dio Clark.

Aclaró que hay una reducción en el número de hospitalizaciones respecto a la semana pasada, lo que podría significar, en una semana más, que estaríamos en mínimos históricos desde abril del 2020 cuando inició la pandemia.

En el caso de los ingresos hospitalarios por este padecimiento en la entidad, tanto en nosocomios públicos como privados, se reportaron 308 en los últimos siete días, mientras que en el pico más alto de la tercera ola fueron 2 mil 371.

De igual manera se anunció que ya se alcanzó la meta de vacunación en la Ciudad de México, no obstante eso no quiere decir que las personas rezagadas no podrán vacunarse pues sigue ese proceso activo durante la próxima semana.

«Donde sí ya estamos afortunadamente en mínimos históricos desde abril del 2020 es en el número de personas que requirieron hospitalización diaria en los hospitales de la Ciudad de México». «En los últimos días han entrado 308 personas a los hospitales de la Ciudad de México, el mínimo previo había sido la primera semana de junio con 336. Entonces la mejoría continúa y estamos en los mejores niveles que ha estado la Ciudad desde abril del 2020. Básicamente 19 meses», explicó Clark.

En el número de casos activos de Covid es de alrededor de 7 mil, mientras que en la tercera ola se alcanzaron los 65 mil.

En cuanto a grupos de edad en este indicador, todos muestran una disminución.

Mientras que la positividad en los últimos siete días es de 4.3 por ciento, dato histórico más bajo, agregó Eduardo Clark.

En las actividades económicas no se informaron ajustes por parte de las autoridades capitalinas.

