Hoy No Circula CDMX martes 12 de octubre de 2021

Foto: Twitter/@LaListanews

Ciudad de México.- Este lunes se esta realizando una huelga de hambre, frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad capitalina, por parte de integrantes del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, quienes denuncian que sus casos no han sido debidamente investigados y que las autoridades correspondientes no las ayudan en las búsquedas de sus seres queridos.

Las mamás llegaron a las instalaciones de la FGR, en la Glorieta de Insurgentes, poco después de las 10:00 horas y ahí instalaron una casa de campaña, pero se espera que en las próximas horas más personas se unen a su causa.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, afirmó que es urgente que se garanticen las condiciones para continuar con su lucha, sobre todo frente a la muerte de una de sus integrantes:

“Queremos que las autoridades que les correspondan hagan investigaciones sobre la muerte de Arantxa Ramos, que es por lo cual yo estoy en este lugar, porque a las 24 horas de que la matan a ella empieza a amenazarme con desaparecerme a mí, entonces me sacan del estado resguardada, pero sobre las averiguaciones, sobre las amenazas no hay nada.”

En entrevista, la dirigente señaló que cifras oficiales hablan de alrededor de 4 mil desaparecidos en Sonora, pero que tan solo en los registros del colectivo han recibido denuncias de más de 7 mil casos.

En este sentido, Ceci Patricia Flores, señaló que permanecerán ante la FGR hasta que obtengan respuesta.

Presidente @lopezobrador_ el día lunes. iniciaré una huelga de hambre afuera de @FGRMexico debido a que el titular de la fiscalía de desaparecidos no me atiende soy la presidenta del colectivo madres buscadoras de Sonora y actualmente me encuentro desplazada por amenazas. pic.twitter.com/jPGyP7syTE

Sobre la postura del gobierno de Sonora, ahora encabezado por Alfonso Durazo Montaño, Flores Armenta señaló que tampoco han tenido respuesta:

La dirigente hizo un llamado a sus compañeras de lucha para continuar con la búsqueda de sus seres queridos:

“A todas las familias, que no se rindan, que no se cansen, que porque yo no estoy no van a buscar, claro que no, no solamente son mis desaparecidos los de Sonora, son miles de desaparecidos que tienen al derecho como humanos de ser buscados”